Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena adelanta la carrera por 2027, pero PT y Verde frenan acuerdos en tres estados

Morena designó a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, pero PT y Partido Verde solo respaldaron dos perfiles y exigen encuestas conjuntas para definir candidaturas en otras entidades.
vie 28 agosto 2026 04:29 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen, líderes de Morena, Partido Verde y PT posan ante la carrera por 2027.
Foto de mayo de 2026. Los líderes de la alianza oficialista se reunieron para mostrar unidad. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Morena ya dio el primer paso para la elección de 2027 al nombrar a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa, pero sus aliados (PT y Partido Verde) en conjunto solo respaldaron a dos.

Esta semana, Morena anunció a sus coordinadores estatales en cinco de los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, por lo que se perfilan para ser candidatos a gobernadores.

Publicidad

¿PT y Partido Verde apoyarán a Morena en el 2027?

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) únicamente respaldaron a Nora Ruvalcaba para Aguascalientes e Imelda Castro para Sinaloa.

En Campeche, Colima y Querétaro todavía no existen acuerdos definitivos, debido a que los partidos aliados mantienen sus propios aspirantes para encabezar los trabajos de la coalición en esas entidades, con miras a que posteriormente se conviertan en los candidatos de la alianza integrada por Morena, PT y PVEM.

Durante la presentación de los coordinadores estatales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido realizó encuestas en las entidades para definir a quienes asumirían esa responsabilidad. Explicó que en las mediciones se consideraron tanto los perfiles de Morena como los de sus partidos aliados.

Los magistrados del Tribunal Electoral de izquierda a derecha, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Gilberto de G. Bátiz García, Claudia Valle Aguilasocho y Felipe Alfredo Fuentes Barrera con dos sombras atrás que representan las magistraturas vacías.
México

Elecciones 2027 arrancan con árbitros electorales bajo presión por ausencias y conflictos internos

“No en todos los lugares postularon candidatos el PT y el PVEM, pero donde postularon se va haciendo un reconocimiento conjunto, primero de conocimiento”, afirmó el pasado miércoles 26 de agosto.

Pese a estas declaraciones, Morena no presentó los resultados de las encuestas realizadas y únicamente dio a conocer los nombres de quienes fueron designados como coordinadores en cada entidad.

Además, durante la presentación de los coordinadores no estuvieron presentes, en todos los casos, los dirigentes del PVEM y el PT, ni se hizo público un respaldo conjunto a los perfiles anunciados por Morena.

PT busca encuestas conjuntas

El dirigente del PT, Benjamín Robles, explicó que su partido busca que en Colima y Campeche se realicen encuestas conjuntas en las que también sean considerados sus aspirantes, con el objetivo de que de esas mediciones surja el coordinador estatal.

Publicidad

Robles enfatizó que los nombramientos anunciados por Morena forman parte únicamente de su proceso interno. Señaló que, en algunas entidades, los partidos de la coalición todavía trabajan en acuerdos de consenso para definir a los perfiles que serán respaldados de manera conjunta.

“Lo que hemos visto en estos días es la definición de un proceso interno de Morena. En algunos casos, como Sinaloa, Querétaro y Aguascalientes, estamos respaldando esas decisiones. En otros, queremos que se cumpla la ruta que ya habíamos construido: que se realice una encuesta, no solamente de Morena, sino de la coalición, y que sea esa medición la que defina los resultados”, afirmó el petista.

Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez y Rosy Bayardo son elegidos como coordinadores de la 4T.
México

Morena anuncia a sus coordinadores de defensa para Aguascalientes, Campeche y Colima rumbo al 2027

Explicó que una de las principales peticiones del PT es que sus aspirantes sean incluidos en las encuestas y que, a partir de los resultados, se determine quién encabezará los trabajos de la coalición en cada entidad.

En junio, el PT presentó a Joel Padilla Peña como su aspirante para Colima y a Gerardo Sánchez Sansores para Campeche. Este último es sobrino de la gobernadora de esa entidad, Layda Sansores.

Las diferencias entre los partidos aliados se hicieron más evidentes en Colima, donde el PT desconoció el nombramiento de Rosi Bayardo como coordinadora de los trabajos de Morena en el estado. El partido sostuvo que no se realizó una encuesta para definir el cargo y que Morena optó por construir un acuerdo de consenso.

Con ello, el PT dejó claro que el nombramiento de Bayardo no representa un acuerdo de la coalición y que todavía busca que sus aspirantes sean considerados en una medición conjunta antes de definir quién encabezará el proyecto rumbo a 2027.

Publicidad

Manuel Padilla, integrante de la Comisión Coordinadora del PT en Colima, explicó que su partido no respaldó el acuerdo para designar a Rosi Bayardo como coordinadora estatal, debido a que el partido cuenta con un aspirante propio y, dijo, con trayectoria política.

“No existe una encuesta todavía. (...) Se buscó un acuerdo de consenso con los partidos del PT y del PVEM, y en esa búsqueda de consenso se quiso incluir a Colima. El partido no consintió que fuera por consenso”, declaró a través de sus redes sociales.

Padilla señaló que Morena decidió nombrar “unilateralmente” a sus coordinadores, por lo que aclaró que el partido puede haber avanzado en la definición de sus candidaturas, pero la alianza todavía no está concretada.

“Morena pudo haber concretado su candidatura, pero no se ha concretado la alianza”, sostuvo, al reiterar que en Colima no se realizó una encuesta y que el PT tampoco ha dado su aval para respaldar a Rosi Bayardo.

La legisladora con licencia Imelda Castro posa con su constancia de coordinadora estatal de Morena.
presidencia

Sheinbaum da visto bueno a nueva coordinadora de Morena en Sinaloa tras exigir perfil honesto

“En el proceso que sigue, el PT va a insistir en que Colima vaya a encuesta y se respeten los resultados, pero ese paso no se ha dado”, afirmó.

Verde tampoco respalda a todos los coordinadores

El Verde tampoco ha respaldado a todos los coordinadores designados por Morena. Carlos Puente, uno de los dirigentes del partido, señaló que hasta ahora únicamente existe respaldo a los perfiles de Aguascalientes y Sinaloa.

“Para mí todavía no están definidos los coordinadores. Ellos (Morena) los sacaron, todavía no están los nuestros”, afirmó.

Cuestionado sobre si el Verde buscará que se realice una encuesta final en la que sean considerados sus aspirantes en Colima, Campeche y Querétaro, el dirigente respondió que ese era el mecanismo que originalmente se había planteado.

“Es lo que se suponía que iba a ser”, señaló.

Puente también cuestionó que en Querétaro no se haya realizado una encuesta, pese a que Santiago Nieto, designado por Morena como coordinador estatal, aseguró que obtuvo 32% en la medición.

“Falta la encuesta final. Ya sacaron al coordinador (de Querétaro) sin encuesta, ¿cómo?”, cuestionó.

El dirigente del PVEM agregó que la mesa de diálogo entre Morena, PT y Verde continúa para definir los siguientes pasos y determinar cómo se resolverán las diferencias en las entidades donde todavía no existe un acuerdo entre los partidos.

En junio, el Verde presentó a Ricardo Astudillo como su aspirante a coordinar los trabajos en Querétaro y a Virgilio Mendoza como su perfil para Colima. Para Campeche, el partido no presentó ningún aspirante.

Tags

Morena Partido del Trabajo PVEM

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad