“Me convertí en persona non grata en México”: Ken Salazar cuenta la tensión con AMLO

“Me convertí en persona non grata en México”, así cuenta Ken Salazar cómo terminó su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada tensó el vínculo entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
En su libro “Fronteras: Mi lucha por una América inclusiva", el exembajador de Estados Unidos cuenta cómo conoció a López Obrador, a quien califica como un político que trabajaba como jamás había visto, y cómo, tras recibir una carta dirigida a Joe Biden, no volvió a encontrarse con él.
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"El Susurrador" le dio consejos para reunirse con AMLO
Designado para representar al gobierno de Joe Biden, Ken Salazar llegó a México en septiembre de 2021.
En sus primeros 100 días como embajador, Salazar había tenido algunos encuentros con López Obrador, pero no había tenido acercamientos más privados.
Ken Salazar tenía una imagen de López Obrador: un político impresionante y extraordinariamente dedicado.
“El presidente López Obrador trabajaba como ningún otro político que hubiera visto jamás. No tenía jefe de gabinete; prefería organizar su propia agenda. Comenzaba cada día a las cuatro de la mañana, presidía una reunión del gabinete de seguridad nacional a las seis y luego continuaba trabajando sin detenerse hasta altas horas de la noche, cuando regresaba a casa para dormir apenas unas pocas horas antes de empezar de nuevo. Yo no entendía cómo lo hacía”, cuenta en el libro.
Durante sus vacaciones decembrinas de 2021, Ken Salazar se comunicó con “El susurrador” , un empresario con acceso directo al entonces presidente, para pedirle consejos sobre cómo reunirse en privado con el entonces mandatario.
La mañana del 29 de diciembre sería la fecha en la que la relación con López Obrador iniciaría. El presidente lo recibió en su oficina, que Salazar recuerda más grande que el despacho Oval de Joe Biden, pero menos adornada.
En ese encuentro ambos políticos se enfocaron más en conversar sobre su historia familiar y personal, sobre “La Chingada” y sobre cómo Beatriz Gutiérrez, esposa del expresidente, no le gustaba el rancho familiar pero poco a poco terminó apreciándolo.
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Aunque también hubo un espacio para dialogar sobre política. López Obrador le contó lo que sintió cuando alcanzó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al llegar a la Presidencia de México.
Convertir a la región de Norteamérica en una potencia económica para contrarrestar las aspiraciones de China de denominar el hemisferio occidental, también fue tema de conversación.
La relación de cercanía entre López Obrador y Ken Salazar duró menos de tres años. La detención de Ismael “El Mayo” Zambada fue el punto de quiebre para el vínculo entre ambos políticos, tras otros desencuentros.
En su texto, Salazar afirma que la tarde del 25 de julio de 2024, cuando se detuvo a “El Mayo” y a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se gestó la ruptura de su relación con López Obrador.
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Para lo que él representaba un triunfo, en realidad sería un peligro porque podría causar incomodidad a López Obrador.
“También sabía que estas detenciones podían incomodar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como lo conoce casi todo el mundo, cuyo mandato estaba por concluir. Tampoco estaba seguro de que los interpretara como yo: el resultado de una cooperación más amplia entre Estados Unidos y México para desmantelar al cártel de Sinaloa, y de la presión conjunta que ambos gobiernos habían ejercido sobre la organización hasta provocar que una de sus facciones se volviera contra otra”, cuenta.
Y así fue.
Ken Salazar intentó comunicarle a López Obrador que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del secuestro de Zambada y que “bajo ninguna circunstancia” se había llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano.
El embajador envió un mensaje directo a López Obrador, quien cuando lo conoció, le proporcionó su número y le dijo “llámeme para cualquier cosa, embajador, a cualquier hora. Casi no duermo. Le contestaré”. Sin embargo no hubo respuesta y no la habría.
“Aunque yo seguía siendo el embajador de Estados Unidos en México, la puerta abierta de la que había disfrutado con el presidente mexicano parecía haberse cerrado de golpe”, contó.
Pero eso no fue todo. Las críticas hacia la reforma judicial terminaron por cerrarle las puertas a Salazar.
“Mi intención nunca fue atentar contra la soberanía de México, ni mucho menos”, cuenta Salazar.
Pero ese capítulo también reveló que López Obrador tenía miedo, según Salazar.
"AMLO ha cambiado mucho –me advirtió (‘El Susurrador’)- 'No quiere dejar el poder. Le preocupa la información que 'El Mayo' pueda revelar a Estados Unidos’”, contó.
Dos días antes de la captura de "El Mayo", Salazar todavía tuvo una reunión con López Obrador. A Palacio Nacional llegó para entregarle una carta que sugeriría enviara el político mexicano a Joe Biden con avances en la relación bilateral.
Al encontrarse con AMLO, él le dijo que también escribía una carta para el político demócrata, la cual se la leyó, entregó y pidió entregársela a Biden.
Salazar guardó la cara en su saco y tras despedirse de López Obrador tuvo una certeza: "En ese momento sabía que nunca volvería a reunirme con AMLO".