La senadora con licencia destacó la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento, aunque reconoció que esto no implica que todos sus integrantes tengan que pensar de la misma manera.

“Bajo los principios que dieron origen a nuestro movimiento, me gustaría reiterar la enorme importancia de preservar la unidad, lo que no significa que todas y todos tengamos que pensar igual, sino más bien reconocernos en una misma causa, en una historia compartida y sobre todo en un mismo compromiso con el pueblo de Zacatecas”, señaló.

Díaz Robles resumió su llamado con la frase: “Unidad para avanzar, organizar para defender y concientizar para seguir transformando”.

El responsable de Alianzas del PVEM, Arturo Escobar, reconoció que uno de los principales retos será mantener la unidad entre las fuerzas que integran el movimiento.

“El proceso de unidad es fundamental. Ningún estado va a tener mayor necesidad de esto que Zacatecas. Es muy importante llamar a la unidad, muy importante entender que termina una etapa e inicia otra y de que sí estamos en condiciones de organizarnos bien y prepararnos muy bien para el próximo año para el proceso electoral”, dijo.

Escobar también confirmó la conformidad del PVEM con el resultado del proceso interno de Morena que llevó a la designación de Díaz Robles. Entre los aspirantes se encontraba el líder de los diputados del Verde, Carlos Puente, quien no acudió al acto debido a problemas de salud.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó el trabajo territorial de Díaz Robles y sus casi tres décadas de participación política en Zacatecas.

Recordó que la morenista es originaria de Fresnillo, comenzó su participación política a los 17 años y fue titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas entre 2019 y 2023, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Díaz Robles es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo.

“Su trayectoria se resume con una convicción: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, afirmó Montiel.

¿Quién será la candidata de Morena en Baja California?

En Baja California, Morena designó a la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, perfil que se encamina a convertirse en la candidata del partido para la gubernatura.

Citlalli Hernández informó que Ramírez Padilla fue seleccionada después de un proceso que incluyó encuestas telefónicas y levantamientos casa por casa.

“El pueblo de Baja California ha decidido que quien encabece los trabajos de coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Baja California sea la compañera Julieta Ramírez”, señaló Hernández.

Presentamos a @JulietaRamirezP, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California. pic.twitter.com/XvMJoz8rXH — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

Tras rendir protesta, la senadora con licencia ofreció su primer mensaje como coordinadora y llamó a la ciudadanía y a los integrantes de Morena a organizarse y mantener la unidad.

Ramírez Padilla pidió hacer frente al injerencismo y a los intereses expansionistas en la frontera, además de combatir las mentiras, la desinformación y la llamada “guerra sucia”.

“Vivimos campañas de desinformación, mentiras y ataques, no basta con indignarnos. Hay que responder con la verdad y organización. Es impostergable que cada militante se convierta en voz, canal y medio, en defensores de la verdad. No permitamos que nos confunda el algoritmo, los bots y los vendedores del silencio. Tenemos en nuestras manos una herramienta para informar a México”, sostuvo.

La morenista también llamó a sus compañeros aspirantes a la gubernatura a dejar atrás el proceso interno y mantener la unidad en torno a un mismo proyecto.

“Tienen en una servidora a una compañera dispuesta a dialogar y a construir juntos el segundo piso de la Transformación. Se nos requiere juntos, unidos y organizados”, afirmó.

El Partido del Trabajo tampoco estuvo presente durante la presentación de la coordinadora en Baja California.

Citlalli Hernández destacó que Ramírez Padilla es la coordinadora más joven entre los perfiles definidos por Morena en los diez estados donde han concluido estos procesos, y reiteró que su designación fue resultado de una encuesta telefónica y un levantamiento casa por casa.

A su vez, Ariadna Montiel reconoció el trabajo territorial de la senadora con licencia y destacó su participación dentro del movimiento.

“No por joven no es fundadora de Morena, ha caminado desde siempre en este movimiento”, afirmó.

Con estas designaciones, Morena continúa definiendo los perfiles que encabezarán sus trabajos rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego distintas gubernaturas y otros cargos de elección popular.

¿Quiénes son los otros coordinadores hasta el momento?

Hasta ahora, Morena suma diez nombramientos de quienes serán sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Aquí los siete que completan la lista:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba, senadora de la República con licencia.

Campeche: Pablo Gutiérrez, exalcalde del municipio de Carmen.

Colima: Rosa María Bayardo, exalcaldesa de Manzanillo.

Guerrero: Beatriz Mojica, senadora de la República con licencia.

Michoacán: Carlos Torres Piña, exfiscal general con licencia.

Querétaro: Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sinaloa: Imelda Castro, senadora de la República por Sinaloa.