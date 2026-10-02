"Los Cuates" son fanáticos de homicidas extranjeros; el ataque en escuela de Coahuila fue aleatorio, dice fiscal

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal señaló que los jóvenes mostraban un “pseudofanatismo” hacia delincuentes que han cometido ataques similares en otros lugares del mundo. Entre sus pertenencias, agregó, encontraron imágenes de personajes a quienes los hermanos admiraban y buscaban imitar.

“Lo principal que advertimos es buscar imitar a falsos ídolos”, explicó Fernández, al señalar que ese comportamiento forma parte del contexto en el que se desarrolló el ataque. Según el fiscal, las declaraciones de los jóvenes y los objetos encontrados permitieron establecer esa línea de investigación.

¿Por qué atacaron escuela en Coahuila ''Los Cuates''?

El fiscal Fernández descartó que los agresores hubieran ingresado al plantel con la intención de atacar a una persona determinada. Los hermanos, dijo, utilizaron las armas que llevaban para agredir a personas “de manera aleatoria”, sin un destinatario previamente definido.

“No hay un destinatario en específico”, sostuvo el fiscal al explicar que, hasta el momento, la investigación no apunta a que alguna de las víctimas hubiera sido seleccionada previamente por los agresores.

El funcionario relacionó esta conducta con el pseudofanatismo que, según las investigaciones iniciales, profesaban los hermanos hacia otros atacantes. La intención habría estado vinculada con la búsqueda de imitar hechos violentos ocurridos en otros lugares.

Cuchillos, hachas y petardos

''Los Cuates'' no utilizaron armas de fuego durante el ataque, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Coahuila. Fernández también descartó el empleo de bombas molotov.

En cambio, los hermanos llevaban armas blancas y punzocortantes. El fiscal detalló que cada uno portaba dos armas, entre cuchillos y hachas.

Además, utilizaron pequeños artefactos explosivos, identificados por Fernández como cohetes o petardos, cuya finalidad, según explicó, habría sido provocar pánico y aturdir a las personas durante el ataque.