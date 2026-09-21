Drones: la nueva batalla de Estados Unidos contra los cárteles en la frontera con México

Fernanda Cardoso, experta en seguridad y profesora de la Universidad Iberoamericana, explica que lo fácil que es acceder a un dron ha contribuido a que sea una herramienta más utilizada por el crimen.

El costo de los drones suele ir desde los 3,000 a los 160,000 pesos y en línea cualquiera puede adquirir uno.

"No necesitas a personas especializadas para montarlo y enseñar a utilizarlo. En internet puedes encontrar drones y en YouTube o en TikTok tutoriales de cómo poner cámaras de temperatura que se utilizan para vigilancia o ponerles algún tipo de explosivos" Fernanda Cardoso, experta en seguridad de la Ibero.

Entre las organizaciones criminales que los usan están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos, La Familia Michoacana, Cártel del Noreste (CDN), Cártel del Golfo, todos ellos designados como organizaciones terroristas Extranjeras por el gobierno de Donald Trump.

“A principios de 2025, varias de estas organizaciones realizaban cientos de vuelos diarios con drones, principalmente para actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) sobre las autoridades fronterizas, con el fin de facilitar el contrabando de personas y drogas desde México hacia Estados Unidos”, reportó el gobierno de Estados Unidos.

En el análisis titulado “El uso de sistemas de aeronaves no tripuladas por parte de cárteles con sede en México designados como organizaciones terroristas extranjeras” revela el uso de drones por cárteles en entidades fronterizas: en Sonora el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste; en Chihuahua el Cártel del Noreste, en Nuevo León Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Cártel del Noreste.

“El uso de sistemas de aeronaves no tripuladas por parte de cárteles con sede en México designados como organizaciones terroristas extranjeras representa un peligro para los funcionarios de seguridad y la seguridad pública de Estados Unidos”, se señala.

Desde hace más de una década, las organizaciones criminales han intensificado el uso de drones para sus actividades criminales. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

Rogelio Barba, profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, explica que para Estados Unidos, es una prioridad combatir el uso de drones debido a que su fácil acceso y sofisticación no solo empodera al crimen organizado contra el que combate, si no representa una amenaza para su seguridad nacional.

“La prioridad es cómo derribar y cómo desarticular estas operaciones de la delincuencia organizada que afectan los intereses de la nación americana porque el crimen se ha sofisticado. Estados Unidos tiene que crear un escudo que permita inhibir los vuelos que su por su peculiaridad son indetectables”, plantea.

Los drones no solo son una amenaza. Por la supuesta presencia de uno el 11 de febrero pasado la Administración Federal de Aviación (FAA) cerró el Aeropuerto Internacional de El Paso y su espacio aéreo debido a que el Departamento de Defensa y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) activaron un arma láser contra un dron que presuntamente permanecía a un cártel mexicano.