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México

Morena rechaza que la salida de un aliado, los lleve a perder las elecciones 2027

Durante el Consejo Nacional, Alfonso Durazo sostuvo que no todos los que ganan encuestas, sirven a la 4T, y señaló que algunos pagan por encabezar encuestas.
sáb 10 octubre 2026 03:23 PM
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Durante la sesión del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo expresó que algunos de los ganadores de las coordinaciones estatales de Morena no necesariamente contribuyen a la causa de la 4T. (Foto: Cortesía Morena)

En medio de las diferencias entre Morena y el PT por las candidaturas de 2027, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena , rechazó este sábado que la salida de éste, los lleve a perder las elecciones.

“Sería un error partir, en nuestros acuerdos, de que el eventual retiro de un aliado, podría hacernos perder”, sostuvo el morenista.

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Al iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, el también gobernador de Sonora aceptó que hay diferencias con partidos aliados, pues desde hace unos días, el PT mantiene conversaciones con Morena, ya que está inconforme con algunos nombramientos de coordinadores estatales, quienes se perfilan para ser candidatos gobernadores.

“Nada tiene de extraño que haya tensiones ocasionales entre aliados; es normal. Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimirlas en una mesa de negociación”, señaló.

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Ante los 300 consejeros nacionales, Durazo afirmó que tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han sido indispensables para la aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por Morena en el Congreso de la Unión, debido a que la alianza de los tres partidos permite alcanzar la mayoría calificada.

Por ello, pidió no dar gusto a quienes, dijo, llevan años anunciando el fin de la alianza entre Morena, el PT y el PVEM. Sostuvo que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo y la negociación con sus socios políticos.

También pidió a los morenistas a caminar con unidad, pues dijo que el partido no le pertenece a una sola persona ni a una generación.

“Hoy más que nunca -que de este Consejo Nacional- salga la voluntad de caminar juntos, porque Morena no le pertenece a una persona ni a un grupo ni siquiera a una generación. Morena le pertenece al pueblo de México”, declaró Durazo.

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Además, sostuvo que en la elección de coordinadores estatales, se ha generado “una que otra emoción”, por lo que aseguró que Morena aprendió a caminar con serenidad.

“La encuesta (para seleccionar a los coordinadores) fue elegida hace años, a propuesta de nuestro fundador Andrés Manuel López Obrador. Este método nos recuerda que ninguna aspiración puede estar por encima de la voluntad colectiva, que los liderazgos se construyen desde abajo y que la legitimidad se vea caminando a ras de suelo y junto al pueblo no en acuerdos copulares”, sostuvo.

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Desde el World Trade Center, comentó que no todos los que aspiran ganan, ni todos los que ganan sirven “a la causa fundamental de la transformación”

Por ello, rechazó que haya quienes en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedican a pagar medios de comunicación para incrementar “ficticiamente” su potencial electoral, lo cual, sostuvo, que ganar así “no sirve al movimiento”.

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Señaló que quienes participaron y no ganaron, no deben ser vistos a través de un resultado, pues señaló que cada uno aportó organización y trabajo territorial, y aseguró que después de una “aspiración política insatisfecha”, hay futuro político.

“El movimiento extremadamente generoso y con frecuencia nos da más de los que merecemos”, dijo a los aspirantes que no quedaron como coordinadores estatales.

Con este mensaje, Durazo insistió en que la unidad interna y el diálogo con los partidos aliados serán fundamentales para mantener la cohesión de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

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Morena Alfonso Durazo Elecciones México 2027

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