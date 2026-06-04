Su carrera profesional ha estado marcada por las sombras por presuntamente haber pertenecido a la "nómina secreta" del exgobernador César Duarte, acusado de desvío de recursos públicos y asociación delictuosa.

Por otra parte, su vida personal fue transformada por el abandono de su padre cuando ella era niña y la muerte de su hermano Guillermo Campos Galván.

Su trayectoria a través del PAN

Maru Campos, como le dicen, es la actual gobernadora de Chihuahua desde 2021, pero antes de llegar a ese cargo pasó por diversos puestos tanto a nivel local como federal, pero siempre acompañada por el PAN.

Desde hace 29 años ella es panista, pero su acercamiento con el partido y la vida pública viene de familia, ya que su mamá María Eugenia Galván Antillón es militante del PAN desde la década de los 80, formó parte del gabinete de Francisco Barrios cuando fue gobernador de Chihuahua y fue diputada federal bajo las siglas del blanquiazul.

La carrera de Maru Campos en la Administración Pública comenzó un año después de salió de la universidad Tecnológico de Monterrey, donde estudió Derecho. En el 2000, a la edad de 25 años, fue secretaria técnica del Congreso de Chihuahua y después fue nombrada secretaria particular en la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Vicente Fox.

Sin embargo, el cargo que le comenzó a dar mayor reconocimiento a nivel local fue el de diputada federal por representación proporcional de 2006 a 2009; en esa época se hizo amiga cercana a Juan Camilo Muriño, quien entonces era el secretario de Gobernación y de las personas más allegados al presidente Felipe Calderón.

Maru Campos lleva casi 30 años en el PAN. (Foto: Especial )

Cuatro años después ganó la elección para ser diputada local y en 2016 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia municipal de Chihuahua.

La capital de Chihuahua aporta 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado, según datos del INEGI. Además, su economía se sustenta principalmente por la industria maquiladora de exportación, así como por el sector comercio y de servicios.

El manejo de dicho estado la impulsó a que fuera la candidata de la alianza entre el PAN-PRD para la gubernatura de Chihuahua en 2021, pero sin apoyo del entonces mandatario estatal y panista Javier Corral, quien se convirtió en uno de sus principales opositores.

Maru Campos llegó a la capital de Chihuahua antes de buscar la gubernatura. (Foto: Especial )

Antes de que llegara a la gubernatura, Corral abrió dos investigaciones en contra de su entonces compañera de partido por presuntamente pertenecer a la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, cuando ella era diputada local. Ello porque supuestamente votaba a favor de los proyectos del entonces mandatario.

“No tuvo ni un solo documento para probar que yo hubiese recibido dinero y por el contrario, yo demostré mis votos siempre en contra de la deuda local”, declaró en 2024 la ahora gobernadora en una entrevista con ADN Noticias.

Gana la gubernatura de Chihuahua

Pese a estos señalamientos, Maru Campos llegó a la gubernatura de Chihuahua en 2021, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Esta entidad es importante por su cercanía con Estados Unidos, por lo que es el principal estado exportador de México.

Según datos del INEGI, en el cuarto trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 166, 433.1 millones de dólares, y Chihuahua tuvo una participación de 19.9 % del total de las exportaciones.

Además, el estado es conocido por su industria maquiladora principalmente en la fabricación de autopartes y productos electrónicos, y los sectores secundarios son el comercio al por mayor y los servicios y agricultura.