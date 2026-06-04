Maru Campos, entre polémicas, investigaciones y juicio político por el caso de la CIA
La panista lleva más de 29 años de carrera política. Se encuentra en su último año como gobernadora de Chihuahua, el cual lo vive en medio de la polémica por el operativo en que murieron los agentes de la CIA.
María Eugenia Campos Galván no es una figura política que pase desapercibida y es el vivo reflejo de las tensiones que enfrenta la clase política mexicana. Su trayectoria ha tenido una escalada meteórica que pasó por el Congreso de Chihuahua, el Congreso federal, la capital de su entidad y la gubernatura.
Un accidente en la Sierra de Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA, la ha puesto en 'el ojo del huracán', que le ha valido procesos penales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y al mismo tiempo convertirse en estandarte de lucha para el PAN.
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Su carrera profesional ha estado marcada por las sombras por presuntamente haber pertenecido a la "nómina secreta" del exgobernador César Duarte, acusado de desvío de recursos públicos y asociación delictuosa.
Por otra parte, su vida personal fue transformada por el abandono de su padre cuando ella era niña y la muerte de su hermano Guillermo Campos Galván.
Su trayectoria a través del PAN
Maru Campos, como le dicen, es la actual gobernadora de Chihuahua desde 2021, pero antes de llegar a ese cargo pasó por diversos puestos tanto a nivel local como federal, pero siempre acompañada por el PAN.
Desde hace 29 años ella es panista, pero su acercamiento con el partido y la vida pública viene de familia, ya que su mamá María Eugenia Galván Antillón es militante del PAN desde la década de los 80, formó parte del gabinete de Francisco Barrios cuando fue gobernador de Chihuahua y fue diputada federal bajo las siglas del blanquiazul.
La carrera de Maru Campos en la Administración Pública comenzó un año después de salió de la universidad Tecnológico de Monterrey, donde estudió Derecho. En el 2000, a la edad de 25 años, fue secretaria técnica del Congreso de Chihuahua y después fue nombrada secretaria particular en la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Vicente Fox.
Sin embargo, el cargo que le comenzó a dar mayor reconocimiento a nivel local fue el de diputada federal por representación proporcional de 2006 a 2009; en esa época se hizo amiga cercana a Juan Camilo Muriño, quien entonces era el secretario de Gobernación y de las personas más allegados al presidente Felipe Calderón.
Cuatro años después ganó la elección para ser diputada local y en 2016 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia municipal de Chihuahua.
La capital de Chihuahua aporta 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado, según datos del INEGI. Además, su economía se sustenta principalmente por la industria maquiladora de exportación, así como por el sector comercio y de servicios.
El manejo de dicho estado la impulsó a que fuera la candidata de la alianza entre el PAN-PRD para la gubernatura de Chihuahua en 2021, pero sin apoyo del entonces mandatario estatal y panista Javier Corral, quien se convirtió en uno de sus principales opositores.
Antes de que llegara a la gubernatura, Corral abrió dos investigaciones en contra de su entonces compañera de partido por presuntamente pertenecer a la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, cuando ella era diputada local. Ello porque supuestamente votaba a favor de los proyectos del entonces mandatario.
“No tuvo ni un solo documento para probar que yo hubiese recibido dinero y por el contrario, yo demostré mis votos siempre en contra de la deuda local”, declaró en 2024 la ahora gobernadora en una entrevista con ADN Noticias.
Gana la gubernatura de Chihuahua
Pese a estos señalamientos, Maru Campos llegó a la gubernatura de Chihuahua en 2021, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Esta entidad es importante por su cercanía con Estados Unidos, por lo que es el principal estado exportador de México.
Según datos del INEGI, en el cuarto trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 166, 433.1 millones de dólares, y Chihuahua tuvo una participación de 19.9 % del total de las exportaciones.
Además, el estado es conocido por su industria maquiladora principalmente en la fabricación de autopartes y productos electrónicos, y los sectores secundarios son el comercio al por mayor y los servicios y agricultura.
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Los ataques convertidos en apoyos
En 2027, Maru Campos termina su gobierno, pero este último año como mandataria lo está transcurriendo entre escándalos, los cuales han sido aprovechados, señalan expertos, tanto por ella para posicionarse como figura nacional como por su partido rumbo a las elecciones.
En abril pasado, dos agentes de la CIA fallecieron después de asistir a un operativo de seguridad en el estado, esto provocó que el gobierno federal y Morena la señalaran de “traición a la patria” y hasta intentaran abrirle un juicio político por presuntamente permitir que estos estadounidenses participaran en actividades que solo le competen a los mexicanos.
Ante ello, el PAN realizó concentraciones y manifestaciones para respaldar a la gobernadora de lo que llamaron la “embestida” de Morena, en los cuales participaron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para reforzar la narrativa de que Maru Campos combate el narcotráfico y acusar al oficialismo de encubrir a los “narcopolíticos”, en alusión a Rubén Rocha Moya, investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A la par de este escándalo, Maru Campos enfrenta denuncias por parte de su excompañero de partido Javier Corral, quien en 2024 la acusó de secuestro, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad por intentar que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo detuviera por presuntos desvíos de recursos públicos.
Morena también ha realizado acciones para que su narrativa sobresalga: en contra del injerencismo extranjero y de la derecha mexicana. Como la concentración del domingo 31 de mayo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum calificó a estos grupos de derecha como "entreguistas" y a favor de la "intervención externa".
A la par, en una carta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la mandataria federal y aseguró que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México.
Maru Campos ha descrito que su infancia estuvo llena de “claroscuros”. En la devaluación de 1987, cuando ella tenía 12 años, su padre Manuel Campos Cepeda, a quien le llamaban de cariño el “güero”, salió afectado económicamente por lo que decidió dejar a su familia.
Por ello, su madre María Eugenia Galván Antillón asumió la responsabilidad total de su hogar y de sus tres hijos. Este suceso afectó a la ahora mandataria, pues ha señalado que tras la partida de su padre, ella lloraba todas las noches por él.
Sin embargo, no fue la única pérdida que tuvo la gobernadora panista. En 2011 falleció su hermano Guillemos Campos Galván, quien era coordinador de delegados federales en Chihuahua, en un accidente automovilístico al dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Esto sucedió cuando el joven regresaba del sepelio de José Francisco Blake Mora, quien era el secretario de Gobernación en la presidencia de Felipe Calderón y quien murió en un accidente en helicóptero.