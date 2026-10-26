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CDMX

CDMX será sede del Foro Urbano Mundial 2028 y busca tener más de 50 Utopías

El Foro Urbano Mundial reunirá a alrededor de 50,000 personas en la Ciudad de México para debatir sobre vivienda, desigualdad y el futuro de las ciudades.
lun 26 octubre 2026 03:45 PM
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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, habla sobre el Foro Urbano Mundial.
La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, reconoció este modelo como un enfoque visionario y participativo de regeneración urbana y justicia social. (Gobierno de la Ciudad de México)

La Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial en agosto de 2028 y buscará llegar a esa fecha con más de 50 Utopías construidas en la capital, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Agradecemos la decisión de ser sede de este Foro Urbano Mundial con un gran objetivo: de aquí a 2028 la ciudad va a avanzar en los grandes objetivos de transformación urbana.

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"Queremos recibir el Foro Urbano Mundial con más de 50 Utopías a lo largo y ancho de la ciudad, que como sabemos está impactando a todos los habitantes que hoy viven cerca de una Utopía", dijo la mandataria capitalina ante medios de comunicación.

Las Utopías son espacios públicos que ofrecen servicios del Sistema Público de Cuidados , como Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil y Casas de Día para Adultos Mayores. También cuentan con lavanderías, comedores populares, consultas y estudios médicos, así como actividades deportivas y culturales gratuitas.

La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, reconoció este modelo como un enfoque visionario y participativo de regeneración urbana y justicia social.

"Demuestra cómo los espacios públicos, los servicios, la cultura y el transporte nos ayuda a construir sociedades más equitativas y justas", afirmó.

Brugada señaló que debatir el futuro de las ciudades implica discutir el futuro del mundo. De acuerdo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2050 siete de cada 10 personas vivirán en ciudades.

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Durante la presentación del foro, Rossbach advirtió sobre la crisis global de vivienda y señaló que más de 3,000 millones de personas carecen de acceso a una vivienda adecuada.

"Hablamos de 1,000 millones de personas que viven en asentamientos informales y precarios.

"Hablamos de 300 millones de personas que viven en las calles por la falta de acceso a la vivienda", sostuvo durante la presentación del foro.

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Ante este panorama, destacó la importancia de la colaboración entre la iniciativa privada, la ciudadanía, las organizaciones sociales y, especialmente, los gobiernos nacionales y locales para encontrar soluciones a los desafíos urbanos.

"Hoy en día los esfuerzos tienen que ser compartidos desde los gobiernos nacionales (en este caso de México el gobierno federal) que tienen los marcos regulatorios, los marcos legales, que tienen las capacidades de financiación, pero también la acción local", indicó Rossbach.

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El Foro Urbano Mundial reunirá en la Ciudad de México a alrededor de 50,000 personas de distintos países para debatir los principales problemas que enfrentan las ciudades y las posibles soluciones.

Además, se evaluarán los avances y los desafíos pendientes de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU.

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Ciudad de México Vivienda Organización de las Naciones Unidas

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