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México

Sospecha de fiebre aftosa obliga a Sonora a frenar exportación de ganado a EU

La suspensión se mantendrá mientras se analiza una muestra para descartar fiebre aftosa; si el resultado es negativo, las exportaciones podrían reanudarse el martes.
vie 16 octubre 2026 04:37 PM
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En la imagen se ven unas vacas durante una exposición de ganado en México.
El ganado que tuvo contacto con la vaca que podría estar enferma fue puesto en cuarentena. (Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro )

La exportación de ganado de Sonora hacia Estados Unidos fue suspendida temporalmente este viernes 16 de octubre, luego de que durante una inspección se detectara un afta en un animal, lesión que podría corresponder a síntomas de fiebre aftosa, informó la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

La organización explicó que la presencia de esta lesión obligó a activar los protocolos sanitarios, debido a que la fiebre aftosa es una enfermedad de reporte obligatorio ante las autoridades.

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Sin embargo, aclaró que todavía no existe una confirmación del padecimiento, por lo que especialistas del Centro de Investigación en Salud Animal (CPA) tomaron una muestra que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, para su análisis.

Como parte de las medidas preventivas, todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria será devuelto a su lugar de origen. Además, se aplicará un bloqueo temporal de 60 días al ganado destinado a exportación mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO), mientras personal de la Unión Ganadera realiza labores de limpieza y desinfección en las instalaciones.

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La UGRS señaló que, si los resultados de laboratorio descartan la presencia de fiebre aftosa, las exportaciones podrán reanudarse el próximo martes, de acuerdo con el calendario de citas establecido por la organización.

El organismo también hizo un llamado a los médicos veterinarios para reforzar las inspecciones del ganado desde su lugar de origen y reportar oportunamente cualquier hallazgo a las autoridades sanitarias.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, firmó el comunicado en el que se informó sobre la suspensión temporal de las operaciones.

La organización precisó que los síntomas detectados también podrían confundirse con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que, de acuerdo con el comunicado, no representa un riesgo zoosanitario.

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Animales Exportaciones Exportación

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