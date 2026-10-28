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México

Nueva ley catastral: terrenos irregulares, subvaluados y sin registro entrarán al censo

La actualización del registro catastral puede ampliar la capacidad de los municipios para calcular y recaudar el impuesto predial, sin que implique un aumento en las tarifas actuales.
mié 28 octubre 2026 06:06 PM
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Un predio regularizado en un programa del Estado de México.
La nueva ley catastral busca corregir la discrepancia entre los valores y los comerciales, lo que puede ampliar la capacidad de los municipios para calcular y recaudar el impuesto predial. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Los terrenos sin registro, las casas y edificios con valores catastrales desactualizados y los inmuebles que permanecen fuera de los padrones municipales deberán incorporarse al nuevo sistema nacional de información, previsto en la nueva Ley Catastral, que entró en vigor el 24 de octubre .

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral plantea la modernización de los registros de las propiedades mediante mapas digitales, una clave única para cada predio y la conexión de los catastros con los registros públicos.

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El cambio también busca corregir la discrepancia entre los valores catastrales y los comerciales, lo que puede ampliar la capacidad de los municipios para calcular y recaudar el impuesto predial, sin que implique un aumento en las tarifas que se pagan actualmente.

¿Qué es la ley catastral?

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 , establece las bases para modernizar y actualizar los catastros y los registros públicos de la propiedad en México.

Su objetivo es homologar criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, los gobiernos estatales y los municipios, así como facilitar el intercambio de información entre las distintas instituciones.

Catastro nacional: los predios sin registro entrarán al mapa oficial

Los catastros son los registros administrativos sobre las propiedades, que permiten determinar y recaudar el impuesto predial.

Modernizar el catastro implica incorporar aquellas propiedades que nunca se han dado de alta en los padrones municipales. A través de la Plataforma Catastral Municipal, se desplegará un mapa base que abarcará de forma integrada la propiedad civil, social (ejidal y comunal) y pública del país, impidiendo que existan terrenos al margen del censo oficial.

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Tamón Takahashi-Iturriaga, economista jefe en TKA Analytica, señala que se puede ampliar la capacidad recaudatoria al “incorporar a los predios que hoy no están inscritos”.

¿Qué pasa si una propiedad no está registrada en el catastro?

Un inmueble que no aparece en el padrón catastral puede enfrentar dificultades para acreditar la correspondencia entre sus características físicas y los registros administrativos, además de quedar fuera de la actualización fiscal municipal.

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La nueva ley catastral busca reducir ese rezago mediante la incorporación de los predios al sistema nacional y la asignación de una Clave Única Catastral. Sin embargo, estar inscrito en el catastro no acredita por sí mismo la propiedad ni sustituye los trámites legales necesarios para regularizar la tenencia del inmueble.

Los valores catastrales están 45.4% por debajo de los comerciales

En México existe una subvaluación catastral debido a la falta de datos e información actualizada en los municipios, que no solo debilita la capacidad tributaria local, sino que fomenta problemas legales como la desposesión y la invasión de inmuebles.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales de 2024, del INEGI, la subestimación de los valores catastrales y comerciales es de 45.4% .

La ley establece la creación de la Cédula Única Catastral y Registral, mecanismo que enlazará la Clave Única Catastral con el Folio Real del Registro Público de la Propiedad. Esta interoperabilidad permitirá a las autoridades realizar cruces de información en tiempo real para detectar inconsistencias físicas o jurídicas y proceder a su corrección.

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La actualización constante de las características de las propiedades permitirá revaluar terrenos que han incrementado su valor o que han sumado construcciones no declaradas.

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Emilio Sánchez Salazar, investigador en finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que la ley alcanza a quienes actualmente tienen desactualizado el valor catastral de sus inmuebles.

Detalla que la falta de homologación y actualización de los catastros ha permitido que algunas propiedades mantengan valores catastrales fijados hace 40 o 50 años, pese a que su valor de mercado ha cambiado sustancialmente.

Clave Única Catastral: así se identificarán los inmuebles

El eje central de la regularización técnica será la asignación obligatoria de una Clave Única Catastral para cada predio o unidad inmobiliaria. Esta clave servirá para identificar de manera inequívoca cada inmueble y facilitar la integración, actualización y consulta de la información catastral en la Plataforma Catastral Municipal.

Certeza jurídica para propietarios

De acuerdo con la ley, uno de los beneficios para la ciudadanía es la certeza jurídica sobre la ubicación y delimitación de los bienes, lo que permitirá a poseedores e inmuebles formalizados servir como respaldo patrimonial o garantía crediticia.

Sin embargo, la legislación precisa que la asignación de la Clave Única Catastral no constituye prueba plena de propiedad o posesión, ni convalida actos nulos o irregulares.

Con información de Aura García...

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desarrollo inmobiliario Leyes

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