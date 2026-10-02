Según Reforma, esta compañía fue creada en agosto de 2024 ante un notario de Villahermosa, Tabasco y, hasta diciembre del mismo año, su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como el operador de confianza y prestanombres de Olán Aparicio.
En una conferencia de prensa matutina reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las Secretarías de Hacienda y Anticorrupción ya tienen información para investigar a la empresa Portacelis Gas and Oil.
MCCI reveló que De la Cruz Murillo también aparece como comisario en Romedic y también está registrado como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicinas al IMSS.
Además de como titular del órgano de Vigilancia de la constructora Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, de la que Olán Aparicio posee el 90% de las acciones.
Otra investigación de MCCI encontró que el amigo de "Andy" también hizo negocios millonarios con los terrenos que rodean a la refinería de Dos Bocas, construida en Tabasco por el expresidente López Obrador.
Empresas en Estados Unidos
La organización también reveló recientemente que Olán Aparicio extendió su red empresarial a Estados Unidos.
Tras revisar registros mercantiles de la Secretaría de Estado de Texas, MCCI confirmó que el pasado 25 de junio de 2026 Amílcar Olán constituyó la compañía Stone Basaltico LLC.
Ese mismo día, el empresario de Tabasco Andrés Quintero Martínez de Escobar y Silvia Gabriela Cárdenas Arias registraron la empresa Quincar LLC. Ella sería una administradora de Olán Aparicio en la venta irregular de balasto, según otros audios difundidos por Latinus.
Con esas dos compañías, los empresarios crearon el 2 de julio de 2026 una tercera sociedad llamada Basalt Group LL.