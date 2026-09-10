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México

Elecciones 2027 arrancan: el INE inicia el camino rumbo a las urnas

El proceso electoral rumbo a 2027 arranca este jueves: estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19,000 cargos locales.
jue 10 septiembre 2026 09:27 AM
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Funcionario de casilla aplica tinta electoral en el pulgar de un votante
Imagen ilustrativa. Un funcionario de casilla aplica tinta electoral en el pulgar de un votante, esto en la casilla especial instalada a un costado de Hospital 20 de Noviembre, alcaldía Benito Juárez. (Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez)

Este jueves 10 de septiembre comienza formalmente el proceso electoral que llevará a México a las urnas el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y se elegirán más de 19,000 cargos locales.

El INE inicia así una operación de más de 500 actividades que deberá resolver, durante los próximos meses, la organización territorial, el registro de candidaturas, la capacitación de ciudadanos y la instalación de las casillas.

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El INE está listo para las elecciones de 2027, afirma Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que el organismo está listo para enfrentar los retos de la elección de 2027 y advirtió que “nadie tiene asegurado el resultado”.

Por ello, llamó a las autoridades, partidos políticos y ciudadanía a actuar con responsabilidad para garantizar que sean las elecciones las que determinen el destino político del país.

Taddei encabezó la ceremonia de izamiento de bandera e interpretación del Himno Nacional, acompañada por el nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Roberto Carlos Félix López; el pleno de las consejerías; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; representantes de ambas cámaras del Congreso, así como algunos magistrados electorales.

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“El poder está sujeto al tiempo, a las reglas y, finalmente, al juicio de la ciudadanía. Que nadie tiene asegurado de antemano el resultado. Que ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones y que, llegado el momento, la decisión corresponde a las mexicanas y los mexicanos”, afirmó.

Taddei llamó a los actores involucrados a asumir su responsabilidad ante el proceso que comienza: “Este proceso electoral, que hoy inicia, debe convocarnos a todas y a todos a estar a la altura de nuestra responsabilidad: autoridades electorales, poderes públicos, instituciones de procuración y administración de justicia, gobiernos, partidos políticos, candidaturas y ciudadanía”, dijo.

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Taddei aseguró que la elección arranca con piso parejo, pues no se busca favorecer a ninguna fuerza política. “No hay un solo acuerdo que esté hecho a la medida de una fuerza política, dos, tres o cuatro, no. Son los mismos acuerdos que aplican a todos”.

Al explicar qué significa para ella el piso parejo, expuso que se trata de que no existen acuerdos con dedicatoria: “(Las reglas) aplican para todos, eso es piso parejo”.

¿Quiénes acudieron a la ceremonia del INE?

El arranque del proceso electoral federal 2027 en el INE reunió a funcionarios del gobierno federal, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y dirigentes de distintas fuerzas políticas.

Entre las figuras que acudieron al acto destacó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien asistió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El acto contó con la participación de Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral, así como de los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. En contraste, los magistrados Reyes Rodríguez y Claudia Valle no acudieron a la ceremonia.

La representación de los partidos políticos también estuvo presente durante el inicio formal del proceso electoral. Entre los dirigentes que asistieron se encontraban Ariadna Montiel, presidenta de Morena; Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Hugo Érick Flores, dirigente del partido Paz.

Además de los líderes partidistas, al evento acudieron representantes y delegaciones de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT), Somos y el Partido Acción Nacional (PAN).

Fechas clave de las elecciones 2027

El calendario electoral contempla una serie de etapas que llevarán desde la instalación de la estructura del INE hasta la jornada de votación:

10 de septiembre de 2026: inicio formal del proceso, observación electoral y registro de visitantes extranjeros.

30 de septiembre de 2026: instalación de los 32 Consejos Locales.

30 de noviembre de 2026: instalación de los 300 Consejos Distritales.

4 de enero al 12 de febrero de 2027: periodo de precampañas.

5 de febrero de 2027: primera insaculación de la ciudadanía para integrar las Mesas Directivas de Casilla.

12 de febrero de 2027: conclusión del periodo de apoyo ciudadano para candidaturas independientes.

22 de marzo al 3 de abril de 2027: registro de candidaturas.

4 de abril al 2 de junio de 2027: campañas electorales.

8 de abril de 2027: segunda insaculación de la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla.

3 al 5 de junio de 2027: periodo de reflexión.

6 de junio de 2027: Jornada Electoral.

9 al 11 de junio de 2027: cómputos distritales.

13 de junio de 2027: cómputo de circunscripción plurinominal.

1 al 23 de agosto de 2027: asignación de diputaciones de representación proporcional.

¿Qué se elige el 6 de junio de 2027?

La jornada del 6 de junio de 2027 no estará limitada a la renovación de las 500 diputaciones federales. El INE también coordinará con los 32 Organismos Públicos Locales los procesos electorales estatales, que en conjunto contemplan la renovación de 19,609 cargos de elección popular en 31 entidades.

Entre ellos se encuentran 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y 18,057 cargos en ayuntamientos, además de 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

Las gubernaturas que estarán en disputa son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

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INE Elecciones México 2027

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