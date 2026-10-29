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México

Tu inmueble tendrá su propia 'CURP', ¿cómo te puedes preparar ante la nueva Ley Catastral?

Cada uno de los inmuebles del país contará con un Clave Única Catastral (CUC); conoce cómo estar listo para el 1 de enero de 2027, cuando comiencen a aplicarse la nueva plataforma.
jue 29 octubre 2026 04:56 PM
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ilustracion de una casa, escrituras y documentos para nueva ley catastral
La nueva Ley Catastral traerá cambios como la creación de la Clave Única Catastral (CUC) que identificará a cada uno de los inmuebles del país. (Foto: IA)

Entró en vigor la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral este 24 de octubre y con ella vendrán cambios como la asignación de una Clave Única Catastral (CUC) a cada inmueble, así como la creación de una plataforma digital.

En los últimos meses de 2026, las autoridades prepararán los lineamientos, las plataformas y los procedimientos para echar a andar la nueva legislación.

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Por el momento, las personas propietarias no necesitan hacer un trámite en específico para que a su casa, departamento o terreno se les adjudique su clave, la cual será el nuevo identificador de cada inmueble.

Sin embargo, tener en orden los documentos de propiedad e incluso ponerse al corriente con el pago de impuestos podría ser de ayuda para la transición una vez que comience a aplicarse la nueva Ley Catastral, a partir del próximo 1 de enero de 2027.

¿Para qué sirve la Clave Única Catastral?

Así como cada persona en México tiene una Clave Única de Registro de Población (CURP), cada uno de los inmuebles del país tendrá su Clave Única Catastral (CUC).

El objetivo es que se pueda identificar de forma fácil un inmueble en cualquier parte del país, así como vincularlo con su información catastral en el Registro Público de la Propiedad.

Esto busca reducir inconsistencias, hacer más ágil la realización de trámites y modernizar los registros y catastros, que en el país se encuentran fragmentados por cada estado e incluso a nivel de municipios.

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¿Cómo me preparo ante la nueva Ley Catastral?

Aunque no se ha dado a conocer un proceso para tramitar la Clave Única Catastral y serán las autoridades catastrales las responsables de asignar este identificador a los inmuebles, las personas propietarias de un inmueble pueden tomar acciones para prepararse.

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- Revisa si tu inmueble está registrado

Acude al Registro Público de la Propiedad de tu entidad y verifica que tu inmueble está inscrito, que la ubicación y datos –como metros cuadrados y colindancias- son correctos. Conserva tu clave catastral actual.

Si tu propiedad no está registrada, acércate al gobierno de tu alcaldía, municipio o estado y pregunta si tienen opciones para regularizar tu inmueble. Por ejemplo, en la Ciudad de México el Gobierno capitalino ofrece junto al Colegio de Notarios descuentos para el trámite de escrituras a lo largo de todo el año.

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- Verifica si estás al día con tu predial

Haz una revisión de pago de predial de tu propiedad, reúne los comprobantes que tengas ya sea impresos o vía digital. Si tienes adeudos, busca si tu municipio o entidad ofrece descuentos, facilidades de pago o eliminación de multas y recargos para ponerte al corriente.

- Ten listo tu perfil en LlaveMX

LlaveMX será tu identificación y forma de acceso a la nueva Plataforma Catastral Municipal, a través de la cual se podrán realizar trámites, realizar pagos digitales, así como recibir notificaciones, orientación e información.

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¿Cómo crear tu cuenta en LlaveMX?

Abrir tu perfil de LlaveMX es sencillo e incluso te servirá para otros trámites, como solicitud de becas, registro a programas sociales y realización de trámites fiscales.

- Entra al sitio oficial llave.gob.mx .

- Da click en ‘Crear cuenta’ e ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Verifica que tus datos personales sean correctos y completa la información que falta.

- Agrega medios de contacto: un número telefónico y un correo electrónico.

- Genera una contraseña. Debe ser de al menos ocho caracteres, que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

- Te llegará un enlace de confirmación a tu correo eléctrico, al dar click la cuenta quedará activada.

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Por el momento no necesitas realizar otro trámite, solo te recomendamos estar pendiente para cuando las autoridades de tu municipio o entidad informen de próximos pasos a seguir o a través de qué medios podrás conocer la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral de tu inmueble.

Plazos importantes de la nueva Ley Catastral

24 de octubre.- Entra en vigor la ley tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

30 días hábiles siguientes.- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) deberá emitir los lineamientos y habilitar las plataformas para la aplicación de la ley.

31 de diciembre.- Es el fin del plazo para que las autoridades catastrales y registrales de todo el país adopten los modelos y plataformas.

1 de enero de 2027.- Es la fecha prevista para el inicio de la implementación de la nueva Ley Catastral.

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Predial Bienes inmuebles

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