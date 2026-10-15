Rentar en CDMX tendrá nuevas reglas: no a la discriminación por hijos o mascotas, ni aumentos desmedidos

- Subir la renta por encima de la inflación del año anterior: multa de 100 a 400 veces la UMA, de 11,731 a 46,924 pesos este 2026.
Las personas inquilinas también podrán ser multadas en los siguientes casos:
- Usar el inmueble para fines distintos al uso habitacional, sin consentimiento de la persona arrendadora: de 50 a 100 veces la UMA, es decir, de 5,865 a 11,731 pesos este 2026.
- Modificar el inmueble sin consentimiento expreso de la persona arrendadora: de 50 a 200 veces la UMA, equivalente a entre 5,865 a 23,462 pesos.
Los retos de la Ley de Rentas Justas
La iniciativa de la jefa de Gobierno para proteger los derechos tanto de las personas arrendadoras como arrendatarias es un paso importante para la regulación de la vivienda en renta.
Sin embargo, tendrá entre sus principales desafíos definir con claridad cómo se hará cumplir y la coordinación entre las instituciones del Gobierno de la ciudad, señala Rosalba González Loyde, doctora en Sociología por la UAM.
“Habría que revisar con mucha cautela a quién le toca cada cosa, cómo van a ser esos mecanismos de gestión interinstitucional. O sea, cómo va a participar la Secretaría de Vivienda, la Secretaría Metropolitana, el IPDP (Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva), etcétera”, apunta la maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.