Ken Salazar pide desmantelar a los cárteles y advierte que en la relación México-EU "falta respeto mutuo"

En su visita a la Ciudad de México para presentar su libro, el exrepresentante del gobierno de Joe Biden, reconoció los avances del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sostuvo, aún hay mucho por hacer.

"Se tienen que desmantelar estos carteles porque la violencia que existe México también existe en los Estados Unidos, es violencia internacional. No es nomás lo de México. El propósito es tener unas alianza de seguridad en marcos durables y legales, una ley internacional que respete la soberanía de los Estados Unidos y México. El problema de la violencia no lo puede hacer nomás un gobierno solo, se requieren los dos gobiernos", apuntó.

Somos vecinos, somos familia y el futuro de América del Norte lo vamos a construir juntos" Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.

En la relación México-Estados Unidos, destacó que hay varios casos de éxito gracias al trabajo conjunto, aunque aún falta.

"Desde que llegó la presidenta Sheinbaum con su equipo incluso el líder Omar García Harfuch, México está haciendo bastante. Eso lo digo. También el gobierno de los Estados Unidos tiene que trabajar de la mano. Pero esto se tiene que poner en un marco internacional que de veras haga las cosas que se requieren para tener una seguridad compartida", indicó.

El exembajador reconoció el trabajo del secretario de seguridad, Omar García Harfuch. (Foto: Lidia Arista/Expansión Política)





El papel de los estados

Salazar afirmó que los estados deben estar sobre la mesa porque por ellos también pasa la seguridad.

"Cuando hay confianza, todos tienen que estar ahí en la mesa. Durante mi tiempo acá como embajador lo hicimos con el gobierno federal de México, con la Fiscalía, con el Departamento de Sseguridad, con la Marina, con Sedena, con los demás trabajando, viendo cómo podíamos avanzar en temas de la seguridad. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el papel de los estados? Los estados también tienen un papel grande en la seguridad. Tienen que estar ahí en la mesa", dijo.