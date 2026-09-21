El caso recayó en manos del gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum, quien debe informar los detalles de la investigación del que podría ser el decomiso más grande en lo que va de la administración actual, que ya superó las incautaciones de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Del decomiso a la duda

La institución a cargo de Ernestina Godoy informó que se habían asegurdado 33 millones 504,067 litros de gasolina Regular, 7 millones 266, 813 litros de gasolina Premium y 18 millones 265,989 litros de Diésel, de los que no acreditarse la propiedad y trazabilidad, se buscaría acreditar delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Después, en Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, prometían detenciones y revelaban que había una línea de investigación distinta a los otros golpes atestados al huachicol en Altamira, Tamaulipas, y Ramos Arizpe, Coahuila meses atrás.

Sin embargo, la compañía operada por Grupo Simsa, de la familia Issa Tafich, emitió un comunicado en el que aseguró no había huachicol ni ninguna irregularidad en la planta.

“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Cabe señalar que dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del estado de Guanajuato y municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, informó.

La FGR informó que no se ha presentado documentación de la licitud del combustible. (Foto: FGR.)



La Fiscalía General de la República señaló que hasta ahora la empresa no ha mostrado documentación que acredite la licitud del origen del combustible.

“Se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”, informó en un comunicado.