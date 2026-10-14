Catastro, valor comercial y predial: las claves para entender la polémica del plan metropolitano

¿Qué dice el Programa Metropolitano sobre el predial?

El Programa Metropolitano sí tiene tres medidas para impulsar la recaudación del predial, pero ninguna de ellas implica subir de forma directa este impuesto:

-Actualizar los registros catastrales para que el valor registral -con el que se definen los impuestos- de las propiedades se asemejen a los valores del mercado inmobiliario.

-Promover la actualización de la cartografía catastral con el uso de nuevas tecnologías como vuelos de dron, una alternativa más económica y eficiente en comparación con los sobrevuelos en avión.

-Colaboración entre los municipios para que los gobiernos estatales lleven todo el proceso de recaudación del predial: determinar cuánto se cobra, inspección, fiscalización, verificación y procedimiento para exigir el cobro de créditos fiscales.

¿Va a subir el predial en el Valle de México?

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll, explicó que el predial es definido por las autoridades y los congresos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo, por lo cual el Programa Metropolitano no puede incrementar este impuesto.

“¿Esto tiene un efecto directo sobre el predial? No y lo quiero recalcar cinco veces. (…) Esto es un instrumento que tiene que ver (...) con la actualización de la información y con la disponibilidad de información que se tiene para la toma de decisiones", afirmó.