Senado discute el "Plan b" electoral de Sheinbaum; PT confirma voto en contra de revocación de mandato

Tras la declaración, la oposición le aplaudió y el panista Marko Cortés gritó “se les cayó su coalición”. Al pasar dar su posicionamiento, el petista aseguró que no existe “ni división ni grietas” en la coalición de Morena, PT y PVEM y añadió que esta unión “está más firme que nunca” para las elecciones de 2027 y 2030.

Con mis compañeros del Verde y el PT. Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento, otra vez se quedaron con las ganas. pic.twitter.com/Sa2TDCpJHe — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 26, 2026

La propuesta sobre la consulta de revocación de mandato ha atorado la discusión y votación del "Plan B" ya que el PT, uno de los aliados de Morena, ha rechazado esta propuesta al expresar que generará inequidad en las elecciones.

Prevén dejar fuera el apartado de revocación

Por separado y previo a la discusión, el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, confirmó que existe una propuesta para que se deje fuera la modificación al artículo 35 de la Constitución, en donde se establece que la consulta de revocación de mandato se puede realizar en junio de 2027, cuando también se llevarán a cabo las elecciones intermedias.

“Nosotros vemos que en lo general la posición de la fracción del Verde, de Morena y del Partido del Trabajo es que vamos a ir a favor en lo general, pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana, pueden haber ciertos artículos que se puedan reservar y ahí ya cada fracción va a definir su posición”, comentó el senador del Verde.

Durante la conferencia matutina, la presidenta dijo que desconoce las inconformidades del PT y el sentido de su próxima votación, pero descartó proponer que la revocación. Aseguró que los legisladores pueden avalar solo algunos aspectos de la enmienda, como la reducción de regidurías por ayuntamiento y el tope al presupuesto de los Congresos estatales.

“No es ceder, es una propuesta, se puede votar una parte u otra no. Pero ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios”, agregó.