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Protesta contra el agua sucia en Guadalajara: Antimotines reciben a manifestantes con gas lacrimógeno

Los manifestantes fueron recibidos por policías antimotines en Casa Jalisco, pese a que el gobernador Pablo Lemus aseguró horas antes que se respetaría el derecho ciudadano a la protesta.
dom 11 octubre 2026 03:51 PM
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En tres imágenes: manifestantes son rociados con gas lacrimógeno; una joven sostiene un cartel donde pide se garantice el derecho al agua en Guadalajara y una mano sostiene una lata de gas lacrimógeno.
La marcha para exigir agua limpia en Guadalajara se tornó violenta cuando personas que protestaban fueron recibidas con gas lacrimógeno por policías antimotines en Casa Jalisco este domingo 11 de octubre. (Fotos: @andres_dlap, @SiboneyFt y @TriniRodriguezL en X)

"¡No es agua, es veneno!", “¡Ya basta de esta mierda en el agua!" y "¡No a la privatización!", son los reclamos con los cuales habitantes de Guadalajara se manifestaron para exigir agua limpia en sus hogares este domingo 11 de octubre.

Las personas se concentraron en la Glorieta de la Minerva a mediodía para marchar de forma pacífica por Avenida Vallarta y 16 de Septiembre hasta el Palacio de Gobierno de Jalisco.

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La manifestación se organizó porque hace meses que los tapatíos denuncian que reciben agua sucia en Guadalajara a través de las tuberías que deberían llevar agua potable a las casas.

Sin embargo, las y los manifestantes fueron recibidos por policías antimotines en las inmediaciones de Casa Jalisco, quienes impidieron el avance de la protesta.

En seguida se registraron confrontaciones físicas entre los manifestantes y los uniformados: mientras algunas de las personas que protestaban comenzaron a arrojar objetos como piedras y palos, los policías, protegidos con cascos, respondieron con sus macanas y escudos, para después usar gas lacrimógeno y chorros de agua.

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Reclaman a Pablo Lemus por agua sucia

"¡Los antimotines se bañan con orines!", gritaron manifestantes contra los policías. "¡Queremos agua limpia, no violencia!", pidieron otras personas que se manifestaban.

Asistentes reportaron la detención de varios manifestantes y exigieron la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

"¡Lemus, cabrón, eres opresor!" y "¡Lemus, pendejo, el agua es un derecho!", son los reclamos que lanzaron contra el gobernador del estado.

Apenas horas antes, Lemus afirmó que en varias colonias ya comenzaba a notarse la mejoría de la calidad del agua tras anunciar la semana pasada que se suspendería el suministro de la Presa Las Pintas durante 6 meses para resolver el problema de la contaminación.

El gobernador sostuvo, además, que se respetaría el derecho ciudadano a manifestarse.

"He girado las instrucciones para garantizar que la marcha se dé de una manera ordenada y segura. Entiendo su molestia, escucho su exigencia y con justa razón tienen todo el derecho de expresarse", dijo el gobernador un día antes de la protesta.

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Ante los enfrentamientos entre policías antimotines y manifestantes, varias personas que protestaban –en especial adolescentes, mujeres y familias– decidieron quedarse sobre Avenida López Mateos y 16 de Septiembre para evitar ser agredidos por los uniformados.

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En la Zona Metropolitana de Guadalajara sus habitantes han padecido durante más de un año la llegada a sus hogares de agua turbia, de color amarillo a café y con mal olor.

Pese al anuncio de acciones por parte del gobierno de Jalisco, con ayuda del gobierno federal, la tensión entre las autoridades y las y los habitantes de Guadalajara se mantiene.

Lemus atribuyó la mala calidad del agua al deterioro de la infraestructura hídrica , así como a descargas irregulares sobre el canal que alimenta a la Presa Las Pintas y prometió acciones para resolver el problema a mediano y largo plazo.

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Jalisco Guadalajara agua

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