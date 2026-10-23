Ni predial, ni subasta de predios baldíos: Programa Metropolitano busca responder a los problemas del Valle de México

Esta coordinación entre autoridades se irá concretando en cada una de las áreas prioritarias para el Valle de México a través de la creación de comisiones, detalla Irazoque.
“En los próximos meses se podrán instaurar comisiones en los temas que más le interesan a nuestra población: movilidad, agua y drenaje, medio ambiente, riesgos y protección civil.
“Estas comisiones serán conformadas por las y los secretarios que forman parte de los gabinetes de los cuatro estados y del gobierno de México”, explica el secretario de Planeación capitalino.
El agua es uno de los ejes fundamentales para la supervivencia del Valle de México, pese a que durante décadas el modelo ha sido la extracción desde los acuíferos y cuerpos de agua, para después expulsar ese líquido hacia la periferia.
Por ello se propone el programa ‘Metrópoli Esponja’, con una serie de proyectos estratégicos para avanzar hacia la sustentabilidad hídrica, apunta Irazoque.
“En el momento en que a través de esta visión de Metrópoli Esponja podamos retener y redistribuir mejor el agua para todas las familias, en ese momento esa visión metropolitana va a tener un impacto importante”, explica.
La movilidad en un Valle de México –donde se realizan alrededor de 35 millones de viajes diarios– también es una de las prioridades en el Programa Metropolitano.
Esto frente a una urbe con un transporte público aún fragmentado, como las diversas rutas y tarifas de microbuses, vagonetas y camiones, pese a esfuerzos de conectar la metrópoli como el Trolebús Chalco-Santa Martha que comunica Iztapalapa con el oriente del Estado de México.