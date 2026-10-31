Las ciudades son el futuro, pero en México enfrentan crisis de vivienda, movilidad y servicios

México ya superó el escenario planteado por la ONU: 79% de las y los habitantes del país –casi ocho de cada 10– viven en zonas urbanas y metropolitanas, según el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030 .

Vivienda, cada vez más cara en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Las ciudades crecen, pero esa expansión va acompañada del aumento de desigualdades, siendo una muestra palpable el acceso a la vivienda.

Otro ejemplo de los efectos de vivir en ciudades son los precios: la Ciudad de México tiene la vivienda más cara en el país, con un costo promedio de 4.3 millones de pesos, más del doble del precio promedio nacional que es de 1.9 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) al segundo trimestre de 2026.

Precio promedio de una vivienda en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)



Pese a que la Ciudad de México tiene el costo promedio más alto de vivienda, el precio por metro cuadrado es más elevado en Monterrey y Guadalajara, a partir de reportes de Inmuebles24 .

Además, mientras en CDMX subió un 34% el costo por metro cuadrado de la vivienda desde 2019, en Guadalajara se incrementó un 91% y en Monterrey un 106% hasta junio de 2026.

Comparación del precio por metro cuadrado de una vivienda en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en enero de 2019 versus junio de 2026, de acuerdo con datos de Inmuebles24. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)





La crisis de vivienda es un problema global: al menos 3,400 millones de personas en el mundo viven en condiciones inadecuadas, advirtió Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat en su visita a México.