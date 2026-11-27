En su gira de trabajo por China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con su homólogo Donald Trump, en el que conversaron sobre el acuerdo comercial entre ambos países.

Acordaron volver a reunirse en la Cumbre del G20, en donde se espera alcanzar un cuerdo ya definitorio en materia comercial.

"Claro que esperamos poder llegar a un acuerdo este diciembre, pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten", afirmó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De no lograrse el acuerdo, la presidenta reconoció que el escenario será más complejo por las condiciones internas de Estados Unidos, entre ellas, una modificación en la integración del Congreso tras las elecciones de noviembre pasado en las que el Partido Republicano perdió espacios ante el Partido Demócrata.

"Sí cambia un poco la situación, pero la relación directa con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump, continúa en todas las áreas en las que estamos trabajando", abundó.

Como parte de esos trabajos, la presidenta explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Estados Unidos para seguir con las negociaciones.

México tiene claridad sobre lo que espera del acuerdo comercial con Estados Unidos: disminución de aranceles en particular los relacionados con automóviles, acero, aluminio y sus derivados.

"Evidentemente es si podemos llegar a este acuerdo y si le conviene a México, porque no es llegar a un acuerdo bajo cualquier circunstancia, sino siempre defendiendo y poniendo por encima de todo los intereses del país", aclaró la mandataria federal.