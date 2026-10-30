Trabajadores del IMSS: "No pararemos hasta tener un Congreso Nacional en busca de destituir a Rafael Olivos"

Aunque el IMSS anunció un incremento adicional al salario tabular para que alcance el 4%, médicos, enfermeras y personal administrativo aseguran que continuarán las manifestaciones hasta lograr la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.

"No pararemos hasta tener un Congreso Nacional Extraordinario en busca de destituir a Rafael Olivos, que es el causante de todo este mal", indicó Octavio Fernández, médico anestesiólogo y uno de los voceros de los trabajadores del IMSS movilizados.





¿Por qué piden la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos?

Los trabajadores piden la renuncia de Olivos Hernández desde que acordó con el IMSS un incremento de 2.9% al sueldo tabular, porcentaje por debajo de la inflación actual.

La revisión salarial fue aprobada en el Congreso Nacional Ordinario del SNTSS de septiembre de 2026, a pesar de que algunos delegados se opusieron a gritos porque exigían un incremento de 10%, narra una enfermera que pide proteger su identidad por temor a represalias. "Fueron callados e ignorados".

La noche del 8 de octubre, el personal de salud tomó varias clínicas y hospitales en rechazo a ese incremento salarial y, desde entonces, mantiene las manifestaciones en el país.

Las protestas llevaron al sindicato a realizar una consulta sobre la revisión salarial 2026 . Como ganó el "No", el IMSS y el SNTSS renegociaron. Acordaron subir 8% el salario global: 4% directo al sueldo tabular y 4% al Concepto 11, una ayuda para renta de casa habitación.

Acciones 1 y 2 | Condiciones laborales. • Incremento salarial de 8%. • Plaza de base para 10 mil 939 personas trabajadoras que cubrían guardias, vacaciones e incapacidades con contratos temporales. https://t.co/6MLZR62noI — IMSS  (@Tu_IMSS) October 27, 2026



Pero esta medida no frenó las manifestaciones de los trabajadores, que todavía exigen la salida de Olivos Hernández.

Las marchas del IMSS para este viernes:

Matutina: 10:00 AM. Salida de las Oficinas Centrales del IMSS sobre Paseo de la Reforma, avanzando hacia la Secretaría de Gobernación en Bucareli.

Vespertina: 3:00 PM. Inicia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, recorre avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores, con dirección al Zócalo.