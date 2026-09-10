El acto contó con la participación de Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral, así como de los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. En contraste, los magistrados Reyes Rodríguez y Claudia Valle no acudieron a la ceremonia.
La representación de los partidos políticos también estuvo presente durante el inicio formal del proceso electoral. Entre los dirigentes que asistieron se encontraban Ariadna Montiel, presidenta de Morena; Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Hugo Érick Flores, dirigente del partido Paz.
Además de los líderes partidistas, al evento acudieron representantes y delegaciones de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT), Somos y el Partido Acción Nacional (PAN).
Fechas clave de las elecciones 2027
El calendario electoral contempla una serie de etapas que llevarán desde la instalación de la estructura del INE hasta la jornada de votación:
10 de septiembre de 2026: inicio formal del proceso, observación electoral y registro de visitantes extranjeros.
30 de septiembre de 2026: instalación de los 32 Consejos Locales.
30 de noviembre de 2026: instalación de los 300 Consejos Distritales.
4 de enero al 12 de febrero de 2027: periodo de precampañas.
5 de febrero de 2027: primera insaculación de la ciudadanía para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
12 de febrero de 2027: conclusión del periodo de apoyo ciudadano para candidaturas independientes.
22 de marzo al 3 de abril de 2027: registro de candidaturas.
4 de abril al 2 de junio de 2027: campañas electorales.
8 de abril de 2027: segunda insaculación de la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla.
3 al 5 de junio de 2027: periodo de reflexión.
6 de junio de 2027: Jornada Electoral.
9 al 11 de junio de 2027: cómputos distritales.
13 de junio de 2027: cómputo de circunscripción plurinominal.
1 al 23 de agosto de 2027: asignación de diputaciones de representación proporcional.
¿Qué se elige el 6 de junio de 2027?
La jornada del 6 de junio de 2027 no estará limitada a la renovación de las 500 diputaciones federales. El INE también coordinará con los 32 Organismos Públicos Locales los procesos electorales estatales, que en conjunto contemplan la renovación de 19,609 cargos de elección popular en 31 entidades.
Entre ellos se encuentran 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y 18,057 cargos en ayuntamientos, además de 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.
Las gubernaturas que estarán en disputa son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.