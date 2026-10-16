Ritmo histórico: En solo dos años, Sheinbaum supera las detenciones que hizo AMLO en todo su sexenio

La estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye un ritmo de detenciones histórico para México. En sus primeros dos años de gobierno, acumula 70,571 personas detenidas por delitos de alto impacto. Esta cifra representa el 80% de todas las aprehensiones realizadas durante el sexenio completo de Andrés Manuel López Obrador, quien registró 87,562 capturas.
Con apenas una tercera parte de su administración, Sheinbaum se perfila a superar también el número de detenciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 en el país fueron detenidas 70,571 personas por delitos de alto impacto, lo que significa un promedio de 35,285 detenciones al año.
Los dos primeros años de Sheinbaum superan las detenciones del mismo periodo de sus antecesores y en algunos casos, como el de López Obrador, las duplica.
El cambio en la estrategia de Sheinbaum
El incremento en las detenciones tiene detrás un cambio en la estrategia de seguridad pública en el que se ha optado por una política más confrontativa contra el crimen y medidas más coercitivas contra el crimen.
Armando Vargas, coordinador de Seguridad en México Evalúa, señala que la política de seguridad actual recurre a mecanismos "estadocéntricos" basados en reducción de homicidios doloso como principal logro y un debilitamiento operativo al crimen organizado medido en el número de detenciones, de decomisos de armas, de drogas y destrucción de narcolaboratorios.
"Nunca antes habíamos tenido una política de seguridad con esas características”, considera.
Pero detrás de ese ritmo de detenciones hay un factor externo: la presión de Donald Trump para que México haga más contra el crimen.
Un análisis de la organización de investigación sobre crimen organizado Insight Crime , plantea que las constantes amenazas del gobierno de Trump empujan a la administración federal a dar resultados no antes vistos.
¿Cuáles son las detenciones relevantes del gobierno de Sheinbaum?
En dos años, el gobierno federal ha golpeado la estructura de varias organizaciones criminales con detenciones clave. Las más afectadas han sido el Cártel Jalisco Nnueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
La más relevante fue la de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, quien era líder del CJNG. En febrero pasado se realizó un operativo para su captura, pero en el proceso, el hombre por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares murió.
En ese mismo operativo también fue abatido Hugo César Macías Ureña, alias "El Tuli",identificado como la mano derecha y operador financiero del Cártel Jalisco.
En abril pasado fue detenido Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien era mencionado como presunto sucesor de “El Mencho” y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares como recompensa.
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Tras esa detención, se realizó la de César Alejandro “N”, “El Güero Conta”, quien era identificado como operador financiero de “El Jardinero”.
En enero de este año se detuvo a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, un presunto extorsionador de productores de limón en Michoacán y señalado como implicado en el homicidio del líder de cítricos Bernardo Bravo en Apatzingán.
En julio de este año, el gabinete de seguridad informó sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, identificado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
En abril de 2025 se capturó a Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y responsable de apoyar en la logística y administración de los recursos del grupo delictivo.
Un golpe al Cártel del Golfo se le dio con la detención de Antonio Guadalupe, alias “Lexus”, la cual fue realizada en febrero de 2026.
En agosto de este año se detuvo a Alfonso “N”, alías “Poncho” o “Quiringua”, jefe del Cártel de los Reyes perteneciente a “Cárteles Unidos”, con operación en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, Michoacán.
En Veracruz en julio pasado se detuvo a Francisco Reyes, alias "El Gordo Frank", presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz.
En un enfrentamiento entre civiles armados y agentes federales fue abatido Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” , señalado como uno de los cinco integrantes de alto rango de Cárteles Unidos.
Hasta agosto de 2026, un total de 275,497 personas se encuentran en prisión, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.