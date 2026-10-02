Marcha del 2 de octubre en CDMX: encapuchados vandalizan negocios

Previo al arranque de la movilización se registró una confrontación entre manifestantes y policías en las inmediaciones del Metro Tlatelolco. El incidente ocurrió mientras los participantes se concentraban para incorporarse a la marcha.
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¿Qué pasó en la marcha del 2 de octubre?
Durante la marcha, un grupo de personas encapuchadas protagonizó actos vandálicos contra establecimientos ubicados sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. Los manifestantes golpearon estructuras de protección y realizaron pintas mientras avanzaba el contingente rumbo al Zócalo.
A la altura de la calle Sol, en la colonia Guerrero, integrantes del llamado “Bloque Negro” dañaron las protecciones de una tienda de autoservicio y algunos ingresaron al establecimiento para sacar mercancía.
También se reportaron destrozos en una tienda de pinturas y en un supermercado ubicado en el cruce de Eje Central y Violeta.
La movilización, convocada por el Comité 68 ProLibertades Democráticas bajo la consigna “¡Ni perdón, ni olvido!”, tiene como objetivo recordar a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 y exigir verdad, justicia y no repetición.
Los contingentes avanzaron hacia el Centro Histórico. La movilización genera cierres y afectaciones viales conforme los grupos avanzan por las calles de la capital.
¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?
El 2 de octubre de 1968, una concentración estudiantil se realizó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, en medio de un movimiento que desde meses antes exigía libertades democráticas, la liberación de presos políticos y el fin de la represión gubernamental. La movilización formaba parte del movimiento estudiantil que había comenzado ese verano.
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La tarde de ese día, miles de personas se reunieron en la plaza para escuchar a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga (CNH). El mitin transcurría mientras en la capital se mantenía una fuerte presencia militar y policiaca, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968.
En medio de la concentración comenzaron los disparos. La confusión se extendió por la plaza y sus alrededores, mientras soldados y policías intervenían. Testimonios y documentos históricos han señalado que hubo personas que intentaron escapar de la zona, mientras otras buscaron refugio en edificios cercanos.
El número exacto de víctimas continúa siendo objeto de debate histórico. Las cifras oficiales difundidas en aquel momento fueron cuestionadas posteriormente por investigaciones periodísticas, testimonios y documentos desclasificados. Se ha establecido que hubo muertos, heridos y detenidos, aunque no existe una cifra única aceptada sobre el total de fallecidos.
La represión de Tlatelolco quedó como uno de los episodios más graves de violencia política en la historia contemporánea de México. A más de cinco décadas, el 2 de octubre permanece como una fecha de memoria para las víctimas y sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 y como un referente de las demandas por democracia, libertad de expresión y derechos humanos.