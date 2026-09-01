Empresa ligada al huachicol fiscal vuelve a poner bajo la lupa a amigos de los hijos de AMLO

¿EU le canceló la visa a hijo de AMLO?

Este hecho fue usado por la oposición mexicana para señalar que Washington retira el visado a políticos bajo sospecha de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, "Andy", quien busca ser diputado federal por el estado de Tabasco, aseguró que las visas son utilizadas como un instrumento de presión política por parte de Estados Unidos.



Días después, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó al segundo hijo de López Obrador de supuestamente haber sido mencionado por un testimonio clave en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de huachicol fiscal.

La fiscalía negó que exista una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán por el presunto delito de robo de hidrocarburos y descartó que cuente con testigos protegidos que lo hayan señalado.

Pero el 27 de agosto, la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna , acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal, retomó los señalamientos contra "Andy".

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina y luego trasladado a México. (Foto: Especial )



Tras asistir a la audiencia de imputación de su cliente, el abogado Epigmenio Mendieta declaró que ahí dos marinos convertidos en testigos colaboradores relacionaron con la red de contrabando de combustible a "Andy" y al senador Adán Augusto López Hernández, un político de Morena que también fue secretario de Gobernación de AMLO y gobernador de Tabasco.





Las empresas de los amigos de "Andy" y "Bobby"

A pesar del desmentido de la FGR, las dudas no se han disipado debido a nuevos datos aportados por investigaciones periodísticas.