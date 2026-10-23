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México

Ni predial, ni subasta de predios baldíos: Programa Metropolitano busca responder a los problemas del Valle de México

Enrique Irazoque, secretario de Planeación capitalino, explica que el objetivo es coordinar a la CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos en materia de agua, movilidad, medio ambiente y gestión de riesgos.
vie 23 octubre 2026 05:26 PM
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Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.
Con 22 millones de habitantes, el Valle de México requiere de una coordinación para atender las necesidades de agua, movilidad, medio ambiente y combate a la desigualdad, el cual es el objetivo del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), explica en entrevista Enrique Irazoque, secretario de Planeación de la CDMX. (Foto: Gabriela Esquivel / Expansión)

Sin ‘predialazo’ ni subasta forzosa de predios baldíos: el objetivo del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) es lograr la coordinación en una urbe con 22 millones de habitantes, afirma Enrique Irazoque, secretario de Planeación capitalino.

“No solo expresar que no vamos a utilizar esas herramientas, sino hemos solicitado formalmente al Consejo de Desarrollo Metropolitano, a su presidencia, que podamos retirar esas figuras del documento", detalla.

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¿Habrá aumento de predial o subasta de predios baldíos?

Explica que el Gobierno de la Ciudad de México pidió que se elimine tanto la actualización catastral y el predial , así como lo relacionado con predios baldíos y subutilizados.

“Para no abonar en la desinformación y que nuestra población se sienta completamente tranquila y nos concentremos en lo sustantivo, porque eso es el 1% del proyecto”, dice en entrevista con Expansión Política.

“El otro 99% es cómo vemos el diagnóstico (del Valle de México), en donde se establece la pérdida de regiones ambientales o zonas de valor ambiental: de 1990 a la fecha se han duplicado los asentamientos irregulares”, sostiene Irazoque.

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¿Qué es el Programa Metropolitano del Valle de México y a quiénes integra?

Irazoque reitera que el Programa Metropolitano es una hoja de ruta para darle dirección al crecimiento del Valle de México, pero su aplicación recae en la decisión de cada una de las entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

“El instrumento es orientativo, no es vinculante y no es normativo, no es una ley.

No hay un aumento al predial, no hay definición de modificación de usos de suelo, zonificaciones, etcétera, ni tampoco hay en este momento una política derivada de este programa contra los terrenos baldíos”, afirma el funcionario.

El Valle de México requiere de forma urgente un instrumento que permita la coordinación para responder a problemas compartidos: agua, movilidad, medio ambiente, resiliencia y garantía de derechos.

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En especial al ser una metrópoli que concentra al 17% de la población del país, con una extensión de alrededor de 900,000 hectáreas y en donde se genera cerca del 28% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Irazoque advierte que pese a la complejidad del Valle de México, el Programa Metropolitano no se actualiza desde hace casi tres décadas.

“El programa vigente de la Zona Metropolitana se hizo en 1998; es decir, se elaboró en una zona metropolitana que ya no existe. Por eso es importante que podamos caminar hacia la renovación para que tengamos una hoja de ruta de aquí al 2050”, argumenta el secretario de Planeación.

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Para lograr esta coordinación entre los gobiernos de cuatro entidades, 84 alcaldías y municipios, la nueva figura es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, presidido por autoridades de alto nivel.

-Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
-Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.
-Margarita González, gobernadora de Morelos.
-Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo.
-Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

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Esta coordinación entre autoridades se irá concretando en cada una de las áreas prioritarias para el Valle de México a través de la creación de comisiones, detalla Irazoque.

“En los próximos meses se podrán instaurar comisiones en los temas que más le interesan a nuestra población: movilidad, agua y drenaje, medio ambiente, riesgos y protección civil.

“Estas comisiones serán conformadas por las y los secretarios que forman parte de los gabinetes de los cuatro estados y del gobierno de México”, explica el secretario de Planeación capitalino.

El agua es uno de los ejes fundamentales para la supervivencia del Valle de México, pese a que durante décadas el modelo ha sido la extracción desde los acuíferos y cuerpos de agua, para después expulsar ese líquido hacia la periferia.

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Por ello se propone el programa ‘Metrópoli Esponja’, con una serie de proyectos estratégicos para avanzar hacia la sustentabilidad hídrica, apunta Irazoque.

“En el momento en que a través de esta visión de Metrópoli Esponja podamos retener y redistribuir mejor el agua para todas las familias, en ese momento esa visión metropolitana va a tener un impacto importante”, explica.

La movilidad en un Valle de México –donde se realizan alrededor de 35 millones de viajes diarios– también es una de las prioridades en el Programa Metropolitano.

Esto frente a una urbe con un transporte público aún fragmentado, como las diversas rutas y tarifas de microbuses, vagonetas y camiones, pese a esfuerzos de conectar la metrópoli como el Trolebús Chalco-Santa Martha que comunica Iztapalapa con el oriente del Estado de México.

“Hay un buen ánimo, siempre lo ha habido, de coordinación entre el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos. Hay que sumar las grandes obras de infraestructura en materia de movilidad que está haciendo el Gobierno de México a través de los trenes que ha impulsado nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum)”, indica el secretario de Planeación.

El Programa Metropolitano se encuentra en proceso de consulta pública a través de foros y conversatorios abiertos a las y los ciudadanos, así como vía internet en la página de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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Pese a las críticas y desinformación sobre el proyecto, el Programa Metropolitano sigue en pie hacia su discusión, con la apertura a ser modificado con base en la consulta pública para su futura aprobación.

“Seguramente el proyecto se va a modificar, se va a perfeccionar en torno a las intervenciones que ha tenido la población en la consulta y finalmente queremos llegar a la aprobación con el mejor proyecto posible”, afirma Irazoque.

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Zona metropolitana del Valle de México agua

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