Vivir sin tráfico en México sí es posible: las ciudades donde casi no pierdes tiempo en el auto

Así lo revela el informe Costo del tráfico 2026 , elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ) y la consultora Dat’s Why, que identificó a Chilpancingo, Saltillo, Hermosillo, Querétaro y Culiacán como las cinco zonas metropolitanas menos congestionadas del país, de acuerdo con su índice de congestión.

Este indicador compara la velocidad de circulación promedio con la velocidad que se alcanzaría en condiciones de flujo libre. Cuanto más cercano a uno es el resultado, menor es la diferencia entre ambas velocidades y, por tanto, menor la congestión.

De esta manera, Chilpancingo ocupa el primer lugar, con un índice de 1.252, seguida de Saltillo, con 1.264; Hermosillo, con 1.271; Querétaro, con 1.290, y Culiacán, con 1.292.

Estas cifras contrastan con las de Puerto Vallarta, Oaxaca y Pachuca, que presentan los índices de congestión más altos del estudio, con 1.842, 1.799 y 1.759, respectivamente.

Las ciudades donde se pierde menos tiempo por el tráfico

La diferencia también se observa en las horas adicionales que las personas pasan trasladándose debido a la congestión. De las 44 zonas metropolitanas analizadas en dicho estudio, Culiacán registra la menor pérdida anual por habitante, con 55 horas; Hermosillo y Saltillo le siguen, con 57 horas cada una.