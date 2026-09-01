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México

Empresa ligada al huachicol fiscal vuelve a poner bajo la lupa a amigos de los hijos de AMLO

Una compañía vinculada con el círculo de amigos de los hijos de AMLO fue señalada por supuesto contrabando de combustible y el SAT solicitó a la fiscalía ejercer acción penal.
mar 01 septiembre 2026 07:53 PM
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Foto del día que Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta. Los hijos de AMLO, ''Andy'' y ''Boby'', estuvieron en el acto.
Los hijos del expresidente López Obrador no tuvieron cargos públicos en el sexenio de su padre, sin embargo, sí estuvieron cerca y a cargo de decisiones importantes. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Agosto fue complicado para los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están en la mira de nuevo, tras revelarse que una empresa relacionada con sus amigos cercanos fue señalada de supuestamente participar en una red de huachicol fiscal.

A esta acusación se suman otras polémicas que involucran a los dos hermanos. Todo empezó a mediados del mes pasado, cuando Andrés Manuel, conocido como "Andy", difundió que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa .

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¿EU le canceló la visa a hijo de AMLO?

Este hecho fue usado por la oposición mexicana para señalar que Washington retira el visado a políticos bajo sospecha de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, "Andy", quien busca ser diputado federal por el estado de Tabasco, aseguró que las visas son utilizadas como un instrumento de presión política por parte de Estados Unidos.

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Días después, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó al segundo hijo de López Obrador de supuestamente haber sido mencionado por un testimonio clave en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de huachicol fiscal.

La fiscalía negó que exista una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán por el presunto delito de robo de hidrocarburos y descartó que cuente con testigos protegidos que lo hayan señalado.

Pero el 27 de agosto, la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna , acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal, retomó los señalamientos contra "Andy".

Traslado Fernando Farías
Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina y luego trasladado a México. (Foto: Especial )


Tras asistir a la audiencia de imputación de su cliente, el abogado Epigmenio Mendieta declaró que ahí dos marinos convertidos en testigos colaboradores relacionaron con la red de contrabando de combustible a "Andy" y al senador Adán Augusto López Hernández, un político de Morena que también fue secretario de Gobernación de AMLO y gobernador de Tabasco.

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Las empresas de los amigos de "Andy" y "Bobby"

A pesar del desmentido de la FGR, las dudas no se han disipado debido a nuevos datos aportados por investigaciones periodísticas.

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El diario Reforma publicó este sábado que la Secretaría de Hacienda solicitó a la fiscalía ejercer acción penal contra los dueños de la empresa Portacelis Gas and Oil, a quienes señala del posible delito de huachicol fiscal.

Según la investigación, el SAT identificó que esta empresa tramitó 139 pedimentos de importación de combustible en 2025, pero los cruzó a México en ferrotanques con información falsa para evadir el pago de impuestos por 834 millones de pesos.

Esta compañía fue creada en agosto de 2024 ante un notario de Villahermosa, Tabasco y, hasta diciembre del mismo año, su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como el operador de confianza y prestanombres de Jorge Amílcar Olán, un amigo cercano de "Andy" y de Gonzalo López Beltrán, conocido como "Bobby".

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Desde entoces, Portacelis Gas and Oil quedó a cargo de José Alonso Ulin, empresario contra el que el SAT formuló los cargos por huachicol fiscal.

Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que tuvo acceso a documentos mercantiles, considera que aquella medida fue una maniobra para evadir responsabilidades.

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La organización reveló que De la Cruz Murillo también aparece como comisario en Romedic, la empresa con la que Amílcar Olán ganó contratos para surtir medicamentos al extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a pesar de no cumplir con la regulación sanitaria para la distribución de fármacos.

También está registrado como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicinas al IMSS, y como titular del órgano de Vigilancia de la constructora Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, de la que Amílcar Olán posee el 90% de las acciones.

Este amigo de "Andy" también hizo negocios millonarios con los terrenos que rodean a la refinería de Dos Bocas, construida en Tabasco por el expresidente López Obrador.

¿Qué hizo Amílcar Olán?

Amílcar Olán, además, fue uno de los principales proveedores de balasto para la construcción del Tren Maya y del Tren Interoceánico, proyecto que López Obrador encargó supervisar de manera honoraria a su hijo "Bobby".

Según audios revelados por MCCI, el amigo favorito del tercer hijo del expresidente habría sobornado a laboratorios para que aprobaran la calidad del balasto, un conjunto de grava o piedra triturada que da soporte a las vías férreas y carreteras.

La gravedad de estas acusaciones fue evidente cuando se registró el primer descarrilamiento del Tren Maya en marzo de 2024. Un tren se salió parcialmente de las vías cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán. No hubo lesionados.

Pero en enero de este año descarriló el Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca y 14 personas murieron. Una fiscalización de la obra, realizada en 2021 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró que la vía accidentada, llamada Línea Z, se remodeló con un volumen de balasto menor al que se necesitaba.

El PAN exigió entonces investigar la probable responsabilidad en la mala construcción de la obra.

Cena en lujoso restaurante

Este lunes, el periodista Héctor de Mauleón reveló en una columna que "Andy" y "Bobby" sostuvieron una reunión con empresarios y miembros de su círculo de amigos en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa.

Según su relato, entre los asistentes estuvieron Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador; Juan Domingo Beckmann, dirigente de la tequilera José Cuervo e integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum; así como Mauricio Garduño, empresario del sector tecnológico.

El encuentro ocurrió el pasado 24 de agosto, días después de la extradición a México del excontralmirante Farías Laguna, relacionado con la presunta red de huachicol fiscal.

La columna de Mauleón señala que, antes de regresar al país, el marino se reunió con agentes del FBI, a quienes habría proporcionado nombres y elementos para rastrear el dinero. En esa investigación, agrega, aparece "Andy" como una de las figuras ocultas que supuestamente participó también en la red de contrabando de combustible.

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huachicoleo Corrupción

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