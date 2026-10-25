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México

Nueva Ley Catastral en México entra en vigor: qué cambia para casas y terrenos a partir de 2027

La ley entró en vigor este 24 de octubre. Cada propiedad en México será identificada por una Clave Única Catastral y tendrá una Cédula Única Catastral y Registral.
dom 25 octubre 2026 02:16 PM
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Personas esperan en fila para pagar su impuesto predial en Toluca, Estado de México.
La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral traerá cambios sobre la realización de trámites, pago de impuestos como el predial y en la identificación de inmuebles y terrenos en México. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com)

La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral entró en vigor este 24 de octubre y con ella vendrán varios cambios en la forma en que se registrará la propiedad de inmuebles, así como posibles efectos en el pago del impuesto predial.

Pese a que partidos de oposición como el PAN califica esta medida como la ‘Ley Predialazo’, la nueva legislación es defendida como un esfuerzo para modernizar los catastros y registros públicos de la propiedad en México.

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Esto también ayudará a combatir delitos como fraudes y despojos inmobiliarios , al dar mayor certidumbre sobre la propiedad de los inmuebles.

¿Qué cambiará con la nueva Ley Catastral?

La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor este sábado 24 de octubre y contiene cambios importantes como la implementación de plataformas digitales y la creación de claves únicas –similares a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada persona– que identificarán a cada uno de los inmuebles del país.

- Se actualizará la información de los catastros y registros públicos de la propiedad a nivel nacional.

- Se crea una Clave Única Catastral que identificará a cada uno de los inmuebles del país en los registros catastrales.

- A la par, cada terreno o inmueble tendrá una Cédula Única Catastral y Registral, a través de la cual se podrá vincular la información del catastro y del Registro Público de la Propiedad.

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- Se implementará una Plataforma Catastral Municipal y una plataforma de Registros Públicos de la Propiedad, que permitirán realizar trámites y servicios vía digital.

- Llave MX sería la forma de acceso a las nuevas plataformas, para hacer posible la realización de pagos electrónicos, de trámites y la recepción de notificaciones con validez oficial.

- Se habilitará una Plataforma Catastral Municipal desde donde se podrá gestionar el impuesto predial y pagos digitales.

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¿Va a subir el predial con la nueva Ley Catastral?

Si bien la ley no modifica las tasas de predial en México, pues estas son definidas por las autoridades de cada entidad, sí podría verse un incremento en el monto a pagar por este impuesto.

Esto en los casos en donde se realice una actualización al valor catastral de la propiedad, pues al subir éste para equipararse al valor de mercado de una casa, departamento, edificio o terreno, también se incrementará en el cálculo el monto a pagar por este impuesto.

Sin embargo, esto dependerá de lo que definan los gobiernos de cada entidad –como en la Ciudad de México– e incluso de cada municipio.

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¿Cuánto comienza a aplicarse la Ley Catastral?

En los próximos 30 días, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá emitir los lineamientos de los planes nacionales y definir las reglas para la creación de la Clave Única Catastral y de la Cédula Única Catastral y Registral.

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Mientras, los congresos de los 31 estados del país y de la Ciudad de México contarán con 180 días para actualizar sus legislaciones, establecen los artículos transitorios de la nueva ley.

Las autoridades catastrales y los Registros Públicos de la Propiedad deberán adoptar la nueva ley a más tardar el 31 de diciembre de 2026, para habilitar y comenzar a operar con las nuevas plataformas digitales y modelos de gestión desde el 1 de enero de 2027.

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Predial Bienes inmuebles

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