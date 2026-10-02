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México

“El Capitán Sol”, una pieza clave en la red huachicol en la Marina, es detenido en Jalisco

Miguel Ángel "N" es señalado del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos. Fue detenido la noche del 1 de octubre.
vie 02 octubre 2026 08:37 AM
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En la imagen, Miguel Ángel "N", "El Capitán Sol", junto a marinos tras su detención.
El "Capitán Sol" fue detenido la noche del 1 de octubre en Zapopan, Jalisco. (Foto: Gabinete de seguridad.)

Miguel Ángel Solano Ruiz, "El Capitán Sol", quien es considerado una pieza clave en la red de huachicol que involucra a la Marina, fue detenido en Zapopán, Jalisco.

La Secretaría de Marina informó de la detención del capitán, quien era buscado por su presunta responsabilidad con el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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“Como resultado del trabajo de investigación e inteligencia, el análisis de información técnica y la coordinación interinstitucional, en coordinación con @FGRMexico y@SSPCMexico Se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien tenía una orden de arresto por su probable participación en el crimen organizado con el objetivo de cometer delitos relacionados con hidrocarburos. Continuaremos informando sobre los resultados de estas acciones”, informó.


En un comunicado conjunto entre la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que la detención se realizó la noche de este 1 de octubre.

"Personal naval, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, donde fue localizado Miguel Ángel 'N'", detallaron.


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Tras su detención, “El Capitán Sol” fue trasladado a la Ciudad de México y será llevado al centro de reclusión del Alitplano

“Al momento de su detención le fueron leídos sus derechos y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Asimismo, ya fue trasladado a la Ciudad de México y será concentrado al Altiplano para seguir su proceso judicial”, informaron la FGR, la SSP y la Marina.

¿Quién es el “El Capitán Sol”?

Miguel Ángel “N” es una de las piezas claves en la red de huachicol que operó en la Secretaría de Marina y que fue revelada en septiembre de 2025.

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De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el capitán era el operador más importante en la red criminal que era encabezada por Roberto y Fernando Farías Laguna , sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda, conocida como “Los Primos”.

"Las investigaciones lo ubican como un presunto enlace en la coordinación de embarcaciones, permisos y documentación aduanera relacionados con operaciones de introducción irregular de combustibles", de acuerdo con la FGR.

En septiembre pasado, la fiscal Ernestina Godoy, explicó que los hermanos Farías no operaban solos, pues tenían una compleja red criminal a su cargo.

"Detrás de la operación ilegal de ese buque (de Tampico) no había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal, en la que Manuel Roberto 'N' y Fernando 'N' destacaban, para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal", indicó.

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La red operaba así: buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal. En México, servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar.

"Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal, en el que presuntamente participaron Manuel Roberto "N", Fernando "N" y sus cómplices", detalló Godoy.

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Secretaría de la Defensa Nacional huachicoleo Jalisco

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