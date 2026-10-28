Nueva ley catastral: terrenos irregulares, subvaluados y sin registro entrarán al censo

El cambio también busca corregir la discrepancia entre los valores catastrales y los comerciales, lo que puede ampliar la capacidad de los municipios para calcular y recaudar el impuesto predial, sin que implique un aumento en las tarifas que se pagan actualmente.

¿Qué es la ley catastral?

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 , establece las bases para modernizar y actualizar los catastros y los registros públicos de la propiedad en México.

Su objetivo es homologar criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, los gobiernos estatales y los municipios, así como facilitar el intercambio de información entre las distintas instituciones.

Catastro nacional: los predios sin registro entrarán al mapa oficial

Los catastros son los registros administrativos sobre las propiedades, que permiten determinar y recaudar el impuesto predial.

Modernizar el catastro implica incorporar aquellas propiedades que nunca se han dado de alta en los padrones municipales. A través de la Plataforma Catastral Municipal, se desplegará un mapa base que abarcará de forma integrada la propiedad civil, social (ejidal y comunal) y pública del país, impidiendo que existan terrenos al margen del censo oficial.



Tamón Takahashi-Iturriaga, economista jefe en TKA Analytica, señala que se puede ampliar la capacidad recaudatoria al “incorporar a los predios que hoy no están inscritos”.

¿Qué pasa si una propiedad no está registrada en el catastro?

Un inmueble que no aparece en el padrón catastral puede enfrentar dificultades para acreditar la correspondencia entre sus características físicas y los registros administrativos, además de quedar fuera de la actualización fiscal municipal.