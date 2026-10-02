“El Capitán Sol”, una pieza clave en la red huachicol en la Marina, es detenido en Jalisco

“Como resultado del trabajo de investigación e inteligencia, el análisis de información técnica y la coordinación interinstitucional, en coordinación con @FGRMexico y@SSPCMexico Se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien tenía una orden de arresto por su probable participación en el crimen organizado con el objetivo de cometer delitos relacionados con hidrocarburos. Continuaremos informando sobre los resultados de estas acciones”, informó.

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026



En un comunicado conjunto entre la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que la detención se realizó la noche de este 1 de octubre.

"Personal naval, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, donde fue localizado Miguel Ángel 'N'", detallaron.







Tras su detención, “El Capitán Sol” fue trasladado a la Ciudad de México y será llevado al centro de reclusión del Alitplano

“Al momento de su detención le fueron leídos sus derechos y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Asimismo, ya fue trasladado a la Ciudad de México y será concentrado al Altiplano para seguir su proceso judicial”, informaron la FGR, la SSP y la Marina.

¿Quién es el “El Capitán Sol”?

Miguel Ángel “N” es una de las piezas claves en la red de huachicol que operó en la Secretaría de Marina y que fue revelada en septiembre de 2025.

