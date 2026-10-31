Las ciudades son el futuro, pero en México enfrentan crisis de vivienda, movilidad y servicios

El futuro de la humanidad depende del futuro de las ciudades: siete de cada 10 personas en el mundo vivirán en una ciudad o zona urbana para 2050, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero a más concentración más problemas; porel ejemplo más reciente es el reclamo con el cual se desfogó la crisis del agua sucia en Guadalajara . “¡Queremos agua limpia!”, fue la demanda que sintiza uno de los problemas que enfrentan las principales ciudades en México en el acceso a servicios públicos, vivienda y movilidad.
Vivienda, cada vez más cara en CDMX, Guadalajara y Monterrey
Las ciudades crecen, pero esa expansión va acompañada del aumento de desigualdades, siendo una muestra palpable el acceso a la vivienda.
Otro ejemplo de los efectos de vivir en ciudades son los precios: la Ciudad de México tiene la vivienda más cara en el país, con un costo promedio de 4.3 millones de pesos, más del doble del precio promedio nacional que es de 1.9 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) al segundo trimestre de 2026.
Pese a que la Ciudad de México tiene el costo promedio más alto de vivienda, el precio por metro cuadrado es más elevado en Monterrey y Guadalajara, a partir de reportes de Inmuebles24.
Además, mientras en CDMX subió un 34% el costo por metro cuadrado de la vivienda desde 2019, en Guadalajara se incrementó un 91% y en Monterrey un 106% hasta junio de 2026.
La crisis de vivienda es un problema global: al menos 3,400 millones de personas en el mundo viven en condiciones inadecuadas, advirtió Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat en su visita a México.
Publicidad
Las personas jóvenes son quienes se ven principalmente afectados por el encarecimiento del suelo y la especulación inmobiliaria, que hacen más difícil el acceso a una vivienda, de acuerdo con la subsecretaria general de Naciones Unidas durante la conferencia ‘La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción desde las juventudes’ en la Universidad Iberoamericana el 27 de octubre.
Construir más y ampliar el financiamiento no basta para garantizar vivienda accesible, pues se requiere la regulación del suelo y planeación urbana, señaló la representante de ONU-Hábitat.
Agua, seguridad y transporte público: demandas ciudadanas
“¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, es el grito con el cual miles de personas tomaron las calles en Guadalajara para exigir al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acceso a agua limpia en sus hogares, tras meses de abrir la llave para recibir líquido café y con olor.
Publicidad
Chorros de agua lanzados por bomberos contra manifestantes y policías golpeando a ciudadanos, reflejaron cómo las autoridades de una ciudad se pueden ver rebasadas en su deber de garantizar derechos esenciales para sus habitantes.
En Ciudad de México, madres buscadoras se manifestaron durante el Mundial de Futbol para demandar la localización con vida de sus hijos e hijas desaparecidos.
En Monterrey, capital de Nuevo León, ciudadanos se han manifestado a lo largo de 2025 y 2026 en contra del ‘tarifazo’, que consiste en el incremento del costo del transporte público hasta llegar a los 17 pesos por viaje en agosto de este año.
Con viviendas cada vez más inaccesibles en las ciudades, las personas se ven orilladas a buscar un hogar más lejos de sus centros de empleo y de educación, lo que a su vez provoca una mayor demanda de transporte público y alimenta la congestión vial.
Una movilidad insuficiente conlleva un costo que se paga en horas de vida: como muestra la Ciudad de México es donde sus habitantes pierden más tiempo en el tráfico con 211 horas al año, indica el estudio ‘Costo del tráfico 2026’ del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Incluso en el congestionamiento vial se reflejan las desigualdades, pues mientras en la capital mexicana una persona en transporte público gasta 247 horas de su vida, quien se mueve en su propio auto, motocicleta o camioneta pierde solo 163 horas al año.
Las ciudades necesitan trabajar en soluciones locales
La representante de ONU- Hábitat aseguró que, ante los problemas que comparten las ciudades, la clave está en buscar soluciones a nivel local entre autoridades y comunidades, aunque en coordinación con el Gobierno federal.
“Los esfuerzos tienen que ser compartidos desde el gobierno, los gobiernos nacionales —en este caso de México, un gobierno federal—, que tienen los marcos regulatorios, los marcos legales, que tienen las capacidades de financiación, pero también la acción local”, señaló el 26 de octubre durante su visita a la Ciudad de México para anunciar el próximo Foro Urbano Mundial de 2028.