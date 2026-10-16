Ritmo histórico: En solo dos años, Sheinbaum supera las detenciones que hizo AMLO en todo su sexenio

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 en el país fueron detenidas 70,571 personas por delitos de alto impacto, lo que significa un promedio de 35,285 detenciones al año.



Los dos primeros años de Sheinbaum superan las detenciones del mismo periodo de sus antecesores y en algunos casos, como el de López Obrador, las duplica.





El cambio en la estrategia de Sheinbaum

El incremento en las detenciones tiene detrás un cambio en la estrategia de seguridad pública en el que se ha optado por una política más confrontativa contra el crimen y medidas más coercitivas contra el crimen.

Armando Vargas, coordinador de Seguridad en México Evalúa, señala que la política de seguridad actual recurre a mecanismos "estadocéntricos" basados en reducción de homicidios doloso como principal logro y un debilitamiento operativo al crimen organizado medido en el número de detenciones, de decomisos de armas, de drogas y destrucción de narcolaboratorios.

"Nunca antes habíamos tenido una política de seguridad con esas características”, considera.



Pero detrás de ese ritmo de detenciones hay un factor externo: la presión de Donald Trump para que México haga más contra el crimen.

Un análisis de la organización de investigación sobre crimen organizado Insight Crime , plantea que las constantes amenazas del gobierno de Trump empujan a la administración federal a dar resultados no antes vistos.

“Las amenazas de aranceles y otras medidas de mano dura, incluida una posible acción militar estadounidense, han empujado al gobierno mexicano a ofrecer resultados espectaculares”, dice el análisis denominado ¿Podrá la presidenta de México apaciguar a Trump con medidas enérgicas contra el crimen?