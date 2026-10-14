Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Senado avala Ley Catastral; oposición insiste en que habrá un "predialazo"

Los partidos de oposición señalaron que esta ley es el “predialazo de Morena”, pues explicaron que con esta nueva legislación se amplía la tasa gravable del predial, lo que incrementará el costo del predial.
mié 14 octubre 2026 04:31 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se ve una sesión del Senado.
Senadores de Morena defendieron la aprobación de la reforma. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

En medio de señalamientos sobre un posible “predialazo” , senadores de Morena y sus aliados aprobaron, en lo general y en lo particular, la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, con 66 votos a favor y 28 en contra.

La nueva legislación busca ordenar el territorio, identificar cada inmueble —casa, edificio o terreno— mediante una clave y homologar trámites. Morena ha presentado estos cambios como parte de la “modernización” de los registros públicos catastrales.

Publicidad

¿Qué dicen los legisladores de Morena y oposición sobre la reforma?

Sin embargo, los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) señalaron que esta ley es el “predialazo de Morena”, pues explicaron que con esta nueva legislación se amplía la tasa gravable del predial, lo que incrementará el costo del predial.

“En el grupo parlamentario de Morena estamos convencidos que modernizar los registros catastrales, es avanzar en la seguridad jurídica, la certeza patrimonial y fortalecer el derecho de la propiedad”, defendió la morenista Olga Sosa Ruiz.

En caso contrario, la senadora Alejandra Barrales sostuvo que este “predialazo” está disfrazado de modernidad, ya que el valor del predial se calculará no con el valor catastral, sino sobre el valor comercial.

Personas formadas en una fila de un kiosco de la Tesorería de la CDMX.
CDMX

Catastro, valor comercial y predial: las claves para entender la polémica del plan metropolitano


Dijo que con esta nueva ley se rompe el principio federalista, ya que a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo del gobierno federal, se concentre la información sobre el catastro.

Por su parte, la senadora panista Guadalupe Murguía recordó que esta nueva ley emana de una reforma constitucional de 2013. Sin embargo, enfatizó que en esta modificación se estableció la obligación de solicitar la opinión de los estados, lo cual, dijo, no sucedió.

También cuestionó qué destinó se le dará a la información que se registre Plataforma Catastral, en donde quedará información sobre los inmuebles del país y que será administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“¿Para qué quieren la información? ¿Con qué finalidad? ¿Quién puede consultarla? ¿Cómo se impugnan datos erróneos?”, cuestionó la legisladora.

Publicidad

A su vez el sanador priista Gabriel Elizondo Pérez mencionó que, si bien esta ley no aumenta directamente el impuesto predial, una eventual modificación en los valores catastrales, puede traducirse en mayores cobros.

Ello porque esta reforma amplía la base gravable a través de la modernización y actualización de registros catastrales, por lo que podría aumentar el número de propiedades que pagan el predial y se elevaría el valor catastral de aquellos inmuebles desactualizados.

Por lo anterior, el costo del predial puede incrementar sin necesidad de subir las tasas bajo el que se cobran.

Plataformas digitales

Se crean herramientas electrónicas para el registro del catastro, que es un inventario oficial de todos los bienes inmuebles de un municipio; mientras, el valor catastral es la base sobre la cual se calcula cuánto se pagará de predial.

Publicidad

Una es la Clave Única Catastral, que será la que se asigna a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación. La asignación de esta Clave se determinará conforme los estándares y procedimientos establecidos en los lineamientos de autoridades federales.

También se crea la Cédula Única Catastral y Registral, que será el documento electrónico o físico emitido por las autoridades en materia de catastro y registro, que contiene la información general de un predio para su plena ubicación e identificación física, que vincula la información registral y catastral.

También estará la Plataforma Catastral Municipal, la cual permitirá gestionar de manera homologada trámites catastrales, conectar la información territorial y predial de las entidades federativas y de los municipios mediante estándares comunes e interoperabilidad.

También estará la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad, la cual, junto con la Plataforma Nacional Catastral, se vinculará la Clave Única Catastral con el Folio Real de los Registros Públicos de la propiedad de cada inmueble a fin de generar la Cédula Única Catastral y Registral.

Para la gestión de trámites y servicios de estas dos últimas plataformas, se utilizará la Llave MX, que es una herramienta digital de identidad y autenticidad única creada por el Gobierno Federal.

Además, se faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de emitir los lineamientos para la implementación de los planes nacionales, los cuales serán de observancia obligatoria para las Autoridades Catastrales y Registrales.

Tags

Morena Cámara de Senadores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad