"Queremos recibir el Foro Urbano Mundial con más de 50 Utopías a lo largo y ancho de la ciudad, que como sabemos está impactando a todos los habitantes que hoy viven cerca de una Utopía", dijo la mandataria capitalina ante medios de comunicación.

Las Utopías son espacios públicos que ofrecen servicios del Sistema Público de Cuidados , como Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil y Casas de Día para Adultos Mayores. También cuentan con lavanderías, comedores populares, consultas y estudios médicos, así como actividades deportivas y culturales gratuitas.

La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, reconoció este modelo como un enfoque visionario y participativo de regeneración urbana y justicia social.

"Demuestra cómo los espacios públicos, los servicios, la cultura y el transporte nos ayuda a construir sociedades más equitativas y justas", afirmó.

Brugada señaló que debatir el futuro de las ciudades implica discutir el futuro del mundo. De acuerdo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2050 siete de cada 10 personas vivirán en ciudades.



Durante la presentación del foro, Rossbach advirtió sobre la crisis global de vivienda y señaló que más de 3,000 millones de personas carecen de acceso a una vivienda adecuada.

"Hablamos de 1,000 millones de personas que viven en asentamientos informales y precarios.

"Hablamos de 300 millones de personas que viven en las calles por la falta de acceso a la vivienda", sostuvo durante la presentación del foro.