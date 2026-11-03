El camino se le cierra a Taddei: INE llevará ante la FGR acusaciones por corrupción

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista en las próximas horas a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos actos de corrupción que habrían cometido Guadalupe Taddei, su expresidenta y otros funcionarios cercanos a ella.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, dijo que todos los consejeros electorales estuvieron de acuerdo con informar a la Fiscalía sobre las acusaciones.
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"Las consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades", explicó.
La funcionaria dijo que será entre este martes y miércoles cuando se presente la denuncia ante la FGR.
La presidenta interina aclaró que la vista no incluye nombres debido a que los trascendidos y las investigaciones periodísticas dan cuenta de una red, en la que pueden estar involucradas más de una persona.
“No podemos presentar nombres, insisto en la generalidad, porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento”, acotó Blanca Cruz en entrevista con medios de comunicación.
“Ello implica que no nada más investigue a una persona sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades”, acotó.
Consejo General prepara acuerdo para colaborar con ASF
La presidenta interina del INE, Blanca Cruz García, adelantó que el jueves se votará en el Consejo General un acuerdo para facilitar las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades presuntamente cometidas por Guadalupe Taddei y su grupo.
“En la sesión del jueves vamos a ver un acuerdo sobre definiciones de carácter emergente para ir atendiendo este tema, acciones administrativas y de deslinde de responsabilidades. Todo va a venir delineado y se va a aprobar para darle fortaleza”, dijo.
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Blanca Cruz reveló que el documento pretende ofrecer apertura, colaboración y preservación de evidencia documental en todas las áreas, para que la Auditoría pueda acceder a las contrataciones, sin contratiempos u obstáculos.
“Hasta donde nosotros tenemos facultades lo vamos a poner en un acuerdo, pero asimismo vamos a atender cualquier requerimiento que nos haga la Auditoría, quizá vamos a solicitar apoyo para alguna medida cautelar, pero no podemos ordenarle nada por temas de jerarquía”, apuntó.
¿Qué hizo Guadalupe Taddei?
El caso de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se originó por señalamientos sobre posibles conflictos de interés en la contratación de empresas proveedoras de material electoral.
En 2025, el INE adjudicó directamente contratos por 197.6 millones de pesos a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas. En la trama también apareció Jonathan Navarrete Torres, quien figuraba como chofer de Taddei y como apoderado legal de Corporativo Zeg.
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La controversia aumentó después de que se difundieran videos y audios que exhibieron la cercanía entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, con quien aparecía en reuniones privadas, celebraciones y encuentros familiares.
En una de las grabaciones más recientes, difundida el 3 de noviembre, ambos aparecen en una conversación sobre la distribución de ganancias de un negocio. Hernández Casillas menciona un reparto de 70% para otro empresario y 30% para ellos, una vez descontados los gastos.
Ante los señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
El 26 de octubre, Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE, aunque sostuvo que su gestión se condujo con probidad.