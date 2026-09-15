Verónica Díaz representará al monrealismo en Zacatecas en la elección 2027

Debido a esa identificación con ese grupo político, en su designación se escucharon gritos con la consigna “¡fuera el monrealismo!”.

¿Quién es Verónica Díaz?

Díaz Robles es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo, de donde es originaria.



La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que la ahora “coordinadora” inició su actividad política a los 17 años.

A los 28 años ya era parte del equipo de David Monreal, hoy gobernador, pues de 2008 a 2010, siendo éste presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, ella fue gestora en el ayuntamiento.

Como el grupo Monreal, ella también perteneció al Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido desde el que acompañó el movimiento que se gestó de 2004 a 2005 en contra del desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora milita en Morena y cuando este triunfó en la presidencia, en 2018, ella ganó una curul como diputada local en el Congreso de Zacatecas.

Sin embargo dejó ese cargo de elección, pues fue designada titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado, de 2019 a 2023, es decir, parte del sexenio del exgobernador priista Alejandro Tello y el arranque del gobierno de David Monreal en el estado.

De 2010 a 2018, durante la 62 y 63 Legislaturas, fue subdirectora de Difusión en la Cámara de Senadores.

En las elecciones de 2024, en las que resultó electa la presidenta Claudia Sheinbaum, Verónica Díaz Robles ganó el escaño como senadora.