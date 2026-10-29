El INE revisará todos sus contratos, incluido el de la credencial para votar

"Tendríamos que revisar todos los contratos, así sea determinado en la mesa de consejerías, revisar todos los contratos, los que ya hayan vencido en su vigencia, para que también podamos tener con toda claridad esa información'', dijo tras ser cuestionada sobre si se revisará también el de las credenciales de lector.

INE revisa su estructura administrativa

La consejera presidenta afirmó que su gestión se sustentará en la toma de decisiones colegiadas, la revisión de la estructura administrativa y el fortalecimiento de la transparencia institucional, con el fin de dar certeza al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

En conferencia de prensa y en entrevistas con diversos medios de comunicación, la consejera presidenta provisional detalló que asumió el cargo luego de ser designada por unanimidad de sus colegas. Precisó que no ejercerá las facultades extraordinarias asociadas a la presidencia y que todo asunto relevante será analizado y acordado por las consejerías.

Los consejeros electorales decidieron tomar todas las próximas decisiones en conjunto. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro )



Explicó que el Consejo General adoptó medidas inmediatas para atender los señalamientos de presuntas irregularidades, entre ellas la separación de tres personas servidoras públicas, la revisión de la estructura administrativa y la colaboración con las autoridades fiscalizadoras.

Blanca Cruz añadió que las consejerías también acordaron de forma colegiada evaluar a las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva; así como a las y los titulares de Unidades Técnicas antes de adoptar alguna determinación respecto a su permanencia en la institución.

A la fecha, abundó, se han presentado 12 renuncias voluntarias de personal de confianza adscrito a la oficina de la presidencia, entre ellas la de la persona titular de la Jefatura de Oficina. Estas se suman a las tres renuncias previas, dos de ellas de titulares de área del Instituto.