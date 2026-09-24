¿Cuánto ganaban los Farías Laguna en la Semar?

Antes de ser acusado por huachicol fiscal, Manuel Roberto Farías Laguna, fue registrado como comandante de la Decimosegunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, con nivel jerárquico de titular de unidad u homólogo. En su declaración reportó un ingreso anual neto de 1 millón 781,598 pesos por su función pública y cero pesos por actividades empresariales, financieras, profesionales u otros ingresos adicionales.

En el apartado patrimonial, Manuel Roberto Farías Laguna declaró no tener bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles a su nombre. En el rubro financiero registró una cuenta de ahorro en Scotiabank Inverlat.

El entonces mando naval también reportó dos créditos hipotecarios: uno otorgado por Banjercito y otro por el ISSFAM, con un monto original de 1 millón 51,000 pesos, adquirido en diciembre de 2019.



Por su parte, Fernando Farías Laguna, en ese momento fue registrado como subinspector técnico en la Tercera Región Naval en Guaymas, Sonora, con nivel jerárquico de director general adjunto u homólogo, puesto que ocupó desde el 1 de octubre de 2023. Declaró un ingreso anual neto de 1 millón 550,000 pesos, sin ingresos adicionales registrados por otros conceptos.

Fernando reportó cuatro bienes inmuebles. El primero es una casa adquirida a crédito el 1 de febrero de 2015 por 780,000 pesos, con 100 metros cuadrados de terreno y 250 metros cuadrados de construcción. La segunda vivienda fue adquirida de contado el 18 de abril de 2017 por 440,000 pesos, con 100 metros cuadrados de terreno y 325 metros cuadrados de construcción.