Nueva Ley Catastral en México entra en vigor: qué cambia para casas y terrenos a partir de 2027

Esto también ayudará a combatir delitos como fraudes y despojos inmobiliarios , al dar mayor certidumbre sobre la propiedad de los inmuebles.

¿Qué cambiará con la nueva Ley Catastral?

La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor este sábado 24 de octubre y contiene cambios importantes como la implementación de plataformas digitales y la creación de claves únicas –similares a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada persona– que identificarán a cada uno de los inmuebles del país.

- Se actualizará la información de los catastros y registros públicos de la propiedad a nivel nacional.

- Se crea una Clave Única Catastral que identificará a cada uno de los inmuebles del país en los registros catastrales.

- A la par, cada terreno o inmueble tendrá una Cédula Única Catastral y Registral, a través de la cual se podrá vincular la información del catastro y del Registro Público de la Propiedad.



- Se implementará una Plataforma Catastral Municipal y una plataforma de Registros Públicos de la Propiedad, que permitirán realizar trámites y servicios vía digital.

- Llave MX sería la forma de acceso a las nuevas plataformas, para hacer posible la realización de pagos electrónicos, de trámites y la recepción de notificaciones con validez oficial.

- Se habilitará una Plataforma Catastral Municipal desde donde se podrá gestionar el impuesto predial y pagos digitales.