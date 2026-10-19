Jalisco: crisis del agua y protestas ponen a Pablo Lemus ante la exigencia de revocación de mandato

La escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara detonó una crisis para el gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.
La inconformidad de los ciudadanos escaló este domingo durante la segunda marcha para exigir agua limpia y justicia tras las detenciones y agresiones registradas en la primera movilización: los jaliscienses piden que su gobernador sea sometido a la revocación de mandato.
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“¡Revocación, revocación!”, y “¡fuera Lemus, fuera Lemus!”, fueron algunos gritos y consignas en las pancartas de quienes se movilizaron desde el Parque Rojo hacia el Palacio de Gobierno.
¿Cómo funciona la revocación de mandato en Jalisco y qué se necesita para activarla?
La revocación de mandato es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden decidir que un representante de elección popular concluya anticipadamente su cargo.
“La revocación de mandato podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda”, establece el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
Se establecen seis causales para solicitar la revocación de mandato de un funcionario de elección popular, entre ellas, violar sistemáticamente los derechos humanos; incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada; encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución; incapacidad administrativa de las autoridades en el desempeño de su encargo; así como la pérdida de confianza.
La revocación de mandato solo puede solicitarse transcurrida la mitad del período constitucional del gobernador y hasta 120 días naturales después, de acuerdo con el artículo 428.
Ese plazo iniciará a partir del 6 de diciembre de 2027, pues Lemus tomó posesión como el segundo gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco en 2024.
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"Es aterrador". La postura de Guillermo del Toro de la crisis del agua
El cineasta Guillermo del Toro respaldó las protestas ciudadanas para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana en la que residen más de 5 millones de personas.
“Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida, en lugar de tener la lógica de la humanidad y la presencia de liderazgo de ser resuelta", planteó durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
Pablo Lemus reconoce excesos policiales tras las protestas por el agua
El gobernador no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda de los jaliscienses para que deje anticipadamente su cargo, aunque sí reconoció el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas por parte de la policía estatal durante la manifestación en del pasado 11 de octubre.
El gobernador de Movimiento Ciudadano condenó los actos de violencia en la movilización de Guadalajara.
“La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible. Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”, escribió en redes sociales.
Aunque aún está por medirse si las manifestaciones de estos dos fines de semana tendrán un impacto en su aprobación como gobernante, Lemus está en el top ten de los gobernadores mejor evaluados.
De acuerdo con un ranking de la encuestadora Mitofsky , Lemus se ubica en el lugar nueve detrás de Mauricio Kuri, de Querétaro; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Clara Brugada, de la Ciudad de México; Julio Menchaca, de Hidalgo; Manolo Jiménez, de Coahuila; Mara Lezama, de Quintana Roo; Libia Dennise García, de Guanajuato y Tere Jiménez, de Aguascalientes.
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¿Por qué hay una crisis de agua potable en Guadalajara?
Agua turbia, oscura y con mal olor es la que están recibiendo ciudadanos de más de 140 colonias de Jalisco y que los ha llevado a movilizarse durante los últimos dos domingos.
El problema de escasez de agua no es nuevo para la Zona Metropolitana de Jalisco, el cual está muy vinculado a la urbanización de la región.
El artículo “Gobernanza metropolitana y riesgo hídrico en Guadalajara, Jalisco, México: evidencias para una justicia de cuenca”, plantea que la escasez no es igual para todos.
“La escasez se experimenta de manera desigual. En colonias periféricas de municipios como Tlajomulco o Tonalá, los cortes de agua son frecuentes y obligan a la población a depender de pipas o pozos locales, muchas veces costosos y de baja calidad. En contraste, las zonas residenciales de altos ingresos suelen gozar de suministro continuo y tienen acceso a alternativas como el agua embotellada, plantea .
En este sentido, la escasez no es un fenómeno natural, sino un reflejo de las capacidades diferenciales de adaptación entre sectores sociales,
Gobernanza metropolitana y riesgo hídrico en Guadalajara.
Parte de la escasez del agua se debe a que la urbanización transformó radicalmente el ciclo hidrológico regional y redujo la infiltración natural, incrementó la impermeabilización del suelo y limitó la recarga de acuíferos.
Para ayudar en la resolución del problema del agua, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ya dos proyectos y esta semana se definirá cuál se le propondrá al gobernador.
“Tuve una reunión con la Comisión Nacional del Agua. Hay dos proyectos que se están analizando y me los presentaron ayer. Todavía les pedí que pudieran hacer una revisión mayor para que, una vez que tengamos claro el proyecto, ya podamos hablar con el gobernador”, dijo la presidenta el pasado 15 de octubre .