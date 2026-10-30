Hace 37 años que empleados del Seguro Social no encabezaban un movimiento de protesta para exigir la destitución de su líder sindical. La última vez fue en 1989, por razones similares a las que vive el personal en este 2026 y que los ha obligado a protestar en las calles con dos demandas: aumento salarial y rechazo a la cúpula sindical. Con esos reclamos, los trabajadores del IMSS alistan una tercera marcha nacional para este viernes en la Ciudad de México y en otros estados del país.
Trabajadores del IMSS: "No pararemos hasta tener un Congreso Nacional en busca de destituir a Rafael Olivos"
Aunque el IMSS anunció un incremento adicional al salario tabular para que alcance el 4%, médicos, enfermeras y personal administrativo aseguran que continuarán las manifestaciones hasta lograr la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.
"No pararemos hasta tener un Congreso Nacional Extraordinario en busca de destituir a Rafael Olivos, que es el causante de todo este mal", indicó Octavio Fernández, médico anestesiólogo y uno de los voceros de los trabajadores del IMSS movilizados.
¿Por qué piden la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos?
Los trabajadores piden la renuncia de Olivos Hernández desde que acordó con el IMSS un incremento de 2.9% al sueldo tabular, porcentaje por debajo de la inflación actual.
La revisión salarial fue aprobada en el Congreso Nacional Ordinario del SNTSS de septiembre de 2026, a pesar de que algunos delegados se opusieron a gritos porque exigían un incremento de 10%, narra una enfermera que pide proteger su identidad por temor a represalias. "Fueron callados e ignorados".
La noche del 8 de octubre, el personal de salud tomó varias clínicas y hospitales en rechazo a ese incremento salarial y, desde entonces, mantiene las manifestaciones en el país.
Las protestas llevaron al sindicato a realizar una consulta sobre la revisión salarial 2026 . Como ganó el "No", el IMSS y el SNTSS renegociaron. Acordaron subir 8% el salario global: 4% directo al sueldo tabular y 4% al Concepto 11, una ayuda para renta de casa habitación.
Acciones 1 y 2 | Condiciones laborales. • Incremento salarial de 8%. • Plaza de base para 10 mil 939 personas trabajadoras que cubrían guardias, vacaciones e incapacidades con contratos temporales. https://t.co/6MLZR62noI— IMSS (@Tu_IMSS) October 27, 2026
Pero esta medida no frenó las manifestaciones de los trabajadores, que todavía exigen la salida de Olivos Hernández.
Las marchas del IMSS para este viernes:
Matutina: 10:00 AM. Salida de las Oficinas Centrales del IMSS sobre Paseo de la Reforma, avanzando hacia la Secretaría de Gobernación en Bucareli.
Vespertina: 3:00 PM. Inicia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, recorre avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores, con dirección al Zócalo.
Recolectan firmas para la destitución del líder del SNTSS
Han recolectado 80,000 firmas a favor de la renuncia del líder sindical. La meta es reunir 316,000 firmas, equivalentes al 66% de los 475,000 trabajadores sindicalizados, cifra que planteó el dirigente del SNTSS para retirarse.
"Si se reúnen las dos terceras partes de los 475,000 trabajadores para llamar a un Congreso Nacional Extraordinario y hacer la solicitud como lo marca el estatuto, la verdad es que ahí sí renuncio”, declaró Olivos a la revista Proceso.
El movimiento de las enfermeras
Un movimiento similar ocurrió en 1987, cuando enfermeras del IMSS protestaron a nivel nacional en demanda de mejores salarios y la cobertura de vacantes, entre otras peticiones.
De acuerdo con expertos en la historia del sindicalismo mexicano, este movimiento nacional logró algo histórico: negociar directamente con el IMSS, sin tomar en cuenta a la cúpula sindical, a través de la recién conformada Comisión de Enfermería.
La movilización de las enfermeras resultó de particular importancia.
Ese mismo año, el SNTSS hizo una revisión contractual, expone el artículo La respuesta sindical en el IMSS (Líderes y bases del SNTSS ante la modernización), 1989-2004, publicado en Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales.
El sindicato anunció un aumento salarial de 38%, que incluía un 15% de incremento "de emergencia". El resto entraría en vigor a partir del siguiente año. Sin embargo, los trabajadores se dieron cuenta que el aumento de emergencia ya estaba incluido, de manera implícita, en el incremento anunciado en su revisión contractual.
"Al enterarse, los trabajadores se sintieron engañados e iniciaron protestas y movilizaciones que dieron como resultado más de 300 trabajadores despedidos", explican en el artículo los expertos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
La movilización del IMSS de 1989
A partir de entonces, los trabajadores del IMSS exigieron la reinstalación de sus compañeros. Extendieron las protestas a 1989 y lograron la reinstalación de los despedidos. Sin embargo, continuaron las manifestaciones en rechazo a las modificaciones del Contrato Colectivo de Trabajo de octubre de ese año.
Aunque los delegados no aprobaron los cambios, el entonces secretario general del SNTSS, Antonio Punzo Gaona, avaló las modificaciones, que disminuían el tiempo de tolerancia en las entradas y aplicaban descuentos por retardos; suprimían días de descanso obligatorio, cambiaban periodos vacaciones y planteaban una reestructuración de las categorías.
Los trabajadores se opusieron, continuaron con las protestas y exigieron la destitución de Punzo Gaona. Los delegados sindicales se declararon en Congreso Permanente por dos meses hasta que consiguieron la renuncia del líder sindical en noviembre de 1989.
Además, lograron negociar con el IMSS y con el gobierno federal, con lo que echaron para atrás la mayoría de los cambios del Contrato Colectivo de Trabajo.
Para Hermes Rodríguez, un médico jubilado, el movimiento de los 80 fue fundamental para mejorar las condiciones laborales en el Seguro Social.
Los médicos nos organizamos, generamos un gran movimiento, que sustancialmente logró cambios en las condiciones de trabajo y en los salarios.
Desde entonces, los sueldos en el instituto se deterioraron y crecieron las carencias. Explica que el aumento en el salario mínimo ha sido importante en los últimos años, pero se ha dejado de lado la revisión de los salarios sujetos a contrato colectivo de trabajo.
"Acumulado durante los años, ha tenido un gran rezago en el poder adquisitivo de los salarios. Esto es la explicación del malestar acumulado de nuestros compañeros y la sobrecarga de trabajo".
Para el médico Hermés Rodríguez, que sumó 30 años de servicio en el IMSS, esto también es causa de un fenómeno creciente: la dificultad para llenar algunas plazas vacantes en el sector público.
Hemos tolerado salarios bajos, inclusive, alto riesgo con la pandemia. Es un reclamo justo del movimiento los salarios justos y pensiones dignas.
Protestas contra el cambio en pensiones
Los trabajadores del IMSS retomaron las movilizaciones entre 2003 y 2004 en contra de la modificación al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que se concretó en 2008 para los nuevos trabajadores del instituto.
Este cambio se dio a través de un acuerdo entre el Seguro Social y el SNTSS, liderado en ese momento por Valdemar Gutiérrez Fragoso, que incorporó el sistema de pensiones por cuentas individuales en Afores, aumentó los años de servicio para jubilación a 34 para las mujeres y a 35 para los hombres.
"Valdemar Fragoso, a cambio de un favor personal, entregó el régimen de jubilaciones y ahora los trabajadores nuevos se jubilan en relación a lo que tienen en su cuenta individual", señala el médico Rodríguez.
Aunque el personal protestó, realizó marchas, paros y pidió la destitución del líder sindical, no pudo frenar los cambios. Gutiérrez Fragoso siguió al frente del SNTSS hasta 2012, cuando sufrió una serie de infartos que lo dejaron "medicamente incapacitado".
Siete años después, en 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exlíder sindical del desvío de más de 348 millones de pesos procedentes de aportaciones gremiales y del IMSS a sus cuentas e inversiones personales.
Crisis en el SNTSS
Ahora, los trabajadores del IMSS piden la renuncia del líder sindical Rafael Olivos Hernández. Acusan hostigamiento y represalias por parte del SNTSS, pero todavía no desisten.
A decir de Israel Sánchez Garrido, representante sindical de Tlaxcala, las protestas no son únicamente por el salario, sino que también buscan democratizar el sindicato.
"Los problemas más profundos en el sindicalismo no se dan por negociaciones de naturaleza económica, se dan por crisis de representatividad, en donde el dirigente nacional tiene una distancia con sus agremiados", sostiene.
"Nosotros, la base, ya no lo percibimos como nuestro representante por traicionar la confianza de los trabajadores. Hemos tenido otras negociaciones salariales y no pasaba esto", agrega.
El sábado 31 de octubre realizarán una Asamblea General con miras a trazar los pasos a seguir para activar el estatuto y lograr la destitución del secretario general del SNTSS.
A pesar de las dificultades, los trabajadores consideran que existen los elementos para lograr otra destitución del líder sindical como la de 1989.