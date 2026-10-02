Marcha del 2 de octubre en CDMX: encapuchados vandalizan negocios

¿Qué pasó en la marcha del 2 de octubre?

Durante la marcha, un grupo de personas encapuchadas protagonizó actos vandálicos contra establecimientos ubicados sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. Los manifestantes golpearon estructuras de protección y realizaron pintas mientras avanzaba el contingente rumbo al Zócalo.

A la altura de la calle Sol, en la colonia Guerrero, integrantes del llamado “Bloque Negro” dañaron las protecciones de una tienda de autoservicio y algunos ingresaron al establecimiento para sacar mercancía.

También se reportaron destrozos en una tienda de pinturas y en un supermercado ubicado en el cruce de Eje Central y Violeta.

Manifestantes realizaron pintas en el Centro de CDMX. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)



La movilización, convocada por el Comité 68 ProLibertades Democráticas bajo la consigna “¡Ni perdón, ni olvido!”, tiene como objetivo recordar a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 y exigir verdad, justicia y no repetición.

Los contingentes avanzaron hacia el Centro Histórico. La movilización genera cierres y afectaciones viales conforme los grupos avanzan por las calles de la capital.

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

El 2 de octubre de 1968, una concentración estudiantil se realizó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, en medio de un movimiento que desde meses antes exigía libertades democráticas, la liberación de presos políticos y el fin de la represión gubernamental. La movilización formaba parte del movimiento estudiantil que había comenzado ese verano.