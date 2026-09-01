Empresa ligada al huachicol fiscal vuelve a poner bajo la lupa a amigos de los hijos de AMLO

La organización reveló que De la Cruz Murillo también aparece como comisario en Romedic, la empresa con la que Amílcar Olán ganó contratos para surtir medicamentos al extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a pesar de no cumplir con la regulación sanitaria para la distribución de fármacos.
También está registrado como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicinas al IMSS, y como titular del órgano de Vigilancia de la constructora Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, de la que Amílcar Olán posee el 90% de las acciones.
Este amigo de "Andy" también hizo negocios millonarios con los terrenos que rodean a la refinería de Dos Bocas, construida en Tabasco por el expresidente López Obrador.
¿Qué hizo Amílcar Olán?
Amílcar Olán, además, fue uno de los principales proveedores de balasto para la construcción del Tren Maya y del Tren Interoceánico, proyecto que López Obrador encargó supervisar de manera honoraria a su hijo "Bobby".
Según audios revelados por MCCI, el amigo favorito del tercer hijo del expresidente habría sobornado a laboratorios para que aprobaran la calidad del balasto, un conjunto de grava o piedra triturada que da soporte a las vías férreas y carreteras.
La gravedad de estas acusaciones fue evidente cuando se registró el primer descarrilamiento del Tren Maya en marzo de 2024. Un tren se salió parcialmente de las vías cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán. No hubo lesionados.
Pero en enero de este año descarriló el Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca y 14 personas murieron. Una fiscalización de la obra, realizada en 2021 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró que la vía accidentada, llamada Línea Z, se remodeló con un volumen de balasto menor al que se necesitaba.
El PAN exigió entonces investigar la probable responsabilidad en la mala construcción de la obra.
Cena en lujoso restaurante
Este lunes, el periodista Héctor de Mauleón reveló en una columna que "Andy" y "Bobby" sostuvieron una reunión con empresarios y miembros de su círculo de amigos en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa.
Según su relato, entre los asistentes estuvieron Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador; Juan Domingo Beckmann, dirigente de la tequilera José Cuervo e integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum; así como Mauricio Garduño, empresario del sector tecnológico.
El encuentro ocurrió el pasado 24 de agosto, días después de la extradición a México del excontralmirante Farías Laguna, relacionado con la presunta red de huachicol fiscal.
La columna de Mauleón señala que, antes de regresar al país, el marino se reunió con agentes del FBI, a quienes habría proporcionado nombres y elementos para rastrear el dinero. En esa investigación, agrega, aparece "Andy" como una de las figuras ocultas que supuestamente participó también en la red de contrabando de combustible.