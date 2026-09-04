Oposición alerta por señales de inequidad rumbo a las elecciones 2027

¿Por qué le cambiaron el nombre a Somos México?

El nuevo partido político fue obligado por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), tras un proceso de impugnaciones y rechazos, a adoptar un nombre y emblema “minimalistas”.

Su logo quedó solamente con la palabra “Somos” en letras rosa y con fondo blanco.



Por orden de las autoridades electorales el nuevo partido Somos tuvo que modificar su identidad gráfica, ahora arrancará su posicionamiento con emblema solo con la palabra Somos en rosa con fondo blanco.



Con ello, “nos vamos a lanzar ya en nuestras campañas de posicionamiento rumbo a las campañas”, sostuvo el representante del partido ante el INE, Marco Antonio Baños.

Ahora toca emprender una fuerte actividad de organización “para presentar candidatos en por lo menos 200 distritos federales y en al menos la mitad de los distritos locales en los estados y de los ayuntamientos”, dijo.

Originalmente ese partido se llamaba Somos México, pero se ordenó que sólo se llame “Somos” y modificar colores y elementos gráficos para evitar confusiones con un partido local que se identifica con el rosa, y por considerar que al incluir el nombre del país había una "apropiación semántica de la identidad nacional", lo que podría beneficiarle.

Para acatar ese mandamiento el partido recortó su nombre, propuso colocar solo “Somos” sobre una silueta de la República Mexicana, pero este jueves 3 de septiembre el INE lo quitó y resolvió el emblema minimalista.

Por ese retraso en las definiciones, aunque desde 2025 le fue autorizado nombre y logo siendo organización aspirante a registro Personas Sumando en 2025, A.C., la dirigencia partidista acusó sesgos.

“Desde hace 20 meses tenían el emblema y nombre propuestos, pero fue hasta hace dos meses que lo rechazaron”, explicó Baños.