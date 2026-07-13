AMLO ignoró a Ken Salazar tras captura de "El Mayo": "Solo hubo silencio"

Ken Salazar reiteró que "la verdad es la verdad" y sostuvo que el gobierno de Estados Unidos no tuvo participación en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada de México a territorio estadounidense.

Afirmó que esa versión intentó comunicársela directamente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mediante varios mensajes enviados tras la captura del capo.

Durante la entrevista con Televisa-Univision, el exembajador leyó fragmentos de su libro Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva, en los que relata que el 25 y 26 de julio de 2024 envió cuatro mensajes a López Obrador sin obtener respuesta.

Ken Salazar regresó a Estados Unidos tras concluir su cargo como embajador. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Explicó que decidió contactarlo después de recibir una sesión informativa de funcionarios estadounidenses, quienes le aseguraron que Washington no tenía conocimiento previo del presunto secuestro de Zambada ni había realizado una operación no autorizada en territorio mexicano.

De acuerdo con Salazar, también informó al entonces mandatario que ni la aeronave utilizada para trasladar al narcotraficante, ni el piloto, ni la operación pertenecían al gobierno de Estados Unidos.

Incluso, dijo, le ofreció reunirse personalmente para explicarle los hechos. "Esperé su respuesta. Pasaron horas. Nada. Lo intenté de nuevo al día siguiente... De AMLO solo hubo silencio", recordó.

El exdiplomático añadió que, posteriormente, tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ofrecieron a las autoridades mexicanas revisar las pruebas disponibles, incluido el avión en el que llegó Zambada a Estados Unidos, con el objetivo de demostrar que su gobierno no participó en el traslado del líder criminal.

Relató que más tarde autoridades de ambos países sostuvieron una reunión en El Paso y en el aeropuerto de Doña Ana, en Nuevo México, donde inspeccionaron de manera conjunta la aeronave y otras evidencias.

De acuerdo con Salazar, ese encuentro entre los equipos de seguridad de México y Estados Unidos se desarrolló de manera satisfactoria.

El exembajador aseguró que, al no recibir respuesta de López Obrador, entendió que la comunicación directa que mantenía con el entonces presidente había terminado.

Asimismo, rechazó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participara en el traslado de "El Mayo" desde México y precisó que su intervención ocurrió únicamente cuando el narcotraficante llegó a territorio estadounidense.

Sobre el avión utilizado en el traslado, explicó que fue confiscado por las autoridades de Estados Unidos y actualmente forma parte de una exhibición en el War Eagles Air Museum para mostrar la relevancia de las acciones de seguridad y combate al crimen organizado.

Las declaraciones de Salazar se producen en medio de la controversia por la presunta participación del FBI en la captura de Zambada, ocurrida en julio de 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que, de comprobarse una intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano sin autorización, se trataría de una violación a la soberanía nacional.