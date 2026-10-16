“Me convertí en persona non grata en México”: Ken Salazar cuenta la tensión con AMLO

"El Susurrador" le dio consejos para reunirse con AMLO

Designado para representar al gobierno de Joe Biden, Ken Salazar llegó a México en septiembre de 2021.

En sus primeros 100 días como embajador, Salazar había tenido algunos encuentros con López Obrador, pero no había tenido acercamientos más privados.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió en septiembre de 2021 a Ken Salazar tras ser nombrado como representante de Joe Biden. (Foto: Presidencia de la República.)



Ken Salazar tenía una imagen de López Obrador: un político impresionante y extraordinariamente dedicado.

“El presidente López Obrador trabajaba como ningún otro político que hubiera visto jamás. No tenía jefe de gabinete; prefería organizar su propia agenda. Comenzaba cada día a las cuatro de la mañana, presidía una reunión del gabinete de seguridad nacional a las seis y luego continuaba trabajando sin detenerse hasta altas horas de la noche, cuando regresaba a casa para dormir apenas unas pocas horas antes de empezar de nuevo. Yo no entendía cómo lo hacía”, cuenta en el libro.



Durante sus vacaciones decembrinas de 2021, Ken Salazar se comunicó con “El susurrador” , un empresario con acceso directo al entonces presidente, para pedirle consejos sobre cómo reunirse en privado con el entonces mandatario.

La mañana del 29 de diciembre sería la fecha en la que la relación con López Obrador iniciaría. El presidente lo recibió en su oficina, que Salazar recuerda más grande que el despacho Oval de Joe Biden, pero menos adornada.

En ese encuentro ambos políticos se enfocaron más en conversar sobre su historia familiar y personal, sobre “La Chingada” y sobre cómo Beatriz Gutiérrez, esposa del expresidente, no le gustaba el rancho familiar pero poco a poco terminó apreciándolo.