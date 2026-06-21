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México

AMLO teme que “El Mayo” Zambada hable, revela el exembajador Ken Salazar en libro

Los comentarios del exembajador de Estados Unidos en México forman parte de un libro de memorias que Ken Salazar publicará en julio y que fue compartido de manera anticipada con el diario Reforma.
dom 21 junio 2026 11:44 AM
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AMLO Ken Salazar
El expresidente Andrés Manuel López Obrador recibe en Palacio Nacional a Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, en septiembre de 2021. (Presidencia)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador mostró preocupación por la información que el Gobierno de Estados Unidos pudiera obtener del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, en caso de que colaborara con las autoridades estadounidenses, de acuerdo con Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.

La afirmación forma parte de un libro de memorias que Salazar publicará en julio con la editorial BenBella Books y que fue compartido de manera anticipada con el diario Reforma.

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En la publicación, el exdiplomático refiere que un empresario cercano al entonces mandatario le comentó a finales de agosto de 2024 la supuesta inquietud de López Obrador tras la detención de “El Mayo” un mes antes.

El exembajador señala que la entrega de Ismael Zambada a autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024, en un aeropuerto de Nuevo México, tomó por sorpresa a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

En el libro Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente, el exdiplomático sostiene que mantuvo comunicación con López Obrador desde su llegada a México en 2021, aunque afirma que el contacto se interrumpió tras la detención de “El Mayo” y después de las críticas a la reforma al Poder Judicial.

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"Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial. Pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, éstas quedaron sin respuesta. (...) Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en EU y en México", comenta el exembajador en su libro.

Salazar recuerda que López Obrador lo acusó el 23 de agosto de 2024 de intervenir en asuntos de la soberanía mexicana, señalamiento que rechaza en la publicación.

"El Mayo" Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, permanece bajo custodia en Estados Unidos tras su captura en julio de 2024. En la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York enfrenta cargos por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable, acuerdo con el que evitó un juicio público y la posibilidad de la pena de muerte, aunque lo dejó sujeto a una sentencia de cadena perpetua.

De acuerdo con las investigaciones, su captura ocurrió el 25 de julio de 2024, luego de que fue trasladado a Estados Unidos desde Culiacán, Sinaloa, en una aeronave operada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo entregó a las autoridades de ese país.

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Ken Salazar dejó la Embajada de Estados Unidos en México tras el triunfo de Donald Trump. Si bien durante muchos años fue bien recibido por la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos meses de su periodo se le cerraron las puertas de Palacio Nacional por sus críticas a la reforma judicial y a las políticas de seguridad.

Luego de que en junio de 2025 la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México como país adversario enemigo, junto con Irán, China y Rusia, el exembajador Ken Salazar condenó que autoridades de Estados Unidos pongan al país en la lista de adversarios.

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“Es una locura decir que México es enemigo de Estados Unidos, la realidad es que somos socios. (...) Somos vecinos, somos socios y somos familia. Es una falta de respeto a una relación histórica que ha sido, sí, de dolor, pero también de un futuro compartido, donde estamos unidos como familia”, dijo entonces el exembajador.

El 7 de enero de 2025, Ken Salazar dejó México tras concluir su periodo como representante del gobierno de Joe Biden. El diplomático se fue alejado también de la administración de Claudia Sheinbaum tras las criticas que hizo por la reforma judicial y a la estrategia de seguridad. Esto incluso originó que la comunicación tuviera como intermediario al excanciller Juan Ramón de la Fuente.

“Hay muchísimos temas, pero a él no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial como lo hicieron otros embajadores en su momento. Incluso Canadá lo hizo y después ya no, entonces ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo”, comentó la presidenta Sheinbaum tras su salida.

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