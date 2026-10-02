Amigo cercano de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador , conocidos como "Andy" y "Bobby", el empresario está vinculado con diversas empresas que ganaron contratos públicos para insumos médicos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

Las empresas de Amílcar Olán Aparicio

De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Romedic es una de las compañías asociadas a Olán Aparicio. Entre 2020 y 2022, la empresa ganó contratos con los gobiernos estatales de Quintana Roo y Tabasco para proveerles materiales médicos.



Aunque era una empresa recién creada y había sido señalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como distribuidor irregular de medicamentos, consiguió los contratos por un monto conjunto de 490 millones de pesos, según el trabajo de MCCI.

Olán Aparicio fue, además, uno de los proveedores de balasto para la construcción del Tren Maya y del Tren Interoceánico, proyecto que López Obrador encargó supervisar de manera honoraria a su hijo "Bobby".

Según audios revelados por MCCI, Olán Aparicio habría sobornado a laboratorios para que aprobaran la calidad del balasto, es decir, la grava o piedra triturada que da soporte a las vías férreas y carreteras.