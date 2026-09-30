El retiro de la ficha ocurre mientras las órdenes de aprehensión en contra de Gómez-Mont y Álvarez Puga continúan vigentes en México.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha informado cuál fue la razón concreta por la que Interpol tomó la decisión y ese es el primer punto que las autoridades pretenden aclarar.

Sheinbaum adelantó que se preguntará al organismo internacional por los motivos y adelantó que México apelará para intentar recuperar la ficha roja.

La presidenta también cuestionó la medida al hablar de las acusaciones que existen en contra de la pareja.

Durante la conferencia, dijo que existen pruebas relacionadas con un esquema en el que se habrían utilizado facturas falsas para que empresarios evitaran pagar impuestos.





Las órdenes de aprehensión siguen en México

Aunque la ficha roja fue retirada, la situación judicial de Gómez-Mont y Álvarez Puga en México no desapareció. Ambos tienen órdenes de aprehensión, de acuerdo con la mandataria federal.

Las acusaciones mencionadas en el caso incluyen delincuencia organizada y lavado de dinero; además, en el caso de Álvarez Puga se señalan operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Por ello, el gobierno mexicano pretende que las órdenes existentes puedan ser atendidas incluso si la pareja se encuentra fuera del país.

¿Quién es Inés Gómez-Mont?

Inés Gómez-Mont Arena es una exconductora de televisión, modelo y periodista mexicana que alcanzó popularidad en programas de entretenimiento de TV Azteca. Entre los espacios en los que participó se encuentran Ventaneando, Los 25+ y Venga la Alegría.