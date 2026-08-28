Morena adelanta la carrera por 2027, pero PT y Verde frenan acuerdos en tres estados

¿PT y Partido Verde apoyarán a Morena en el 2027?

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) únicamente respaldaron a Nora Ruvalcaba para Aguascalientes e Imelda Castro para Sinaloa.

En Campeche, Colima y Querétaro todavía no existen acuerdos definitivos, debido a que los partidos aliados mantienen sus propios aspirantes para encabezar los trabajos de la coalición en esas entidades, con miras a que posteriormente se conviertan en los candidatos de la alianza integrada por Morena, PT y PVEM.

Durante la presentación de los coordinadores estatales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido realizó encuestas en las entidades para definir a quienes asumirían esa responsabilidad. Explicó que en las mediciones se consideraron tanto los perfiles de Morena como los de sus partidos aliados.

“No en todos los lugares postularon candidatos el PT y el PVEM, pero donde postularon se va haciendo un reconocimiento conjunto, primero de conocimiento”, afirmó el pasado miércoles 26 de agosto.

Pese a estas declaraciones, Morena no presentó los resultados de las encuestas realizadas y únicamente dio a conocer los nombres de quienes fueron designados como coordinadores en cada entidad.

Además, durante la presentación de los coordinadores no estuvieron presentes, en todos los casos, los dirigentes del PVEM y el PT, ni se hizo público un respaldo conjunto a los perfiles anunciados por Morena.

PT busca encuestas conjuntas

El dirigente del PT, Benjamín Robles, explicó que su partido busca que en Colima y Campeche se realicen encuestas conjuntas en las que también sean considerados sus aspirantes, con el objetivo de que de esas mediciones surja el coordinador estatal.