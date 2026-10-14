Ken Salazar pide desmantelar a los cárteles y advierte que en la relación México-EU "falta respeto mutuo"

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que los cárteles del narcotráfico deben ser desmantelados porque la violencia que generan es internacional, pero para ello se requiere una alianza bilateral con respeto a la soberanía y una relación de respeto mutuo, pero hoy no la hay.
"La relación es una relación para siempre. Pero se tiene que celebrar esa relación con un respeto mutuo. Y eso es lo que falta en este momento. Espero que el libro 'Fronteras. Mi lucha por una América Unida' ayude tanto a los Estados Unidos, también aquí en México para llegar a ese entendimiento público.
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En su visita a la Ciudad de México para presentar su libro, el exrepresentante del gobierno de Joe Biden, reconoció los avances del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sostuvo, aún hay mucho por hacer.
"Se tienen que desmantelar estos carteles porque la violencia que existe México también existe en los Estados Unidos, es violencia internacional. No es nomás lo de México. El propósito es tener unas alianza de seguridad en marcos durables y legales, una ley internacional que respete la soberanía de los Estados Unidos y México. El problema de la violencia no lo puede hacer nomás un gobierno solo, se requieren los dos gobiernos", apuntó.
Somos vecinos, somos familia y el futuro de América del Norte lo vamos a construir juntos"
Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.
En la relación México-Estados Unidos, destacó que hay varios casos de éxito gracias al trabajo conjunto, aunque aún falta.
"Desde que llegó la presidenta Sheinbaum con su equipo incluso el líder Omar García Harfuch, México está haciendo bastante. Eso lo digo. También el gobierno de los Estados Unidos tiene que trabajar de la mano. Pero esto se tiene que poner en un marco internacional que de veras haga las cosas que se requieren para tener una seguridad compartida", indicó.
El papel de los estados
Salazar afirmó que los estados deben estar sobre la mesa porque por ellos también pasa la seguridad.
"Cuando hay confianza, todos tienen que estar ahí en la mesa. Durante mi tiempo acá como embajador lo hicimos con el gobierno federal de México, con la Fiscalía, con el Departamento de Sseguridad, con la Marina, con Sedena, con los demás trabajando, viendo cómo podíamos avanzar en temas de la seguridad. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el papel de los estados? Los estados también tienen un papel grande en la seguridad. Tienen que estar ahí en la mesa", dijo.
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En 2026 dos episodios de colaboración entre estados y Estados Unidos han causado tensión en la relación bilateral debido a que desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se criticó que elementos de una agencia estadounidense participaran en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua y porque el gobernador Mauricio Kuri invitó al actual embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, a poner la primera de la Academia Internacional de Formación Policial.
De la seguridad al comercio, la alianza que propone Salazar
Como representante del gobierno de Estados Unidos, Ken Salazar tiene un diágnostico de lo que se debe impulsar para fortalecer la alianza entre México y Estados Unidos y su propuesta se basa en cinco ejes: Seguridad, Comercio, Fronteras Modernas, Migración y Diversidad Compartida.
"No podemos nosotros entender el futuro ni construirlo sin conocer primero de dónde venimos, dónde estamos hoy. Y por eso entonces podemos ver a dónde vamos. Esta alianza nueva de América del Norte tiene cinco pilares", planteó.
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Explicó que en ambos lados de la frontera deben haber cambios. En lo que respecta a Estados Unidos, en noviembre próximo podrá tener una posibilidad de hacerlo, y será a través de las elecciones intermedias de noviembre próximo.
"Ahora en los Estados Unidos, en unos días vamos a haber unas elecciones. Ahí en esa elección se va a ver si el proyecto que lleva el presidente actual es un proyecto que se va a rechazar y van a hacer de ahí un proyecto nuevo, de unirnos más en los Estados Unidos y también llegar a una nueva etapa en la relación con Canadá y con México, con las Américas y con el mundo", dijo.