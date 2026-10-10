Morena rechaza que la salida de un aliado, los lleve a perder las elecciones 2027

Al iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, el también gobernador de Sonora aceptó que hay diferencias con partidos aliados, pues desde hace unos días, el PT mantiene conversaciones con Morena, ya que está inconforme con algunos nombramientos de coordinadores estatales, quienes se perfilan para ser candidatos gobernadores.

“Nada tiene de extraño que haya tensiones ocasionales entre aliados; es normal. Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimirlas en una mesa de negociación”, señaló.

Ante los 300 consejeros nacionales, Durazo afirmó que tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han sido indispensables para la aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por Morena en el Congreso de la Unión, debido a que la alianza de los tres partidos permite alcanzar la mayoría calificada.

Por ello, pidió no dar gusto a quienes, dijo, llevan años anunciando el fin de la alianza entre Morena, el PT y el PVEM. Sostuvo que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo y la negociación con sus socios políticos.

También pidió a los morenistas a caminar con unidad, pues dijo que el partido no le pertenece a una sola persona ni a una generación.

“Hoy más que nunca -que de este Consejo Nacional- salga la voluntad de caminar juntos, porque Morena no le pertenece a una persona ni a un grupo ni siquiera a una generación. Morena le pertenece al pueblo de México”, declaró Durazo.