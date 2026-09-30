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México

Elecciones 2027: así será el camino rumbo a las urnas estado por estado

En los calendarios electorales aprobados no se fijaron plazos ni una fase etiquetada de verificación de integridad de aspirantes, en la que el INE revisará que no tengan nexos criminales evidentes.
mié 30 septiembre 2026 02:11 PM
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En la imagen convocatoria a la elección, en 2027 será el domingo 6 de junio.
La elección se llevará a cabo el 6 de junio de 2027. (Foto: Especial)

Aunque desde hace meses aspirantes a gubernaturas realizan proselitismo adelantado, el país se alista para el arranque formal de las contiendas internas o precampañas, de cara a los Procesos Electorales Locales 2026-2027, en los que 17 entidades renovarán el poder Ejecutivo estatal.

Los procesos para definir esas candidaturas iniciarán de manera escalonada de noviembre de 2026 hasta mediados de enero de 2027 con miras al 6 de junio, día de elecciones federales y locales.

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Guerrero abrirá la temporada de precampañas el 13 de noviembre y dos meses después, hasta el 14 de enero, le tocará a Querétaro, el estado con precampañas tardías.

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Este es el calendario de inicio de precampañas para gubernaturas:

  • 12 de noviembre de 2026: Guerrero. Concluye el 10 de enero de 2027.
  • 2 de diciembre de 2026: Chihuahua y Sonora, finalizan 10 de enero de 2027.
  • 13 de diciembre de 2026: Nuevo León, y terminan el 21 de enero de 2027.
  • 22 de diciembre de 2026: Colima, y finaliza el 10 de enero de 2027.
  • 4 de enero de 2027: Van a precampaña 9 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas; todas concluyen el 12 de febrero de 2027.
  • 7 de enero de 2027: Nayarit, y termina 12 de febrero.
  • 9 de enero de 2027: Quintana Roo, finaliza el 12 de febrero.
  • 14 de enero de 2027: Va Querétaro y hasta el 12 de febrero de 2027.

Todas esas fechas fueron acordadas por los institutos Públicos Locales Electorales (OPLEs), sin embargo establecen coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para diversas tareas.

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Por ejemplo, en esta elección el INE ejercerá por primera vez la facultad de “verificación de integridad” a los aspirantes a candidaturas federales (500 diputaciones) a gubernaturas, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos.

Esa fase deberá ser entre las precampañas y los registros de candidaturas y no hay fechas concretas.

El INE no revisará perfiles sino solo recibirá la información de instancias de seguridad o de inteligencia y la entregará a los partidos.

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¿Cuándo inician campañas a gubernaturas?

Respecto a la fase de campañas a gubernaturas, estas arrancarán formalmente en tres bloques:

1. 5 de marzo de 2027: Guerrero y Sonora.

2. 16 de marzo de 2027: Campeche.

3. 4 de abril de 2027: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

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Todas las campañas a la gubernatura finalizarán el 2 de junio de 2027 para dar paso al periodo de veda de tres días sin proselitismo, hasta la jornada electoral del domingo 6 de junio.

¿Cuántos cargos están en juego?

Un total de 31 entidades federativas renovarán su Poder Legislativo local, y solo Coahuila no irá a esa elección, pues eligió diputados locales este año, así que únicamente celebrará elecciones municipales.

Los 31 Congresos estatales que se renovarán implican la elección de 1,094 diputaciones locales, divididos en 657 por el principio de Mayoría Relativa (MR) y 437 por Representación Proporcional (RP).

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En general todo el país va a elección federal, además 31 entidades renuevan Congresos locales y 30 relevan ayuntamientos.

En la imagen, cuadro de las fechas de la Elección de Congresos Locales y Ayuntamientos 2027, todas las campañas terminan el 2 de junio para ir a las urnas el dia 6 de junio.
Cuadro de las fechas de la Elección de Congresos Locales y Ayuntamientos 2027, todas las campañas terminan el 2 de junio para ir a las urnas el dia 6 de junio.

¿Cuántos ayuntamientos estarán en elección?

A nivel municipal, 30 entidades federativas renovarán a sus autoridades locales (excepto Durango y Veracruz). Se elegirán 1,802 cargos ejecutivos locales (1,786 Presidencias Municipales y 16 Alcaldías en la Ciudad de México).

Las precampañas municipales iniciarán progresivamente a partir del 13 de diciembre de 2026 (en Jalisco y Nuevo León) y concluirán, en su mayoría, entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2027.

Puebla cuenta con el mayor número de ayuntamientos a elección con 217 municipios, seguido de Oaxaca con 152

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