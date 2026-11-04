El desafío de la pensión digna en México: se requieren más de 40 años de ahorro y solo 10% aporta voluntariamente

Dichos factores aumentan el riesgo de que los trabajadores no alcancen una pensión con ingresos suficientes, sino que reciban montos muy debajo de su último salario, advierte el organismo internacional en el informe Perspectivas de las pensiones de la OCDE 2026: ¿Estamos ahorrando lo suficiente para la jubilación?, publicado este miércoles.

Bajo ahorro para pensiones

De acuerdo con el reporte, México tiene la brecha de contribución más baja de los países de la OCDE: se calcula que trabajador hombre con un sueldo promedio debe ahorrar por su cuenta menos del 5% de sus ingresos anuales para alcanzar una pensión equivalente al 70% de su último sueldo, mientras que en 17 países deben ahorrar un 10 adicional%.



En contraste, hay nueve países, de los 41 analizados, donde los trabajadores no necesitan ahorrar nada de manera adicional. En Austria, Colombia, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, la pensión obligatoria alcanza por sí sola o supera el 70% del último salario de un trabajador con sueldo promedio.

Además, el porcentaje de ahorro adicional para México es teórico. Se calcula al considerar que las personas tendrán una carrera laboral continua desde los 22 años hasta la edad de jubilación. En los hechos, sin embargo, no ocurre esto. La población laboral mexicana suele enfrentar interrupciones laborales por desempleo o trabajos informales.

En el caso de las mujeres, las pausas laborales suelen ser más constantes, muchas veces por licencias de maternidad y por la carga del trabajo de cuidados . Además, tienen una esperanza de vida más alta que los hombres y una edad de jubilación legal más temprana.