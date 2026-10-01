UIF detecta cuenta de Jorge Amílcar Olán en Suiza con 1,400 mdp, revela investigación

¿Dónde vivía Jorge Amílcar Olán en Suiza?

La indagatoria, según el reporte de Latinus, apunta a que Olán continúa administrando recursos relacionados con negocios de de venta de medicamentos, suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería de Dos Bocas y el Ejército. La información señala que la cuenta fue localizada en el banco suizo UBS.

La investigación de Mario Gutiérrez Vega destaca que en septiembre de 2025, Amílcar Olán y su familia dejaron Villahermosa, Tabasco, para establecerse en el Cantón del Tesino , una región suiza fronteriza con Italia. Para obtener un permiso de larga duración en el país europeo, Olán habría declarado ingresos anuales por 17 millones de pesos, de acuerdo con los datos atribuidos por Latinus a la investigación de la UI.

La familia de Amílcar rentó una residencia con alberca en Lugano por 10,000 francos suizos mensuales, alrededor de 200,000 pesos, lo que representaría una renta anual cercana a 2.5 millones de pesos. La vivienda se encontraba, según el reporte, cerca de la escuela donde fueron inscritos los hijos del empresario. La semana pasada, Televisión Azteca encontró a Amílcar en su domicilio y le solicitó una entrevista, pero se negó. Después dejó el domicilio junto a su familia.

La UIF también habría identificado transferencias internacionales destinadas a la escuela TASIS, considerada una de las instituciones educativas privadas de alto costo en Suiza. De acuerdo con Latinus, los pagos relacionados con la educación de los hijos de Olán ascendieron a aproximadamente 1.5 millones de pesos.

Entre los movimientos financieros mencionados en la investigación aparecen operaciones realizadas por Gina Olán Aparicio, hermana del empresario, quien habría efectuado transferencias hacia TASIS y a una persona identificada como Giuseppe N, la persona que rentó su casa en Suiza. También existen, según el reporte, registros de envíos realizados por Luis Alberto Olán, hermano de Amílcar.

Latinus señala además que Luis Alberto Olán habría sido identificado como enlace con un presunto integrante del Cártel Jalisco relacionado con el contrabando de hidrocarburos. Este señalamiento forma parte de la información difundida sobre la indagatoria y corresponde a una acusación que deberá ser acreditada por las autoridades competentes.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó recientemente que no tenía indagatorias abiertas en contra de Amílcar Olán. Sin embargo, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si había algún indicio, se tenía que abrir una carpeta como en todos los casos.