Sheinbaum defiende encuestas de Morena y descarta “dedazo” en elección de coordinadores rumbo a 2027

“Voy a quitarme un poco la investidura presidencial, pero creo que vale la pena platicarlo”, dijo la presidenta durante la conferencia mañanera de este lunes, luego de ser cuestionada sobre las críticas dentro de Morena por la falta de publicación de las encuestas y por la trayectoria política de algunos de los perfiles seleccionados como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y quienes se perfilan para contender por las gubernaturas en las elecciones de 2027.

Sheinbaum sostuvo así que el método de encuestas fue adoptado por Morena justamente para evitar que la definición de candidaturas dependiera de una decisión directa de la dirigencia.

La presidenta explicó que este mecanismo surgió después de su experiencia en el PRD, partido en el que, dijo, las elecciones internas terminaron por “pervertirse”.

Por ello dijo, Morena optó por utilizar encuestas para conocer las preferencias de los ciudadanos. Sheinbaum detalló que las mediciones no consisten únicamente en preguntar quién es la persona preferida para una candidatura.

“Las encuestas son 10 preguntas y cada pregunta tiene un peso ponderado para dar una calificación final”, explicó.

Añadió que un esquema similar se utilizó cuando fue seleccionada como coordinadora para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente, con algunas modificaciones, durante el proceso para definir la candidatura presidencial de Morena en 2024.

Sheinbaum dice que las encuestas deben hacerse públicas

Sobre los cuestionamientos por la falta de publicación de las encuestas que determinaron a los actuales coordinadores estatales, Sheinbaum señaló que corresponderá a la dirigencia de Morena y a la Comisión de Encuestas decidir cuándo y cómo se harán públicos los resultados.

“Tendría que decir la presidenta del partido y Citlalli (Hernández), que es de la Comisión de Encuestas, en su momento, abrir todas las encuestas para que la gente pudiera saber”, señaló.