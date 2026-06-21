AMLO teme que “El Mayo” Zambada hable, revela el exembajador Ken Salazar en libro

En la publicación, el exdiplomático refiere que un empresario cercano al entonces mandatario le comentó a finales de agosto de 2024 la supuesta inquietud de López Obrador tras la detención de “El Mayo” un mes antes.

El exembajador señala que la entrega de Ismael Zambada a autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024, en un aeropuerto de Nuevo México, tomó por sorpresa a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

En el libro Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente, el exdiplomático sostiene que mantuvo comunicación con López Obrador desde su llegada a México en 2021, aunque afirma que el contacto se interrumpió tras la detención de “El Mayo” y después de las críticas a la reforma al Poder Judicial.

"Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial. Pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, éstas quedaron sin respuesta. (...) Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en EU y en México", comenta el exembajador en su libro.

Salazar recuerda que López Obrador lo acusó el 23 de agosto de 2024 de intervenir en asuntos de la soberanía mexicana, señalamiento que rechaza en la publicación.

"El Mayo" Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, permanece bajo custodia en Estados Unidos tras su captura en julio de 2024. En la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York enfrenta cargos por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable, acuerdo con el que evitó un juicio público y la posibilidad de la pena de muerte, aunque lo dejó sujeto a una sentencia de cadena perpetua.

De acuerdo con las investigaciones, su captura ocurrió el 25 de julio de 2024, luego de que fue trasladado a Estados Unidos desde Culiacán, Sinaloa, en una aeronave operada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo entregó a las autoridades de ese país.