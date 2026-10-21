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Vivir sin tráfico en México sí es posible: las ciudades donde casi no pierdes tiempo en el auto

Según el informe Costo del tráfico 2026, Culiacán registra la menor pérdida anual por habitante, con 55 horas.
mié 21 octubre 2026 04:00 PM
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Congestión vehicular en una carretera entre zonas boscosas, con automóviles y camiones detenidos en varios carriles mientras el sentido contrario presenta circulación fluida.
Según el IMCO, en la Zona Metropolitana del Valle de México cada persona pierde, en promedio, 211 horas al año debido al tráfico. (Foto: Cuartoscuro)

Pasar horas detrás del volante no es una realidad inevitable en todas las ciudades de México. Mientras millones de personas enfrentan traslados cada vez más lentos, otras zonas metropolitanas registran niveles de congestión considerablemente menores, con velocidades de circulación más cercanas a las que tendrían sus calles sin tráfico.

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Así lo revela el informe Costo del tráfico 2026 , elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ) y la consultora Dat’s Why, que identificó a Chilpancingo, Saltillo, Hermosillo, Querétaro y Culiacán como las cinco zonas metropolitanas menos congestionadas del país, de acuerdo con su índice de congestión.

Este indicador compara la velocidad de circulación promedio con la velocidad que se alcanzaría en condiciones de flujo libre. Cuanto más cercano a uno es el resultado, menor es la diferencia entre ambas velocidades y, por tanto, menor la congestión.

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De esta manera, Chilpancingo ocupa el primer lugar, con un índice de 1.252, seguida de Saltillo, con 1.264; Hermosillo, con 1.271; Querétaro, con 1.290, y Culiacán, con 1.292.

Estas cifras contrastan con las de Puerto Vallarta, Oaxaca y Pachuca, que presentan los índices de congestión más altos del estudio, con 1.842, 1.799 y 1.759, respectivamente.

Las ciudades donde se pierde menos tiempo por el tráfico

La diferencia también se observa en las horas adicionales que las personas pasan trasladándose debido a la congestión. De las 44 zonas metropolitanas analizadas en dicho estudio, Culiacán registra la menor pérdida anual por habitante, con 55 horas; Hermosillo y Saltillo le siguen, con 57 horas cada una.

¿Cuántas horas adicionales pasan las personas en el tráfico?

# Zona Metropolitana Horas Anuales por Persona
1 Ciudad de México 211
2 Oaxaca 175
3 Puerto Vallarta 171
4 Pachuca 164
5 Acapulco 162
6 Toluca 162
7 Guadalajara 159
8 Puebla - Tlaxcala 155
9 Morelia 141
10 Tlaxcala - Apizaco 141
11 Cuernavaca 136
12 Xalapa 135
13 Monterrey 130
14 Tuxtla Gutiérrez 129
15 Mérida 127
16 Los Cabos 124
17 Veracruz 116
18 Cancún 114
19 Tijuana 113
20 Colima - Villa de Álvarez 111
21 Tampico 109
22 Juárez 108
23 Aguascalientes 105
24 Guanajuato 103
25 San Luis Potosí 100
26 Reynosa - Río Bravo 96
27 Manzanillo 94
28 Zacatecas 91
29 Villahermosa 89
30 La Laguna 88
31 León 87
32 Mexicali 80
33 Querétaro 80
34 Ciudad Victoria 77
35 Campeche 76
36 La Paz 75
37 Durango 75
38 Tepic 73
39 Chetumal 73
40 Chihuahua 72
41 Chilpancingo 68
42 Saltillo 57
43 Hermosillo 57
44 Culiacán 55
Fuente: IMCO & Dat’s Why.
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En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de México, donde cada persona pierde en promedio 211 horas anuales por el tráfico, equivalentes a casi nueve días completos, así como Oaxaca, donde los habitantes pierden 174.6 horas, es decir 7.3 días completos y Puerto Vallarta donde se pierden 170.6 horas, equivalente a 7.1 días.

El contraste es significativo y es que una persona en la CDMX pierde casi cuatro veces más horas al año por congestión que alguien en Culiacán.

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Ante este escenario, el informe recién publicado advierte que reducir la congestión no depende únicamente de construir más vialidades o de disminuir el número de automóviles y es que la calidad, cobertura, frecuencia y seguridad del transporte público también influyen en las decisiones de movilidad de los habitantes.

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En promedio, trasladarse al trabajo toma 30 minutos en vehículo privado y 42 minutos en transporte público en las principales ciudades analizadas. La diferencia puede llevar a más personas a elegir el automóvil, incluso cuando esa decisión contribuye a saturar las calles.

Por ello, el IMCO propone mejorar el servicio de transporte colectivo, modernizar las flotas, asignar recursos de acuerdo con la demanda y el desempeño e impulsar alternativas para gestionar el uso del espacio vial.

El organismo también plantea probar esquemas de cobro por congestión en zonas y horarios de alta saturación, junto con políticas de estacionamiento que reflejen la escasez del espacio vial.

Los resultados muestran que la congestión no afecta por igual a todas las ciudades mexicanas. Mientras algunas zonas metropolitanas mantienen velocidades relativamente cercanas a las de circulación libre, otras concentran una pérdida considerable de tiempo y recursos. Para el IMCO, mejorar la movilidad requiere ofrecer alternativas eficientes al automóvil y aprovechar mejor la infraestructura existente.

Tags

automóviles, movilidad movilidad Transporte

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