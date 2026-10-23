Ni predial, ni subasta de predios baldíos: Programa Metropolitano busca responder a los problemas del Valle de México

¿Habrá aumento de predial o subasta de predios baldíos?

Explica que el Gobierno de la Ciudad de México pidió que se elimine tanto la actualización catastral y el predial , así como lo relacionado con predios baldíos y subutilizados.

“Para no abonar en la desinformación y que nuestra población se sienta completamente tranquila y nos concentremos en lo sustantivo, porque eso es el 1% del proyecto”, dice en entrevista con Expansión Política.

“El otro 99% es cómo vemos el diagnóstico (del Valle de México), en donde se establece la pérdida de regiones ambientales o zonas de valor ambiental: de 1990 a la fecha se han duplicado los asentamientos irregulares”, sostiene Irazoque.

¿Qué es el Programa Metropolitano del Valle de México y a quiénes integra?

Irazoque reitera que el Programa Metropolitano es una hoja de ruta para darle dirección al crecimiento del Valle de México, pero su aplicación recae en la decisión de cada una de las entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

“El instrumento es orientativo, no es vinculante y no es normativo, no es una ley.

“ No hay un aumento al predial, no hay definición de modificación de usos de suelo, zonificaciones, etcétera, ni tampoco hay en este momento una política derivada de este programa contra los terrenos baldíos”, afirma el funcionario.

El Valle de México requiere de forma urgente un instrumento que permita la coordinación para responder a problemas compartidos: agua, movilidad, medio ambiente, resiliencia y garantía de derechos.