De Bernardo Bosch a Andy López Beltrán: morenistas levantan la mano para buscar diputaciones federales

¿Quiénes buscan una diputación con Morena para 2027?

Entre los aspirantes se encuentra María Teresa Ealy Díaz, abogada penalista y activista que fundó una organización dedicada a brindar apoyo a víctimas de violencia de género. Actualmente es diputada federal, cargo que representa su primera incursión en la política, y ahora busca la reelección.

Ealy Díaz es hija del propietario de El Universal y, con su registro como coordinadora distrital, busca mantenerse en la Cámara de Diputados para un nuevo periodo.



Otro de los aspirantes es Bernardo Bosch Fernández, quien busca convertirse en diputado federal por el Distrito 5 de Tabasco. Bosch Fernández ha trabajado como asesor legislativo en el Senado y es hermano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

También es sobrino de la exlegisladora Mónica Fernández Balboa, quien actualmente dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), e hijo de Bernardo Bosch Hernández, quien se desempeñó como asesor en Pemex y ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Qué cargo busca Andrés Manuel López Beltrán?

En Tabasco también se registró Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca convertirse en coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Distrito 6 federal de la entidad.

Aunque su registro ocurrió este fin de semana, López Beltrán comenzó desde agosto con recorridos por Tabasco. En ese momento explicó que las visitas formaban parte de labores de organización partidista y de la distribución del periódico Regeneración, publicación de Morena.

En Puebla, Eurípides Flores Pacheco también anunció su intención de competir por una de las coordinaciones distritales. Para participar en el proceso, dejó su cargo al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).