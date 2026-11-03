El camino se le cierra a Taddei: INE llevará ante la FGR acusaciones por corrupción

"Las consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades", explicó.

La funcionaria dijo que será entre este martes y miércoles cuando se presente la denuncia ante la FGR.

La presidenta interina aclaró que la vista no incluye nombres debido a que los trascendidos y las investigaciones periodísticas dan cuenta de una red, en la que pueden estar involucradas más de una persona.

“No podemos presentar nombres, insisto en la generalidad, porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento”, acotó Blanca Cruz en entrevista con medios de comunicación.

Sin embargo, Cruz fue enfática al advertir que la vista no excluye a Guadalupe Taddei, pues ella dirigía el INE cuando se desató el escándalo sobre presuntos conflictos de interés en contratos ligados al proveedor Alfredo Hernández Casillas.

“Ello implica que no nada más investigue a una persona sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades”, acotó.

Guadalupe Taddei dejó en INE tras el escándalo de corrupción. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Consejo General prepara acuerdo para colaborar con ASF

La presidenta interina del INE, Blanca Cruz García, adelantó que el jueves se votará en el Consejo General un acuerdo para facilitar las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades presuntamente cometidas por Guadalupe Taddei y su grupo.

“En la sesión del jueves vamos a ver un acuerdo sobre definiciones de carácter emergente para ir atendiendo este tema, acciones administrativas y de deslinde de responsabilidades. Todo va a venir delineado y se va a aprobar para darle fortaleza”, dijo.