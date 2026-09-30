Elecciones 2027: así será el camino rumbo a las urnas estado por estado

Guerrero abrirá la temporada de precampañas el 13 de noviembre y dos meses después, hasta el 14 de enero, le tocará a Querétaro, el estado con precampañas tardías.



Este es el calendario de inicio de precampañas para gubernaturas:

12 de noviembre de 2026: Guerrero. Concluye el 10 de enero de 2027.

Concluye el 10 de enero de 2027. 2 de diciembre de 2026: Chihuahua y Sonora , finalizan 10 de enero de 2027.

y , finalizan 10 de enero de 2027. 13 de diciembre de 2026: Nuevo León , y terminan el 21 de enero de 2027.

, y terminan el 21 de enero de 2027. 22 de diciembre de 2026: Colima , y finaliza el 10 de enero de 2027.

, y finaliza el 10 de enero de 2027. 4 de enero de 2027: Van a precampaña 9 entidades : Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas; todas concluyen el 12 de febrero de 2027.

Van a precampaña : Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas; todas concluyen el 12 de febrero de 2027. 7 de enero de 2027: Nayarit , y termina 12 de febrero.

, y termina 12 de febrero. 9 de enero de 2027: Quintana Roo , finaliza el 12 de febrero.

, finaliza el 12 de febrero. 14 de enero de 2027: Va Querétaro y hasta el 12 de febrero de 2027.

Todas esas fechas fueron acordadas por los institutos Públicos Locales Electorales (OPLEs), sin embargo establecen coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para diversas tareas.



Por ejemplo, en esta elección el INE ejercerá por primera vez la facultad de “verificación de integridad” a los aspirantes a candidaturas federales (500 diputaciones) a gubernaturas, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos.

Esa fase deberá ser entre las precampañas y los registros de candidaturas y no hay fechas concretas.

El INE no revisará perfiles sino solo recibirá la información de instancias de seguridad o de inteligencia y la entregará a los partidos.