Catastro, valor comercial y predial: las claves para entender la polémica del plan metropolitano

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México desató una polémica por un posible “predialazo” principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México. Mientras legisladores del PAN advierten que la actualización catastral podría elevar el cobro a los propietarios, autoridades aseguran que no aumentará el impuesto.
Aunque el proyecto no establece un alza directa, actualizar el valor catastral de los inmuebles sí puede incrementar el monto a pagar si los gobiernos no ajustan otros componentes del cálculo.
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¿Qué dice el Programa Metropolitano sobre el predial?
El Programa Metropolitano sí tiene tres medidas para impulsar la recaudación del predial, pero ninguna de ellas implica subir de forma directa este impuesto:
-Actualizar los registros catastrales para que el valor registral -con el que se definen los impuestos- de las propiedades se asemejen a los valores del mercado inmobiliario.
-Promover la actualización de la cartografía catastral con el uso de nuevas tecnologías como vuelos de dron, una alternativa más económica y eficiente en comparación con los sobrevuelos en avión.
-Colaboración entre los municipios para que los gobiernos estatales lleven todo el proceso de recaudación del predial: determinar cuánto se cobra, inspección, fiscalización, verificación y procedimiento para exigir el cobro de créditos fiscales.
¿Va a subir el predial en el Valle de México?
El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll, explicó que el predial es definido por las autoridades y los congresos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo, por lo cual el Programa Metropolitano no puede incrementar este impuesto.
“¿Esto tiene un efecto directo sobre el predial? No y lo quiero recalcar cinco veces. (…) Esto es un instrumento que tiene que ver (...) con la actualización de la información y con la disponibilidad de información que se tiene para la toma de decisiones", afirmó.
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En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha asegurado que no habrá un alza en el predial en la capital.
Seré breve:
La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar.
No obstante, sin subir el impuesto predial las personas sí podrían pagar más por el inmueble de su propiedad.
La razón es que en México existe un problema: el valor comercial de un terreno, casa o edificio se incrementa más rápido que su valor catastral, indicó Iracheta Carroll.
“Hay casos donde el valor catastral representa el 20% del valor comercial, una quinta parte, los casos más extremos. Hay otros donde tiene diferencias del 30% o 40%, sigue siendo una diferencia importante”, explicó en conferencia.
Ya que el predial se define en parte por el valor catastral de una propiedad, si lleva tiempo sin actualizarse en un inmueble el monto a pagar podría subir, incluso sin que se incremete el impuesto.
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Para evitar esto, serían las autoridades de cada una de las entidades del Valle de México las que deberían tomar medidas para evitar el incremento.
“Es decir, si se incrementa uno de los valores (valor catastral y porcentaje de aplicación) el otro se tiene que reducir para que se mantenga. El énfasis de los gobiernos locales, que son los responsables del impuesto predial, es que no va a haber un incremento en el impuesto predial”, reiteró Iracheta Carroll.
Al debate se sumaron otros organismos. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) señaló que el Programa de Ordenación contiene propuestas que generarán nuevos costos, obligaciones, cargas y restricciones propietarios y el sector inmobiliario, por lo que consideró que no debe aprobarse en los términos actualmente propuestos.
“El Programa propone acercar los valores catastrales a precios de mercado y revisar el impuesto predial. También plantea un nuevo gravamen para predios baldíos o subtulizados, lo que podría incrementar el costo de mantener terrenos que todavía no pueden desarrollarse por razones administrativas, técnicas o de mercado”, planteó en un posicionamiento.
Además detalló que contempla cobros vinculados con una mayor capacidad de construcción o cambios de uso de suelo, controles sobre determinadas modalidades de vivienda y otros instrumentos que podrían acumularse con las contribuciones, mitigaciones y obligaciones que actualmente pagan los proyectos.
La suma de estas medidas encarecerá el suelo y la ejecución de proyectos, con efectos negativos sobre la construcción de vivienda, inversión y generación de empleos.
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
¿Van a eliminar el predial del Programa Metropolitano?
Legisladores del PAN han criticado el Programa Metropolitano como un intento de los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo -todos encabezados por Morena- de recaudar más dinero a través de un “predialazo”.
“Que una casa comprada hace treinta años ahora valga mucho más no significa que su propietario tenga mayores ingresos. (…) El gobierno pretende cobrar sobre una riqueza que existe en el papel, aunque no haya un peso más en el bolsillo de su dueño”, sostiene Triana.
Sin embargo, el Programa Metropolitano se encuentra en proceso de consulta pública justo para ser discutido por la ciudadanía, recibir opiniones y ser modificado.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) descarta suspender el proceso de consulta del nuevo Programa Metropolitano, ya que urge su actualización pues el que se encuentra vigente data de 1998.
“No cerramos a fechas específicas (para su aprobación) porque es un proceso complejo, requiere tiempo, requiere discusión (…) pero la intención es que el año que entra quede publicado. La idea de la consulta es justamente el diálogo con la ciudadanía, suspender la consulta sería suspender el diálogo y me parece que debe ser exactamente al revés”, sostuvo Iracheta Carroll.
¿Habrá cambios en la propuesta sobre el predial?
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que propondrá modificar este y otros puntos polémicos del Programa Metropolitano para hacer más precisa su redacción, pues el fin no es recaudar más impuestos.
“Han saltado temas como el uso de terrenos baldíos o malas interpretaciones sobre el predial y considero que esos temas se deberían de modificar. (...) Por supuesto que está bien que se tienen que modificar, que no pueden quedar planteamientos que puedan generar duda”, dijo la mandataria capitalina ante medios de comunicación este 12 de octubre.
Programa Metropolitano y Ley Catastral, ¿son lo mismo?
Pese a que ambos proponen fortalecer la actualización de la información sobre los inmuebles, son dos cosas diferentes.
Mientras el Programa Metropolitano está dirigido a 84 alcaldías y municipios de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, en donde viven 22.7 millones de personas.
Su propósito va más allá de actualizar la información catastral: busca coordinar a las diferentes autoridades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México para atender necesidades y problemas fundamentales como agua y sustentabilidad hídrica, movilidad, resiliencia y garantía de derechos para sus habitantes.
-Homologar y modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad de estados y municipios. -Crear mecanismos de coordinación e intercambio de información catastral a escala nacional. -Implementar una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral. -Fortalecer la identificación de inmuebles y la información sobre la propiedad.