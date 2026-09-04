Oposición alerta por señales de inequidad rumbo a las elecciones 2027

¿Por qué oposición dice que habrá elecciones a favor de Morena?
Sin embargo tanto el partido Somos como Movimiento Ciudadano (MC) alertaron la disparidad que ya hay en el proceso, no sólo por el cambio a la identidad gráfica del primero, sino por el proselitismo anticipado de Morena, asunto en el que el INE, acusaron, mantiene su renuencia a regular.
“La inequidad real en el sistema electoral actual se manifiesta en la falta de regulación expresa para frenar las campañas adelantadas de los aspirantes del partido oficialista, especialmente para las gubernaturas, donde se ha promovido abiertamente el voto sin que las autoridades electorales pongan un alto”, acusó Baños.
Además advirtió que la inequidad se alimenta de la constante aprobación de reformas y modificaciones legales sobre la marcha, como la propuesta para restringir la doble nacionalidad para cargos públicos.
El diputado Juan Ignacio Zavala, representante de MC, se sumó a los señalamientos y acusó una intromisión excesiva de las autoridades electorales en su identidad gráfica.
En cambio, la energía de la autoridad electoral debería enfocarse en equilibrar el principio de igualdad y de equidad en los procesos electorales frente a las campañas anticipadas de múltiples partidos, en lugar de desgastarse en tecnicismos de diseño de una nueva organización, sostuvo.
Movimiento Ciudadano formalizó el pasado fin de semana una queja ante el INE contra Morena, al que acusó de "fraude a la ley" al designar "coordinadores estatales en defensa de la transformación" que en realidad son precandidatos a gobernadores.
De acuerdo con MC, estos nombramientos funcionan como un mecanismo encubierto para promocionar perfiles y seleccionar futuros candidatos fuera de los tiempos legales, ya que esos procesos internos deben realizarse dentro del proceso electoral y este apenas iniciará el 10 de septiembre.
Además acusó a Morena de usar recursos partidistas destinados a gasto ordinario para financiar esta estructura que ya despliega en todo el país.