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México

“Taddei debe ir a la cárcel”, afirma el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar tras revelaciones sobre contratos del INE

El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar aseveró que la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, debe pisar la cárcel y solicitó la apertura de un "maxiproceso".
vie 30 octubre 2026 05:33 PM
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A Guadalupe Taddei se le deben fincar responsabalidad administrativas y penales, afirma el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar. (Graciela López/ Cuartoscuro)

El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar aseveró que la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, merece ir a la cárcel por el escándalo de corrupción que envuelve al Instituto Nacional Electoral, y en el que investigaciones periodísticas la vinculan.

Tras escuchar la comparecencia de Víctor Hugo Carvente , contralor del INE, quien reveló que ya fueron imputados cinco funcionarios del órgano electoral por presuntamente estar involucrados en la asignación irregular de contratos, el legislador pidió a la Fiscalía General de la República indagar de oficio a la sonorense.

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La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales. La FGR debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata en el aseguramiento de los bienes y las cuentas de las empresas que aquí hemos escuchado".
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena

El morenista también adelantó que propondrá la apertura de un maxiproceso, es decir una investigación masiva estructural y coordinada que se utiliza para desmantelar complejas redes de corrupción.

Ramírez Cuéllar se dijo sorprendido de la falta de información que prevaleció respecto a las empresas y redes que llevan años simulando competencia en el INE y otros Organismos Públicos Locales Electorales y en ese sentido, llamó a que no prevalezca la impunidad para ningún otro funcionario.

"Vamos a abrir un maxiproceso. El país necesita abrir un maxiproceso. Creo que el anterior titular del Órgano Interno de Control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben informaciones más claras, porque la presencia de este cártel, y de este sistema de coyotaje electoral empezó a fraguarse hace muchos años y nadie debe ser exculpado", sentenció.

Ramírez Cuéllar cerró la comparecencia en la Cámara de Diputados, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación y de Transparencia y de Anticorrupción; desde allí, planteó que faltan escasos 200 días para la elección e invitó a sus correligionarios a asumir con responsabilidad la lucha contra la corrupción.

"Con lo que nos ha dicho el día de hoy el titular del Órgano Interno de Control y con lo que ha manifestado la Auditoría Superior de la Federación, hay indicios suficientes para actuar con contundencia, con mucha profundidad", expresó.

El legislador destacó que es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y suprima la impunidad también en los más altos niveles.

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Convoca morenista a nuevas autoridades a evaluar caso Taddei

Alfonso Ramírez Cuéllar pidió a Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación, que convoque a una nueva reunión en la Cámara de Diputados para abordar el caso Taddei con diferentes autoridades.

Además de citar de nueva cuenta al contralor Víctor Hugo Carvente, el morenista llamó a sus pares a considerar la visita de autoridades capaces de delinear la relación entre las empresas que inflaron precios y simularon competencia.

"Quisiera sugerirles que nos reunamos la próxima semana, e invitemos a la titular del Órgano de Competencia Económica y de Políticas Antimonopólicas para que nos dé cuenta de la condición que se estableció entre los distintos proveedores y contratistas", acotó.

De igual manera, Cuéllar exhortó a convocar al Servicio de Administración Tributaria para evaluar el asunto de manera global. "Estamos viendo una red tupida de complicidades en materia facturación falsa y de operaciones simuladas que afectan los ahorros y la eficiencia del INE".

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Guadalupe Taddei Zavala INE

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