Por el momento, las personas propietarias no necesitan hacer un trámite en específico para que a su casa, departamento o terreno se les adjudique su clave, la cual será el nuevo identificador de cada inmueble.

Sin embargo, tener en orden los documentos de propiedad e incluso ponerse al corriente con el pago de impuestos podría ser de ayuda para la transición una vez que comience a aplicarse la nueva Ley Catastral, a partir del próximo 1 de enero de 2027.

¿Para qué sirve la Clave Única Catastral?

Así como cada persona en México tiene una Clave Única de Registro de Población (CURP), cada uno de los inmuebles del país tendrá su Clave Única Catastral (CUC).

El objetivo es que se pueda identificar de forma fácil un inmueble en cualquier parte del país, así como vincularlo con su información catastral en el Registro Público de la Propiedad.

Esto busca reducir inconsistencias, hacer más ágil la realización de trámites y modernizar los registros y catastros, que en el país se encuentran fragmentados por cada estado e incluso a nivel de municipios.





¿Cómo me preparo ante la nueva Ley Catastral?

Aunque no se ha dado a conocer un proceso para tramitar la Clave Única Catastral y serán las autoridades catastrales las responsables de asignar este identificador a los inmuebles, las personas propietarias de un inmueble pueden tomar acciones para prepararse.