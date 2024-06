AMLO: cuando me retire, encontraré la forma de venir a ver a Gutiérrez Müller

Reconoció que ella ha vivido “ todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario insistió en que no es verdad que haya participado en la definición del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Es falso. (...) Yo no quiero ser líder moral ni jefe máximo ni caudillo, mucho menos cacique. Yo ya termino en 100 días y me jubilo. Lo sigo diciendo para que se vaya internalizando“, apuntó.

Aprovechó para insistir en que en su finca no recibirá a nadie más que a Sheinbaum.

Ante la posibilidad de que haya quienes quieran ir a consultarle, nuevamente dijo que no los atenderá: “No voy a poder hacerlo”.

“Yo ya me retiro por completo. Voy a atender a mi familia y eso ya les dije, 'no se habla de política'. Yo voy a estar trabajando en una investigación sobre México prehispánico, ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, porque no quiero salir a buscar un archivo a una biblioteca y que me tomen foto, va a ser muy difícil que me tomen una foto hacia delante”.