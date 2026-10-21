Pasar horas detrás del volante no es una realidad inevitable en todas las ciudades de México. Mientras millones de personas enfrentan traslados cada vez más lentos, otras zonas metropolitanas registran niveles de congestión considerablemente menores, con velocidades de circulación más cercanas a las que tendrían sus calles sin tráfico.
Vivir sin tráfico en México sí es posible: las ciudades donde casi no pierdes tiempo en el auto
Así lo revela el informe Costo del tráfico 2026 , elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ) y la consultora Dat’s Why, que identificó a Chilpancingo, Saltillo, Hermosillo, Querétaro y Culiacán como las cinco zonas metropolitanas menos congestionadas del país, de acuerdo con su índice de congestión.
Este indicador compara la velocidad de circulación promedio con la velocidad que se alcanzaría en condiciones de flujo libre. Cuanto más cercano a uno es el resultado, menor es la diferencia entre ambas velocidades y, por tanto, menor la congestión.
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De esta manera, Chilpancingo ocupa el primer lugar, con un índice de 1.252, seguida de Saltillo, con 1.264; Hermosillo, con 1.271; Querétaro, con 1.290, y Culiacán, con 1.292.
Estas cifras contrastan con las de Puerto Vallarta, Oaxaca y Pachuca, que presentan los índices de congestión más altos del estudio, con 1.842, 1.799 y 1.759, respectivamente.
Las ciudades donde se pierde menos tiempo por el tráfico
La diferencia también se observa en las horas adicionales que las personas pasan trasladándose debido a la congestión. De las 44 zonas metropolitanas analizadas en dicho estudio, Culiacán registra la menor pérdida anual por habitante, con 55 horas; Hermosillo y Saltillo le siguen, con 57 horas cada una.
¿Cuántas horas adicionales pasan las personas en el tráfico?
|#
|Zona Metropolitana
|Horas Anuales por Persona
|1
|Ciudad de México
|211
|2
|Oaxaca
|175
|3
|Puerto Vallarta
|171
|4
|Pachuca
|164
|5
|Acapulco
|162
|6
|Toluca
|162
|7
|Guadalajara
|159
|8
|Puebla - Tlaxcala
|155
|9
|Morelia
|141
|10
|Tlaxcala - Apizaco
|141
|11
|Cuernavaca
|136
|12
|Xalapa
|135
|13
|Monterrey
|130
|14
|Tuxtla Gutiérrez
|129
|15
|Mérida
|127
|16
|Los Cabos
|124
|17
|Veracruz
|116
|18
|Cancún
|114
|19
|Tijuana
|113
|20
|Colima - Villa de Álvarez
|111
|21
|Tampico
|109
|22
|Juárez
|108
|23
|Aguascalientes
|105
|24
|Guanajuato
|103
|25
|San Luis Potosí
|100
|26
|Reynosa - Río Bravo
|96
|27
|Manzanillo
|94
|28
|Zacatecas
|91
|29
|Villahermosa
|89
|30
|La Laguna
|88
|31
|León
|87
|32
|Mexicali
|80
|33
|Querétaro
|80
|34
|Ciudad Victoria
|77
|35
|Campeche
|76
|36
|La Paz
|75
|37
|Durango
|75
|38
|Tepic
|73
|39
|Chetumal
|73
|40
|Chihuahua
|72
|41
|Chilpancingo
|68
|42
|Saltillo
|57
|43
|Hermosillo
|57
|44
|Culiacán
|55
En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de México, donde cada persona pierde en promedio 211 horas anuales por el tráfico, equivalentes a casi nueve días completos, así como Oaxaca, donde los habitantes pierden 174.6 horas, es decir 7.3 días completos y Puerto Vallarta donde se pierden 170.6 horas, equivalente a 7.1 días.
El contraste es significativo y es que una persona en la CDMX pierde casi cuatro veces más horas al año por congestión que alguien en Culiacán.
Ante este escenario, el informe recién publicado advierte que reducir la congestión no depende únicamente de construir más vialidades o de disminuir el número de automóviles y es que la calidad, cobertura, frecuencia y seguridad del transporte público también influyen en las decisiones de movilidad de los habitantes.
En promedio, trasladarse al trabajo toma 30 minutos en vehículo privado y 42 minutos en transporte público en las principales ciudades analizadas. La diferencia puede llevar a más personas a elegir el automóvil, incluso cuando esa decisión contribuye a saturar las calles.
Por ello, el IMCO propone mejorar el servicio de transporte colectivo, modernizar las flotas, asignar recursos de acuerdo con la demanda y el desempeño e impulsar alternativas para gestionar el uso del espacio vial.
El organismo también plantea probar esquemas de cobro por congestión en zonas y horarios de alta saturación, junto con políticas de estacionamiento que reflejen la escasez del espacio vial.
Los resultados muestran que la congestión no afecta por igual a todas las ciudades mexicanas. Mientras algunas zonas metropolitanas mantienen velocidades relativamente cercanas a las de circulación libre, otras concentran una pérdida considerable de tiempo y recursos. Para el IMCO, mejorar la movilidad requiere ofrecer alternativas eficientes al automóvil y aprovechar mejor la infraestructura existente.