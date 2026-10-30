“Taddei debe ir a la cárcel”, afirma el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar tras revelaciones sobre contratos del INE

La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales. La FGR debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata en el aseguramiento de los bienes y las cuentas de las empresas que aquí hemos escuchado". Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena

El morenista también adelantó que propondrá la apertura de un maxiproceso, es decir una investigación masiva estructural y coordinada que se utiliza para desmantelar complejas redes de corrupción.

Ramírez Cuéllar se dijo sorprendido de la falta de información que prevaleció respecto a las empresas y redes que llevan años simulando competencia en el INE y otros Organismos Públicos Locales Electorales y en ese sentido, llamó a que no prevalezca la impunidad para ningún otro funcionario.

"Vamos a abrir un maxiproceso. El país necesita abrir un maxiproceso. Creo que el anterior titular del Órgano Interno de Control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben informaciones más claras, porque la presencia de este cártel, y de este sistema de coyotaje electoral empezó a fraguarse hace muchos años y nadie debe ser exculpado", sentenció.

Ramírez Cuéllar cerró la comparecencia en la Cámara de Diputados, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación y de Transparencia y de Anticorrupción; desde allí, planteó que faltan escasos 200 días para la elección e invitó a sus correligionarios a asumir con responsabilidad la lucha contra la corrupción.

"Con lo que nos ha dicho el día de hoy el titular del Órgano Interno de Control y con lo que ha manifestado la Auditoría Superior de la Federación, hay indicios suficientes para actuar con contundencia, con mucha profundidad", expresó.

El legislador destacó que es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y suprima la impunidad también en los más altos niveles.