Rentar en CDMX tendrá nuevas reglas: no a la discriminación por hijos o mascotas, ni aumentos desmedidos

¿Qué propone la Ley de Rentas Justas?

Estos son los puntos clave de la iniciativa de Ley de Rentas Justas para la Ciudad de México:

- Tope a rentas: el incrementarse anual del precio de una vivienda en alquiler no puede superar la inflación reportada por el INEGI en año anterior, sin importar si se cambia o no de inquilino.

- El arrendador estará obligado a registrar el contrato de renta ante el Gobierno de la Ciudad de México, en un máximo de 30 días después de su celebración.

- La persona inquilina tiene derecho a recibir un original de su contrato de arrendamiento.

- Se crea la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, con el fin de mediar en conflictos y proteger los derechos de arrendadores e inquilinos.

- Un año será la duración mínima de todo contrato arrendamiento de vivienda.



- Ningún arrendador puede negar, restringir o condicionar el acceso a una vivienda en renta porque la persona viva con infancias (bebés, niños y niñas) o con animales de compañía.

- También está prohibido discriminar a una persona que desea rentar una vivienda por su origen étnico, nacionalidad, apariencia física, lengua, género, orientación e identidad sexual, edad u otras características personales.

- Para incrementar el precio de una vivienda en renta, la persona propietaria deberá solicitar autorización a la Defensoría Inquilinaria y demostrar que realizó mejoras en el inmueble.