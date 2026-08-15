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Marco Bonilla, el panista cercano a Maru Campos que busca la candidatura en Chihuahua

Marco Bonilla gana terreno rumbo a 2027: el alcalde de Chihuahua, cercano a la gobernadora Maru Campos, fue nombrado coordinador electoral del PAN.
sáb 15 agosto 2026 06:01 PM
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El secretario nacional de Acción Política, Santiago Taboada, anunció que Marco Bonilla será el coordinador del PAN en Chihuahua. (Captura de pantalla)

Al igual que Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) ya se adelanta a los próximos comicios de 2027. El partido nombró a Marco Bonilla Mendoza como su coordinador de los procesos electorales en Chihuahua, un paso que puede encaminarlo a convertirse en candidato a gobernador de la entidad.

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¿Quién es Marco Bonilla?

Actualmente es alcalde de Chihuahua capital y cuenta con una trayectoria de 22 años en la política. Comenzó a militar en las filas del PAN a los 21 años, cuando todavía estudiaba en la universidad.

En 2004 participó en Acción Juvenil de Chihuahua, desde donde colaboró en las campañas de Carlos Borruel Baquera, Roberto Lara Rocha y María Eugenia Campos Galván.

Cercano a Maru Campos

Bonilla construyó su carrera política en su estado natal, Chihuahua, donde ocupó diversos cargos públicos, en buena parte de ellos cercano a la actual mandataria estatal, Maru Campos, quien se convirtió en una de sus principales mentoras políticas.

En 2016, cuando Maru Campos era presidenta municipal de Chihuahua capital, lo nombró director de Desarrollo Humano y Educación, pues ya lo conocía desde la campaña en la que buscó llegar a ese cargo. Sin embargo, permaneció solo dos años en esa posición, antes de asumir una nueva responsabilidad.

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En 2018, el Cabildo de Chihuahua capital lo nombró presidente municipal interino, luego de que Maru Campos solicitara licencia para competir por la reelección. Con 34 años, Bonilla se convirtió entonces en el alcalde más joven en la historia de la ciudad.

Fue hasta 2021 cuando ganó la presidencia municipal en las elecciones de ese año. En 2024 buscó la reelección y volvió a obtener el triunfo.

Chihuahua, entre la polémica

Chihuahua se convertió en una de las entidades más disputadas por los partidos políticos, particularmente entre Morena y el PAN, que mantienen una pugna por el control del estado.

En abril pasado, dos agentes de la CIA fallecieron después de asistir a un operativo de seguridad en la entidad. El hecho provocó que el gobierno federal y Morena señalaran a la administración estatal de “traición a la patria” e incluso intentaran abrir un juicio político, bajo el argumento de que presuntamente se permitió la participación de ciudadanos estadounidenses en actividades que corresponden exclusivamente a mexicanos.

Ante ello, el PAN realizó concentraciones y manifestaciones para respaldar a la gobernadora frente a lo que calificaron como una “embestida” de Morena. En estas movilizaciones participaron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes reforzaron la narrativa de que Maru Campos mantiene una estrategia de combate al narcotráfico.

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Nuevo coordinador del PAN en Chihuahua

El secretario nacional de Acción Política, Santiago Taboada, anunció que Bonilla Mendoza será el coordinador del PAN en Chihuahua. Como parte de esa responsabilidad, estará encargado de los trabajos políticos, las alianzas estratégicas, el contacto con la ciudadanía y el fortalecimiento de la presencia social del partido en el estado.

Sin embargo, Bonilla ya es considerado como un posible candidato del PAN a la gubernatura e incluso el expresidente Vicente Fox se refirió públicamente a él en ese sentido.

“Un candidatazo como él, ya ganamos”, publicó desde sus redes sociales el exmandatario, a lo que el alcalde agradeció.

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Elecciones México 2027 PAN

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