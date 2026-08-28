Morena adelanta la carrera por 2027, pero PT y Verde frenan acuerdos en tres estados

Manuel Padilla, integrante de la Comisión Coordinadora del PT en Colima, explicó que su partido no respaldó el acuerdo para designar a Rosi Bayardo como coordinadora estatal, debido a que el partido cuenta con un aspirante propio y, dijo, con trayectoria política.
“No existe una encuesta todavía. (...) Se buscó un acuerdo de consenso con los partidos del PT y del PVEM, y en esa búsqueda de consenso se quiso incluir a Colima. El partido no consintió que fuera por consenso”, declaró a través de sus redes sociales.
Padilla señaló que Morena decidió nombrar “unilateralmente” a sus coordinadores, por lo que aclaró que el partido puede haber avanzado en la definición de sus candidaturas, pero la alianza todavía no está concretada.
“Morena pudo haber concretado su candidatura, pero no se ha concretado la alianza”, sostuvo, al reiterar que en Colima no se realizó una encuesta y que el PT tampoco ha dado su aval para respaldar a Rosi Bayardo.
“En el proceso que sigue, el PT va a insistir en que Colima vaya a encuesta y se respeten los resultados, pero ese paso no se ha dado”, afirmó.
Verde tampoco respalda a todos los coordinadores
El Verde tampoco ha respaldado a todos los coordinadores designados por Morena. Carlos Puente, uno de los dirigentes del partido, señaló que hasta ahora únicamente existe respaldo a los perfiles de Aguascalientes y Sinaloa.
“Para mí todavía no están definidos los coordinadores. Ellos (Morena) los sacaron, todavía no están los nuestros”, afirmó.
Cuestionado sobre si el Verde buscará que se realice una encuesta final en la que sean considerados sus aspirantes en Colima, Campeche y Querétaro, el dirigente respondió que ese era el mecanismo que originalmente se había planteado.
“Es lo que se suponía que iba a ser”, señaló.
Puente también cuestionó que en Querétaro no se haya realizado una encuesta, pese a que Santiago Nieto, designado por Morena como coordinador estatal, aseguró que obtuvo 32% en la medición.
“Falta la encuesta final. Ya sacaron al coordinador (de Querétaro) sin encuesta, ¿cómo?”, cuestionó.
El dirigente del PVEM agregó que la mesa de diálogo entre Morena, PT y Verde continúa para definir los siguientes pasos y determinar cómo se resolverán las diferencias en las entidades donde todavía no existe un acuerdo entre los partidos.
En junio, el Verde presentó a Ricardo Astudillo como su aspirante a coordinar los trabajos en Querétaro y a Virgilio Mendoza como su perfil para Colima. Para Campeche, el partido no presentó ningún aspirante.