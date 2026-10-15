Ken Salazar: “Dijimos a Sheinbaum que los criminales muy malos de México los queríamos en EU"

Los temas que frenan la inversión extranjera

Salazar, quien representó al gobierno de Estados Unidos en México de septiembre de 2021 a enero de 2025, mantuvo una relación de puertas abiertas con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el vínculo se tensó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y las críticas del exembajador a la reforma judicial impulsada por Morena, debido a que advirtó sobre los posibles riesgos para el Estado de derecho y las inversiones.

A poco más de un año de la entrada en funciones de los nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, Salazar sostiene que la incertidumbre jurídica sigue afectando el ritmo de inversión de las empresas estadounidenses.

“Los empresarios grandes de los Estados Unidos quieren invertir en México. Y ellos me dicen que no están invirtiendo al mismo nivel que iban a invertir. Entonces, esa consecuencia se refleja de una manera en la economía”, comentó.

Si no tiene uno el Poder Judicial independiente de la política es muy difícil tener esa confianza de inversión directa extranjera”.

En 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos alcanzó los 15,877 millones de dólares, lo que representó una caída de 3.8% a tasa anual.

Pero además hay una incertidumbre que también está permeando en los inversionistas: que Estados Unidos intensifique los escrutinios de sus empresas con vínculos con México.

De acuerdo con un análisis de la firma Holland & Knight Alert, en la que es socia fundadora la exministra Margarita Ríos-Farjat, la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) ya tiene efectos para empresas en México.

Para la firma, el riesgo no está en pertenecer a una industria específica ni en hacer negocios en México, si no en "no saber con quién se opera, quién está detrás de una empresa, de dónde provienen los pagos o qué hacer cuando aparecen señales de alerta".

El exembajador Ken Salazar consideró que el riesgo de operación de empresas legítimas por medidas de EU debe incorporarse a las negociaciones del T-MEC. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Expansión)

Entre las principales acciones destacan las sanciones al Cártel de Sinaloa y su facción "Los Chapitos", cuyos integrantes, proveedores de precursores químicos y redes financieras han sido señalados por su participación en el tráfico de fentanilo; en marzo de 2025, sancionó a seis personas y siete entidades vinculadas con una red de lavado de dinero que apoyaba al cártel.

Contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , el Tesoro ha dirigido medidas no solo contra sus líderes y operadores, sino también contra empresas relacionadas con el robo de combustible y el lavado de dinero, así como redes de fraude inmobiliario y de tiempos compartidos en destinos turísticos como Puerto Vallarta; mientras que, contra el Cártel del Noreste , las medidas han apuntado a redes de lavado de dinero y casinos presuntamente vinculados con sus operaciones en la frontera de Tamaulipas.

Sobre el riesgo de que empresas legítimas que operan en México queden expuestas a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos comerciales con redes criminales, Salazar consideró que el tema debe incorporarse a las negociaciones del T-MEC para evitar que la expansión de las redes financieras de los cárteles genere incertidumbre en quienes operan de manera legal.