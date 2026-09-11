Hacer como que se hace, para que no cambie nada

La participación de los partidos políticos en estos procesos de verificación es absolutamente voluntaria. Pueden decidir libremente someter o no a sus candidaturas o aspirantes a candidaturas a este procedimiento. Pero abstenerse de someter a sus candidaturas a la verificación no generaría consecuencia jurídica alguna. Es decir, no afectaría sus posibilidades de postular a quien quiera, ni de gozar de todas las prerrogativas que le confiere la ley, ni de participar plenamente en el proceso electoral. Incluso los propios lineamientos para la operación de la comisión establecen que negarse a participar no puede interpretarse como un indicio de riesgo razonable ni generar una presunción en contra de alguna persona postulada.

De este modo, la Comisión recientemente instalada y que consumirá recursos institucionales del INE podría detectar un riesgo, pero no puede impedir que la candidatura en cuestión continúe con su proceso de postulación. Puede recibir información de autoridades de seguridad, pero no puede convertirla en una decisión con efectos en el proceso electoral en curso; puede poner datos en manos de los partidos, pero no puede obligarlo a actuar de una manera o otra.

El problema no termina ahí. Para preservar la confidencialidad de la información, los propios integrantes de la Comisión no tendrán acceso al resultado individual de las evaluaciones ni a los datos que permitan identificar a las personas sometidas al procedimiento de verificación que ellos mismos echen a andar. Las consejerías podrán conocer información operativa y estadística, pero no el contenido de las comunicaciones reservadas ni los resultados individuales.

Si el objetivo era evitar la infiltración del crimen organizado en la política, el indicador de éxito no debería ser el número de verificaciones realizadas o el número de autoridades consultadas, sino la capacidad efectiva del procedimiento para detectar riesgos y actuar frente a ellos. Cualquier cosa menor es simulación pura, por no decir un desperdicio de recursos institucionales en un proceso electoral en el que de por sí ya escasean. Mientras tanto, el riesgo de la participación del crimen organizado en el proceso electoral permanece y no parece haber una voluntad real para mitigarlo.

*Georgina de la Fuente es internacionalista, maestra en Análisis Político y Medios de Información y especialista en gobernabilidad democrática. Entre 2016 y 2021 fue asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y desde 2022 lidera la agenda de asuntos legislativos para el Tec de Monterrey. Es consultora en asuntos públicos, democracia, igualdad de género e inclusión para diversas instituciones y organismos internacionales y socia de la consultora Strategia Electoral desde 2024. Síguela en X como @ginadelafuente

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Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.