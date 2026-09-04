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México

Oposición alerta por señales de inequidad rumbo a las elecciones 2027

Partidos de oposición destacan que Morena ya inició el proceso electoral de 2027... a pesar de que aún no son los tiempos establecidos.
vie 04 septiembre 2026 06:14 PM
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En la imagen el escenario en el que Morena, tras meses de posicionamiento de sus perfiles, definió en agosto sus coordinadores estatales, virtuales candidatos en 2027, sin que haya iniciado el proceso, lo que ocurri+a el 10 de septiembre.
Morena inició desde marzo posicionamiento de sus liderazgos y en agosto definió coordinadores estatales, virtuales candidatos en 2027 sin que haya iniciado el proceso.
 (Foto: Morena)

A seis días de que inicie el proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó al partido Somos la nueva identidad gráfica con la que podrá ir a las campañas federales a posicionar sus abanderados y defender su registro como partido nacional.

Esa fuerza acusó que tendrá que enfrentar con retraso y en inequidad, proselitismo adelantado de la mayoría de los partidos, gastos, spots y propaganda que ya despliegan en el país sin que el INE ponga freno.

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¿Por qué le cambiaron el nombre a Somos México?

El nuevo partido político fue obligado por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), tras un proceso de impugnaciones y rechazos, a adoptar un nombre y emblema “minimalistas”.

Su logo quedó solamente con la palabra “Somos” en letras rosa y con fondo blanco.

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El nuevo partido Somos tuvo que modificar su identidad gráfica. Primero aparecía Somos MX en color rosa, luego la misma palabra sobre un mapa de México, al final quedó solo la palabra Somos en rosa con fondo blanco.
Por orden de las autoridades electorales el nuevo partido Somos tuvo que modificar su identidad gráfica, ahora arrancará su posicionamiento con emblema solo con la palabra Somos en rosa con fondo blanco.


Con ello, “nos vamos a lanzar ya en nuestras campañas de posicionamiento rumbo a las campañas”, sostuvo el representante del partido ante el INE, Marco Antonio Baños.

Ahora toca emprender una fuerte actividad de organización “para presentar candidatos en por lo menos 200 distritos federales y en al menos la mitad de los distritos locales en los estados y de los ayuntamientos”, dijo.

Originalmente ese partido se llamaba Somos México, pero se ordenó que sólo se llame “Somos” y modificar colores y elementos gráficos para evitar confusiones con un partido local que se identifica con el rosa, y por considerar que al incluir el nombre del país había una "apropiación semántica de la identidad nacional", lo que podría beneficiarle.

Para acatar ese mandamiento el partido recortó su nombre, propuso colocar solo “Somos” sobre una silueta de la República Mexicana, pero este jueves 3 de septiembre el INE lo quitó y resolvió el emblema minimalista.

Por ese retraso en las definiciones, aunque desde 2025 le fue autorizado nombre y logo siendo organización aspirante a registro Personas Sumando en 2025, A.C., la dirigencia partidista acusó sesgos.

“Desde hace 20 meses tenían el emblema y nombre propuestos, pero fue hasta hace dos meses que lo rechazaron”, explicó Baños.

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Ahora deberá posicionar su nuevo nombre y emblema a menos de una semana del inicio del Proceso Electoral Federal 2027 ante partidos con una “marca”, colores y emblema con 97 años como el Revolucionario Institucional (PRI), 87 años Acción Nacional (PAN) o el más joven, Morena, que cumplió 15 años.

Juntos esos tres partidos recibieron este 2026 una bolsa de más de 4,000 millones de pesos y gozan de millones de spots en radio y televisión para promoverse.

Para Baños otras muestras de inequidad son que la presidenta Claudia Sheinbaum ha usado la tribuna de sus conferencias mañaneras para lanzarse contra Somos.

Así ocurrió en su conferencia matutina del 1 de julio pasado, y también en el 27 agosto, en que presentó en pantalla la sentencia del TEPJF que le ordenó al partido modificar su nombre y colores, y defendió la visión de los magistrados y en contra del partido rosa.

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Sin embargo tanto el partido Somos como Movimiento Ciudadano (MC) alertaron la disparidad que ya hay en el proceso, no sólo por el cambio a la identidad gráfica del primero, sino por el proselitismo anticipado de Morena, asunto en el que el INE, acusaron, mantiene su renuencia a regular.

“La inequidad real en el sistema electoral actual se manifiesta en la falta de regulación expresa para frenar las campañas adelantadas de los aspirantes del partido oficialista, especialmente para las gubernaturas, donde se ha promovido abiertamente el voto sin que las autoridades electorales pongan un alto”, acusó Baños.

Además advirtió que la inequidad se alimenta de la constante aprobación de reformas y modificaciones legales sobre la marcha, como la propuesta para restringir la doble nacionalidad para cargos públicos.

El diputado Juan Ignacio Zavala, representante de MC, se sumó a los señalamientos y acusó una intromisión excesiva de las autoridades electorales en su identidad gráfica.

En cambio, la energía de la autoridad electoral debería enfocarse en equilibrar el principio de igualdad y de equidad en los procesos electorales frente a las campañas anticipadas de múltiples partidos, en lugar de desgastarse en tecnicismos de diseño de una nueva organización, sostuvo.

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Movimiento Ciudadano formalizó el pasado fin de semana una queja ante el INE contra Morena, al que acusó de "fraude a la ley" al designar "coordinadores estatales en defensa de la transformación" que en realidad son precandidatos a gobernadores.

De acuerdo con MC, estos nombramientos funcionan como un mecanismo encubierto para promocionar perfiles y seleccionar futuros candidatos fuera de los tiempos legales, ya que esos procesos internos deben realizarse dentro del proceso electoral y este apenas iniciará el 10 de septiembre.

Además acusó a Morena de usar recursos partidistas destinados a gasto ordinario para financiar esta estructura que ya despliega en todo el país.

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Elecciones México 2027 INE TEPJF Emilio Álvarez Icaza

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