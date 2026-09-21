La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se quitaría por un momento la “investidura presidencial” para hablar sobre el proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y defender el método de encuestas utilizado por el partido.
Sheinbaum defiende encuestas de Morena y descarta “dedazo” en elección de coordinadores rumbo a 2027
“Voy a quitarme un poco la investidura presidencial, pero creo que vale la pena platicarlo”, dijo la presidenta durante la conferencia mañanera de este lunes, luego de ser cuestionada sobre las críticas dentro de Morena por la falta de publicación de las encuestas y por la trayectoria política de algunos de los perfiles seleccionados como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y quienes se perfilan para contender por las gubernaturas en las elecciones de 2027.
Sheinbaum sostuvo así que el método de encuestas fue adoptado por Morena justamente para evitar que la definición de candidaturas dependiera de una decisión directa de la dirigencia.
La presidenta explicó que este mecanismo surgió después de su experiencia en el PRD, partido en el que, dijo, las elecciones internas terminaron por “pervertirse”.
Por ello dijo, Morena optó por utilizar encuestas para conocer las preferencias de los ciudadanos. Sheinbaum detalló que las mediciones no consisten únicamente en preguntar quién es la persona preferida para una candidatura.
“Las encuestas son 10 preguntas y cada pregunta tiene un peso ponderado para dar una calificación final”, explicó.
Añadió que un esquema similar se utilizó cuando fue seleccionada como coordinadora para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente, con algunas modificaciones, durante el proceso para definir la candidatura presidencial de Morena en 2024.
Sheinbaum dice que las encuestas deben hacerse públicas
Sobre los cuestionamientos por la falta de publicación de las encuestas que determinaron a los actuales coordinadores estatales, Sheinbaum señaló que corresponderá a la dirigencia de Morena y a la Comisión de Encuestas decidir cuándo y cómo se harán públicos los resultados.
“Tendría que decir la presidenta del partido y Citlalli (Hernández), que es de la Comisión de Encuestas, en su momento, abrir todas las encuestas para que la gente pudiera saber”, señaló.
La presidenta insistió además en que la elaboración de una encuesta requiere una metodología que determine dónde se realiza, a quién se consulta, el número de mediciones y la manera en que se formulan las preguntas.
Según detalló, Morena combina el trabajo de su propia estructura con el de otras encuestadoras para contar con mediciones de contraste.
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Dijo además que confía en el trabajo que realizan la dirigencia y la Comisión de Encuestas y aseguró que no interviene en la definición de los resultados.
“Yo confío en el trabajo que están haciendo. Yo no me meto, yo no estoy pendiente de quién, cómo encuestaron. Es un equipo muy profesional”, afirmó.
“Morena se fue construyendo con personas que venían de distintos lugares”
Hasta este lunes, el partido ha designado 10 coordinadores: Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Julieta Ramírez, en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Rosa María Bayardo, en Colima; Beatriz Mojica, en Guerrero; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Santiago Nieto, en Querétaro; Eugenio “Gino” Segura, en Quintana Roo; Imelda Castro, en Sinaloa, y Verónica Díaz, en Zacatecas.
Sobre los perfiles seleccionados y los antecedentes políticos de algunos de ellos, la presidenta defendió que Morena se ha formado con personas provenientes de diferentes fuerzas políticas y recordó que varios de sus actuales integrantes no pertenecen al partido desde su fundación.
“Morena se fue construyendo con personas que venían de distintos lugares, convencidas de un proyecto”, sostuvo.
Como ejemplo mencionó a Beatriz Mojica, actual senadora de Morena pero que durante varios años militó en el PRD y quien fue elegida para coordinar los trabajos del partido en Guerrero.
También recordó que algunos gobernadores de Morena se incorporaron al partido tiempo después de su fundación en 2015 como Américo Villarreal, Alejandro Armenta e Indira Vizcaíno.
La presidenta sostuvo así que la trayectoria previa en otro partido no determina por sí misma la participación en los procesos internos de Morena, siempre que se cumplan las reglas establecidas por el partido.
Sheinbaum reconoció además que la selección mediante encuestas también genera inconformidad entre quienes no resultan favorecidos.
“Siempre va a haber gente que hubiera querido quedar como coordinador y no queda. Entonces, siempre va a haber algún descontento del que no quedó”, dijo.
La presidenta sostuvo que una diferencia entre el método de Morena y los mecanismos que atribuyó al PRI es que actualmente la definición no depende directamente de una sola persona.
“Primero, no hay dedazo. Y quienes llegan al partido del cual provengo, pues llegan con un proceso de encuestas que tiene sus reglas”, afirmó.
Para Sheinbaum, las diferencias que surjan durante la selección de coordinadores forman parte de un proceso interno en el que participan distintos grupos y aspirantes.
“Hay que serenarse y no es un tema personal, esto es lo más importante. Lo más importante es un proyecto”, concluyó.