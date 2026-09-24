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México

Los Farías Laguna tenían sueldos de 1.5 y 1.7 mdp en la Semar, cuando presuntamente lideraban red de huachicol

Manuel Roberto Farías Laguna reportó ingresos por 1.78 mdp y dos créditos hipotecarios; Fernando declaró 1.55 mdp, cuatro inmuebles y un Jeep. Ambos son señalados por encabezar red de huachicol fiscal.
jue 24 septiembre 2026 01:45 PM
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En la imagen, divida en dos, se ve a los Farías Laguna: a Manuel Roberto portando su uniforme y a Fernando detenido.
Los hermanos Farías Laguna aseguran que son inocentes en el caso de huachicol fiscal. (Fotos: Especiales )

Las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2025 de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina (Semar) señalados por liderar la red de huachicol fiscal , muestran ingresos anuales netos de entre 1.55 y 1.78 millones de pesos, además de propiedades, vehículos, cuentas bancarias y créditos.

Los montos anuales reportados por ambos son superiores al 1.4 mdp de ingreso neto anual que declaró en 2026 el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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¿Cuánto ganaban los Farías Laguna en la Semar?

Antes de ser acusado por huachicol fiscal, Manuel Roberto Farías Laguna, fue registrado como comandante de la Decimosegunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, con nivel jerárquico de titular de unidad u homólogo. En su declaración reportó un ingreso anual neto de 1 millón 781,598 pesos por su función pública y cero pesos por actividades empresariales, financieras, profesionales u otros ingresos adicionales.

En el apartado patrimonial, Manuel Roberto Farías Laguna declaró no tener bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles a su nombre. En el rubro financiero registró una cuenta de ahorro en Scotiabank Inverlat.

El entonces mando naval también reportó dos créditos hipotecarios: uno otorgado por Banjercito y otro por el ISSFAM, con un monto original de 1 millón 51,000 pesos, adquirido en diciembre de 2019.

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Por su parte, Fernando Farías Laguna, en ese momento fue registrado como subinspector técnico en la Tercera Región Naval en Guaymas, Sonora, con nivel jerárquico de director general adjunto u homólogo, puesto que ocupó desde el 1 de octubre de 2023. Declaró un ingreso anual neto de 1 millón 550,000 pesos, sin ingresos adicionales registrados por otros conceptos.

Fernando reportó cuatro bienes inmuebles. El primero es una casa adquirida a crédito el 1 de febrero de 2015 por 780,000 pesos, con 100 metros cuadrados de terreno y 250 metros cuadrados de construcción. La segunda vivienda fue adquirida de contado el 18 de abril de 2017 por 440,000 pesos, con 100 metros cuadrados de terreno y 325 metros cuadrados de construcción.

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Además, declaró dos terrenos adquiridos de contado el 1 de junio de 2015, cada uno por 350,000 pesos. El valor global reportado para las cuatro propiedades asciende a 1 millón 920,000 pesos.

En cuanto a vehículos, Fernando Farías Laguna declaró un automóvil tipo Jeep, adquirido de contado el 15 de diciembre de 2019 a la empresa González R Automotriz. También reportó fondos de inversión en Banco Santander y señaló que no tenía adeudos o pasivos.

¿Qué reportó el actual secretario de Marina?

El ingreso de los hermanos también puede contrastarse con el declarado por el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, cuya declaración patrimonial fue recibida el 14 de mayo de 2026.

El funcionario reportó 1 millón 478,368 pesos de ingreso neto anual, además de 162,084 pesos por actividad financiera. Así, el ingreso declarado por Manuel Roberto fue 303,230 pesos mayor, mientras que el de Fernando fue 71,632 pesos mayor.

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Morales Ángeles declaró además dos casas: una adquirida a crédito en 2011 por 2.8 mdp pesos y otra comprada a crédito en 2022 por 3.3 mdp. También reportó dos vehículos Nissan Kicks, uno modelo 2023 con valor de 498,900 pesos y otro modelo 2021 con valor de 435,900 pesos.

En materia financiera, el actual secretario de Marina registró inversiones y valores en Nacional Financiera, así como un crédito automotriz con un monto original de 112,521 pesos, un crédito hipotecario con el ISSFAM por 1.7 mdp y otro contratado con Banjercito.

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¿Los Farías Laguna lideraban red de huachicol fiscal?

En el caso de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) los ubica dentro de la estructura relacionada con el contrabando de hidrocarburos.

La Fiscalía ha descrito este esquema como una operación que utilizaba distintas empresas, importadores, operadores logísticos y agentes aduanales para introducir combustible al país mediante mecanismos que permitían evadir impuestos y posteriormente comercializarlo.

Los hermanos Farías Laguna han rechazado las acusaciones y han sostenido su inocencia. Como parte de su defensa del caso , también han planteado que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien es tío político de los hermanos, sea llamado a declarar sobre los hechos y sobre el conocimiento que habría tenido de la situación.

La FGR sostiene que el caso se desprendió de una investigación iniciada tras la denuncia de Ojeda y que posteriormente permitió identificar una estructura dedicada al contrabando de combustible.

La Fiscalía informó que una de las acciones derivadas de estas indagatorias fue el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

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