El INE está listo para las elecciones de 2027, afirma Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que el organismo está listo para enfrentar los retos de la elección de 2027 y advirtió que “nadie tiene asegurado el resultado”.

Por ello, llamó a las autoridades, partidos políticos y ciudadanía a actuar con responsabilidad para garantizar que sean las elecciones las que determinen el destino político del país.

Taddei encabezó la ceremonia de izamiento de bandera e interpretación del Himno Nacional, acompañada por el nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Roberto Carlos Félix López; el pleno de las consejerías; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; representantes de ambas cámaras del Congreso, así como algunos magistrados electorales.



“El poder está sujeto al tiempo, a las reglas y, finalmente, al juicio de la ciudadanía. Que nadie tiene asegurado de antemano el resultado. Que ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones y que, llegado el momento, la decisión corresponde a las mexicanas y los mexicanos”, afirmó.

Taddei llamó a los actores involucrados a asumir su responsabilidad ante el proceso que comienza: “Este proceso electoral, que hoy inicia, debe convocarnos a todas y a todos a estar a la altura de nuestra responsabilidad: autoridades electorales, poderes públicos, instituciones de procuración y administración de justicia, gobiernos, partidos políticos, candidaturas y ciudadanía”, dijo.