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CDMX

Predial en CDMX no subirá ni se cobrarán multas o recargos en 2027, afirma secretario de Finanzas

Juan Pablo de Botton afirmó frente al Congreso de la Ciudad de México que no se incrementará este impuesto para 2027, además de que se mantendrán los descuentos y beneficios fiscales para la ciudadanía.
mar 27 octubre 2026 03:36 PM
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Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, al comparecer en el Congreso de la Ciudad de México el 27 de octubre de 2026.
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, aseguró que el predial no se incrementará para 2027 en la Ciudad de México. (Congreso CDMX)

La Ciudad de México no tendrá un aumento en el impuesto predial, aseguró Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.

“Nosotros vamos a corresponder a esta confianza y no me lo han preguntado, pero les comento, no vamos a subir el predial”, dijo al comparecer ante el pleno del Congreso capitalino este martes 27 de octubre.

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De Botton anunció que no se cobrarán en 2027 multas y recargos a las personas que se retrasaron con el pago de sus impuestos.

“La jefa de Gobierno ( Clara Brugada) ha decidido extender no solamente la licencia permanente hasta el 31 de diciembre, sino también los beneficios fiscales en predial, agua y multas de tránsito.

“El próximo año no se van a cobrar multas y recargos en el predial”, aseguró el secretario.

El anuncio se da en medio de la entrada en vigor de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral , así como de la discusión del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) , que comparten como uno de sus principales puntos la actualización del valor catastral de inmuebles, lo que es llamado por legisladores de oposición como ' predialazo'.

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Destacó que, al segundo mes de este 2026, el 58% de las y los contribuyentes en la ciudad ya pagó el predial de todo el año, aprovechando los descuentos del 8% y 5% por pago anticipado que ofreció durante enero y febrero.

De Botton sostuvo que la capital es la entidad federativa con mayor recaudación en todo el país y la única con mayores ingresos propios que ingresos federales. “Eso nos da autonomía y fortaleza para afrontar los retos”, señaló el funcionario.

En el último año crecieron 21.2% los ingresos locales en la Ciudad de México, lo cual es el mayor incremento desde el 2000, año desde el cual se tiene registro.

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“Hemos incrementado nuestra recaudación y hemos intentado darle transparencia con fondos específicos para que la gente conozca en qué se están utilizando los recursos”, subrayó De Botton.

El secretario de Finanzas explicó que la estrategia de este año se basó en no crear ningún nuevo impuesto.

Por el contrario, agregó, se ampliaron los beneficios fiscales para facilitar que las personas se pusieran al día con el pago de impuestos –como tenencia, predial, agua, multas de tránsito e impuestos sobre nóminas– a través de descuentos y eliminación de recargos.

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Este 2026 suman 4.8 millones de personas favorecidas por la campaña de beneficios fiscales.

A la par, la ciudad tiene una disminución de la deuda pública del 8.4%, en términos reales, entre 2018 y 2025, además de que recibió la mayor calificación crediticia AAA por parte de Fitch Ratings y HR Ratings.

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Predial Ingresos Gobierno de la CDMX

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