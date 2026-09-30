Elecciones 2027: así será el camino rumbo a las urnas estado por estado

¿Cuándo inician campañas a gubernaturas?
Respecto a la fase de campañas a gubernaturas, estas arrancarán formalmente en tres bloques:
1. 5 de marzo de 2027: Guerrero y Sonora.
2. 16 de marzo de 2027: Campeche.
3. 4 de abril de 2027: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
Todas las campañas a la gubernatura finalizarán el 2 de junio de 2027 para dar paso al periodo de veda de tres días sin proselitismo, hasta la jornada electoral del domingo 6 de junio.
¿Cuántos cargos están en juego?
Un total de 31 entidades federativas renovarán su Poder Legislativo local, y solo Coahuila no irá a esa elección, pues eligió diputados locales este año, así que únicamente celebrará elecciones municipales.
Los 31 Congresos estatales que se renovarán implican la elección de 1,094 diputaciones locales, divididos en 657 por el principio de Mayoría Relativa (MR) y 437 por Representación Proporcional (RP).