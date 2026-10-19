Jalisco: crisis del agua y protestas ponen a Pablo Lemus ante la exigencia de revocación de mandato

“¡Revocación, revocación!”, y “¡fuera Lemus, fuera Lemus!”, fueron algunos gritos y consignas en las pancartas de quienes se movilizaron desde el Parque Rojo hacia el Palacio de Gobierno.

Ciudadanos se manifestaron este domingo para exigir agua limpia en Jalisco. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)





¿Cómo funciona la revocación de mandato en Jalisco y qué se necesita para activarla?

La revocación de mandato es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden decidir que un representante de elección popular concluya anticipadamente su cargo.

“La revocación de mandato podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda”, establece el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

Se establecen seis causales para solicitar la revocación de mandato de un funcionario de elección popular, entre ellas, violar sistemáticamente los derechos humanos; incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada; encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución; incapacidad administrativa de las autoridades en el desempeño de su encargo; así como la pérdida de confianza.



La revocación de mandato solo puede solicitarse transcurrida la mitad del período constitucional del gobernador y hasta 120 días naturales después, de acuerdo con el artículo 428.

Ese plazo iniciará a partir del 6 de diciembre de 2027, pues Lemus tomó posesión como el segundo gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco en 2024.