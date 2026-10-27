De Botton anunció que no se cobrarán en 2027 multas y recargos a las personas que se retrasaron con el pago de sus impuestos.

“La jefa de Gobierno ( Clara Brugada) ha decidido extender no solamente la licencia permanente hasta el 31 de diciembre, sino también los beneficios fiscales en predial, agua y multas de tránsito.

“El próximo año no se van a cobrar multas y recargos en el predial”, aseguró el secretario.

El anuncio se da en medio de la entrada en vigor de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral , así como de la discusión del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) , que comparten como uno de sus principales puntos la actualización del valor catastral de inmuebles, lo que es llamado por legisladores de oposición como ' predialazo'.



Destacó que, al segundo mes de este 2026, el 58% de las y los contribuyentes en la ciudad ya pagó el predial de todo el año, aprovechando los descuentos del 8% y 5% por pago anticipado que ofreció durante enero y febrero.

De Botton sostuvo que la capital es la entidad federativa con mayor recaudación en todo el país y la única con mayores ingresos propios que ingresos federales. “Eso nos da autonomía y fortaleza para afrontar los retos”, señaló el funcionario.

En el último año crecieron 21.2% los ingresos locales en la Ciudad de México, lo cual es el mayor incremento desde el 2000, año desde el cual se tiene registro.