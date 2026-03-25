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Congreso

Senado discute el "Plan b" electoral de Sheinbaum; PT confirma voto en contra de revocación de mandato

El PT aseguró que no existe “ni división ni grietas” en la coalición de Morena, PT y PVEM y añadió que esta unión “está más firme que nunca” para las elecciones de 2027 y 2030.
mié 25 marzo 2026 06:31 PM
sesión senado plan b
La sesión arrancó solo con la presencia de tres de los seis senadores del PT: Alejandro González Yáñez, Geovanna Bañuelos y Denisse Ortiz Pérez. (Foto: Senado de la República)

El Pleno de la Cámara alta comenzó la discusión del "Plan B" electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum con la alternativa sacar de la discusión el tema de revocación de mandato, al no contar con el apoyo de todos los partidos, en especial del PT.

En su primer posicionamiento, el coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya, confirmó que su bancada apoyará la propuesta en lo general, pero en lo particular estarán en contra de la modificación de la fecha de revocación de mandato.

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Tras la declaración, la oposición le aplaudió y el panista Marko Cortés gritó “se les cayó su coalición”. Al pasar dar su posicionamiento, el petista aseguró que no existe “ni división ni grietas” en la coalición de Morena, PT y PVEM y añadió que esta unión “está más firme que nunca” para las elecciones de 2027 y 2030.

La propuesta sobre la consulta de revocación de mandato ha atorado la discusión y votación del "Plan B" ya que el PT, uno de los aliados de Morena, ha rechazado esta propuesta al expresar que generará inequidad en las elecciones.

Prevén dejar fuera el apartado de revocación

Por separado y previo a la discusión, el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, confirmó que existe una propuesta para que se deje fuera la modificación al artículo 35 de la Constitución, en donde se establece que la consulta de revocación de mandato se puede realizar en junio de 2027, cuando también se llevarán a cabo las elecciones intermedias.

“Nosotros vemos que en lo general la posición de la fracción del Verde, de Morena y del Partido del Trabajo es que vamos a ir a favor en lo general, pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana, pueden haber ciertos artículos que se puedan reservar y ahí ya cada fracción va a definir su posición”, comentó el senador del Verde.

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Sheinbaum descarta aplazar revocación en el “Plan B”: “Se puede votar una parte y otra no”

Durante la conferencia matutina, la presidenta dijo que desconoce las inconformidades del PT y el sentido de su próxima votación, pero descartó proponer que la revocación. Aseguró que los legisladores pueden avalar solo algunos aspectos de la enmienda, como la reducción de regidurías por ayuntamiento y el tope al presupuesto de los Congresos estatales.

“No es ceder, es una propuesta, se puede votar una parte u otra no. Pero ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios”, agregó.

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El senador Velasco dijo que aún se realizan las negociaciones para que la reforma se vote completa. “Vamos a esperar, porque se están haciendo los consensos para que podamos aprobar la reforma completa, que es lo deseable, que es lo que queremos la mayoría de los senadores que integramos la coalición”, declaró.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, confirmó que existen “pláticas” entre los coordinadores de Morena y el PT y hasta con la Presidencia de la República.

Morena requiere de los votos del PVEM y el PT para conseguir la mayoría calificada que se requiere para aprobar una reforma constitucional, que significa las dos terceras partes de los senadores presentes.

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