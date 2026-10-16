Sospecha de fiebre aftosa obliga a Sonora a frenar exportación de ganado a EU

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una confirmación del padecimiento, por lo que especialistas del Centro de Investigación en Salud Animal (CPA) tomaron una muestra que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, para su análisis.

Como parte de las medidas preventivas, todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria será devuelto a su lugar de origen. Además, se aplicará un bloqueo temporal de 60 días al ganado destinado a exportación mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO), mientras personal de la Unión Ganadera realiza labores de limpieza y desinfección en las instalaciones.



La UGRS señaló que, si los resultados de laboratorio descartan la presencia de fiebre aftosa, las exportaciones podrán reanudarse el próximo martes, de acuerdo con el calendario de citas establecido por la organización.

El organismo también hizo un llamado a los médicos veterinarios para reforzar las inspecciones del ganado desde su lugar de origen y reportar oportunamente cualquier hallazgo a las autoridades sanitarias.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, firmó el comunicado en el que se informó sobre la suspensión temporal de las operaciones.

La organización precisó que los síntomas detectados también podrían confundirse con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que, de acuerdo con el comunicado, no representa un riesgo zoosanitario.