Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Verónica Díaz representará al monrealismo en Zacatecas en la elección 2027

Cercana al gobernador David Monreal, Verónica Díaz es la elegida de Morena para retener la gubernatura de Zacatecas en 2027... en los próximos meses se definirá si enfrenta a otro Monreal para llegar al cargo.
mar 15 septiembre 2026 08:44 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen, la senadora con licencia Verónica Díaz Robles, coordinadora de la defensa de la 4T en Zacatecas y virtual candidata en 2027.
Verónica Díaz Robles, coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía del país en Zacatecas y virtual candidata en 2027. (Foto: Morena)

La senadora con licencia Verónica Díaz Robles, cercana al Grupo Monreal, es la virtual candidata de Morena al gobierno de Zacatecas. Por lo pronto fue designada como coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía del partido.

Díaz es parte del grupo político del monrealismo y cuenta con su respaldo, y aunque no lleva el apellido, sí fue parte de esa familia, pues estuvo casada con Luis Enrique Monreal, hermano del actual gobernador David Monreal.

Publicidad

Debido a esa identificación con ese grupo político, en su designación se escucharon gritos con la consigna “¡fuera el monrealismo!”.

¿Quién es Verónica Díaz?

Díaz Robles es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo, de donde es originaria.

Te podría interesar:

saul monreal.jpg
México

Partidos cierran la puerta a Monreal para la candidatura en Zacatecas


La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que la ahora “coordinadora” inició su actividad política a los 17 años.

A los 28 años ya era parte del equipo de David Monreal, hoy gobernador, pues de 2008 a 2010, siendo éste presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, ella fue gestora en el ayuntamiento.

Como el grupo Monreal, ella también perteneció al Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido desde el que acompañó el movimiento que se gestó de 2004 a 2005 en contra del desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora milita en Morena y cuando este triunfó en la presidencia, en 2018, ella ganó una curul como diputada local en el Congreso de Zacatecas.

Sin embargo dejó ese cargo de elección, pues fue designada titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado, de 2019 a 2023, es decir, parte del sexenio del exgobernador priista Alejandro Tello y el arranque del gobierno de David Monreal en el estado.

De 2010 a 2018, durante la 62 y 63 Legislaturas, fue subdirectora de Difusión en la Cámara de Senadores.

En las elecciones de 2024, en las que resultó electa la presidenta Claudia Sheinbaum, Verónica Díaz Robles ganó el escaño como senadora.

Publicidad

En esa elección también ganó un espacio, junto con ella, Saúl Monreal (hermano del gobernador), en primera y segunda fórmulas de mayoría. Este aun es considerado su oponente en las elecciones de 2027, aunque no lo apoye Morena, pues el Partido del Trabajo podría respaldarlo.

Díaz es senadora con licencia. Dejó el escaño de manera indefinida el 23 de junio pasado para poder realizar recorridos y posicionarse en la encuesta que, según Morena, definió a quien encabezaría las coordinaciones estatales en los 17 estados que tendrán renovación de gubernatura en 2027.

Ya como senadora desde 2024 ha presentado una veintena de iniciativas.

Ninguna se ha dictaminado ni aprobado. Entre ellas figura una para inscribir en letras de oro en el Patio del Federalismo del Senado de República la leyenda "Marcha de Zacatecas, nuestro segundo himno la nacional" o bien otra para establecer en la ley el derecho a la inclusión digital a adultos mayores o el derecho a atención de salud mental a estudiantes de secundaria.

Publicidad

Tags

Elecciones México 2027 Zacatecas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad