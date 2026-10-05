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Congreso

De Bernardo Bosch a Andy López Beltrán: morenistas levantan la mano para buscar diputaciones federales

Morena arrancó el proceso de registro para coordinadores de los 300 distritos federales, una figura clave que perfilará a los próximos candidatos a diputados federales.
lun 05 octubre 2026 07:07 PM
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Ellos levantaron la mano para ser coordinadores de distrito en Morena.
Morenistas se adelantan a los tiempos electorales, mientras que la oposición aún espera sus arranques. (Foto: Redes sociales.)

Morena creó la figura de coordinadores de los 300 distritos electorales federales como una vía para adelantar la definición de los perfiles que competirán por una diputación federal, aunque el proceso formal para nombrar a los candidatos está previsto hasta el próximo año.

Este fin de semana comenzaron los registros para ocupar estas coordinaciones, por lo que varios aspirantes ya levantaron la mano para asumir el cargo y, con ello, colocarse entre los perfiles que podrían contender por una diputación federal en las elecciones de 2027.

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¿Quiénes buscan una diputación con Morena para 2027?

Entre los aspirantes se encuentra María Teresa Ealy Díaz, abogada penalista y activista que fundó una organización dedicada a brindar apoyo a víctimas de violencia de género. Actualmente es diputada federal, cargo que representa su primera incursión en la política, y ahora busca la reelección.

Ealy Díaz es hija del propietario de El Universal y, con su registro como coordinadora distrital, busca mantenerse en la Cámara de Diputados para un nuevo periodo.


Otro de los aspirantes es Bernardo Bosch Fernández, quien busca convertirse en diputado federal por el Distrito 5 de Tabasco. Bosch Fernández ha trabajado como asesor legislativo en el Senado y es hermano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

También es sobrino de la exlegisladora Mónica Fernández Balboa, quien actualmente dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), e hijo de Bernardo Bosch Hernández, quien se desempeñó como asesor en Pemex y ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Qué cargo busca Andrés Manuel López Beltrán?

En Tabasco también se registró Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca convertirse en coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Distrito 6 federal de la entidad.

Aunque su registro ocurrió este fin de semana, López Beltrán comenzó desde agosto con recorridos por Tabasco. En ese momento explicó que las visitas formaban parte de labores de organización partidista y de la distribución del periódico Regeneración, publicación de Morena.

En Puebla, Eurípides Flores Pacheco también anunció su intención de competir por una de las coordinaciones distritales. Para participar en el proceso, dejó su cargo al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Flores Pacheco fue diputado suplente del morenista Sergio Gutiérrez Luna en la legislatura pasada de 2021 a 2024, pero nunca tomó protesta como legislador.

“Quisiera pedirle la oportunidad de separarme de este gran encargo para ir por la cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza e iniciar el trabajo para seguir defendiendo la transformación y respaldar a la presidenta”, señaló a Mario Delgado, secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Otro que levantó la mano es Luisa Cámara Cabrales, quien dejó su cargo de secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca en Tabasco y le agradeció al gobernador Javier May Rodríguez por su confianza.

"Informarles que con muchísimo gusto me registré a la coordinación Federal número 1 en el proceso interno de Morena. Seguimos caminando, promoviendo todos los avances del segundo piso de la Cuarta Transformación”, sostuvo desde redes sociales.

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También está Pável Gaspar Ramírez, quien es coordinador de los diputados locales en Puebla. Desde la semana pasada anunció su decisión de registrarse en el proceso para buscar la diputación federal por el Distrito 14 de Izúcar de Matamoros.

Además, comentó que mantendrá su trabajo legislativo local como prioridad, ya que Morena no le pide solicitar licencia.

Para este estado también se encuentra Ignacio Mier Jr., quien es hijo del coordinador de los senadores de Morena, quien lleva el mismo nombre. Desde sus redes sociales comentó que buscará la reelección para el Distrito Federal 8 en Puebla.

“Para mí es un honor poder continuar sirviéndole a mi patria como lo he hecho hasta ahora en la Cámara de Diputados, siempre apoyando y respaldando la cuarta Transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

También hay casos en Quintana Roo, donde dos presidentes municipales buscan ser candidatos a diputados federales, por lo que se registraron para ser coordinadores en Distritos Federales.

Uno es Diego Castañón Trejo, quien es presidente de Tulum. Se registró para encabezar el Distrito 2. Él fue futbolista y empresario inmobiliario. Su carrera política la comenzó desde el PVEM y después se sumó a Morena.

La otra es Atenea Gómez Ricalde, quien es presidenta municipal de Isla Mujeres. Su carrera la comenzó en el PAN, por el que llegó a la presidencia municipal en 2021, después dejó este organismo político y se integró a Morena. En 2024 obtuvo la reelección y ahora quiere ser diputada federal.

Ella es hija de la exalcaldesa Alicia Ricalde Magaña, quien es una figura política reconocida en Quintana Roo. En 2010 fue candidata de este partido para la gubernatura.

Desde la semana pasada, el coordinador de ese partido en San Lázaro, Ricardo Monreal, calculó que casi 60% de los legisladores buscará la reelección ; sin embargo, hasta ahora, sostiene desconocer quienes se han registrado al proceso.

Además, aclaró que los legisladores que se inscriban para la reelección, no pedirán licencia a su cargo, por lo que se mantendrán en su curul mientras recorren sus distritos.

Hasta ahora el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena no ha dado a conocer quiénes se registraron a coordinadores de los 300 distritos federales, ya que la Comisión Nacional de Elecciones revisa que los aspirantes cumplan con los requisitos.

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Elecciones México 2027 Morena Cámara de Diputados

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