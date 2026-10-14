Senado avala Ley Catastral; oposición insiste en que habrá un "predialazo"

¿Qué dicen los legisladores de Morena y oposición sobre la reforma?

Sin embargo, los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) señalaron que esta ley es el “predialazo de Morena”, pues explicaron que con esta nueva legislación se amplía la tasa gravable del predial, lo que incrementará el costo del predial.

“En el grupo parlamentario de Morena estamos convencidos que modernizar los registros catastrales, es avanzar en la seguridad jurídica, la certeza patrimonial y fortalecer el derecho de la propiedad”, defendió la morenista Olga Sosa Ruiz.

En caso contrario, la senadora Alejandra Barrales sostuvo que este “predialazo” está disfrazado de modernidad, ya que el valor del predial se calculará no con el valor catastral, sino sobre el valor comercial.



Dijo que con esta nueva ley se rompe el principio federalista, ya que a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo del gobierno federal, se concentre la información sobre el catastro.

Por su parte, la senadora panista Guadalupe Murguía recordó que esta nueva ley emana de una reforma constitucional de 2013. Sin embargo, enfatizó que en esta modificación se estableció la obligación de solicitar la opinión de los estados, lo cual, dijo, no sucedió.

También cuestionó qué destinó se le dará a la información que se registre Plataforma Catastral, en donde quedará información sobre los inmuebles del país y que será administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“¿Para qué quieren la información? ¿Con qué finalidad? ¿Quién puede consultarla? ¿Cómo se impugnan datos erróneos?”, cuestionó la legisladora.